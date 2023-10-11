هل تجرؤ على التخلّي عن وظيفتك لتسافر حول العالم.. إسوة بهؤلاء الشبان؟

سافر عبر 52 دولة في خمسة أشهر.. هذا ما قاله أصغر طيار يحلق بمفرده حول العالم لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بداية العام، كانت صانعة المحتوى جيس ستون تستمتع برحلة طويلة وشيقة على متن دراجتها النارية حول العالم مع كلبتها المحبوبة التي تجلس في الجزء الخلفي من مركبتها، وزوجها غريغ خلفهما بدراجته الخاصة. لكن تغير كل شيء خلال أشهر.

في مارس/آذار، اصطدمت حافلة بغريغ بينما كان يقود دراجته النارية على طريق "بان أميريكان" السريع وأسفر الحادث عن تضرر دراجته النارية بالكامل، وإصابته بكسور عدة.

وبعد حوالي أسبوعين، توفي حيوان ستون الأليف فجأة، وهي كلبة من فصيلة الراعي الألماني تُدعى "موكسي"، نتيجة مضاعفات جراء خضوعها لعملية روتينية.

وقالت ستون لـCNN: "لقد ماتت فحسب"، وأضافت: "نحن لم نكن هناك. والذنب والحزن الذي شعرت بهما.. حطّما عالمي".

رابطة قوية

كانت جيس ستون تتجول حول العالم مع زوجها غريغ، وكلبتها "موكسي"، لكنّ الأخيرة توفيت في مارس/آذار، فجأة. Credit: Greg Stone

شعرت ستون بالضياع التام، ولم يكن لديها أي فكرة عمّا يجب فعله بعد ذلك، وشرحت قائلة: "كان لا يزال أمام غريغ أشهرًا للتعافي.. ودُمِّرت دراجته. ولم يكن لدي كلب".

وحتّى تلك اللحظة، كان الثلاثي في خضم مغامرة حول العالم تُدعى "GoRUFFLY".

استأنفت ستون رحلتها مع كلب جديد من فصيلة الراعي السويسري الأبيض. Credit: Greg Stone

وانطوت المغامرة على السفر عبر أمريكا الوسطى، وأمريكا الشمالية، والجنوبية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، في شراكة مع منظمة "Girl Up" العالمية غير الربحية، وهي عبارة عن مبادرة تركز على الإناث، وتهدف لتنمية المهارات القيادية.

وبسبب حزنها، قرّرت ستون تنظيم رحلة من سياتل إلى سان دييغو لزيارة الأشخاص الذين كانوا يقومون بأنشطة مختلفة مع كلابهم للتعرف عليهم وعلى الرابطة الخاصة بهم.

وزوّدت شركة "Triumph" المُصنِّعة للدراجات النارية ستون وزوجها بدراجتين ناريتين جديدتين من طراز "Tiger 900" قبل انطلاقهما في يوليو/تموز.

وزار الثنائي العديد من الأنشطة، والحيوانات، وبمجرّد انتهاء الرحلة، بدأ كلاهما بالتصالح مع خسارة "موكسي"، واعتزمت ستون العودة إلى الترحال مجددًا.

لكنها أرادت أن يكون معها رفيق جديد خلال الرحلة.

مثّل ركوب الدراجة النارية مع جروة تجربة جديدة لستون. Credit: Greg Stone

وفي البداية، ناضلت ستون للعثور على حيوان أليف جديد، وأوضحت: "لم يكن أي كلب رأيته مثل موكسي".

وفي النهاية، اختارا كلبًا من فصيلة الراعي السويسري الأبيض، وأصبح بحوزتهما جروة تبلغ من العمر 9 أسابيع في يونيو/حزيران.

وأطلق الثنائي على أنثى الكلب اسم "ويمسي".

ويصنع الثنائي حاملات للكلاب للدراجات النارية، إلى جانب مجموعة من معدات الكلاب الخاصة للأنشطة الخارجية عبر شركتهما "Ruffly" في غواتيمالا.

وحرص كلاهما على تصنيع حاملة خاصة للجروة الجديدة، وشرعا بتدريب "ويمسي" على التكيف مع الحياة على الطريق.

بداية جديدة

درّب الثنائي "ويمسي" للتكيف مع الحياة على الطريق. Credit: Greg Stone

أوضحت ستون أنّ جعل كلب يعتاد على ارتداء النظارات الواقية يُعد من أصعب أجزاء العملية.

ولحسن الحظ، تمكنت "ويمسي" من التعامل مع الأمور بسرعة نسبية.

وأشارت ستون إلى أنّ "ويمسي" قد "أبلت بلاءً حسنًا"، وأضافت: "كان الأمر كما لو أنّها وُلدِت لهذا".

أوضحت ستون أنّ جعل كلب يعتاد على ارتداء النظارات الواقية يُعد من أصعب أجزاء عملية التدريب. Credit: Greg Stone

وبعد شهر من التدريب تقريبًا، انطلق الثلاثي من كاليفورنيا، حيث استقرا أثناء تدريب "موكسي"، وبدآ بالتوجه إلى ولاية نيفادا الأمريكية.

ورُغم صعوبة البدء من جديد مع جروة جديدة أثناء الشعور بالحزن، إلا أنّه لا يوجد شيء تستمتع ستون به أكثر من ركوب الدراجة مع كلب يرافقها.

وبما أنّ موكسي كانت أكبر عمرًا بقليل عندما بدآ بالسفر معها، مثّل ركوب الدراجة النارية مع جروة تجربة جديدة لستون.

ووصل الثنائي إلى إيقاع مناسب شكّل "المزيج المثالي"، وهو السفر على متن الدراجة النارية لـ4 أيام، ومن ثم التوقف من أجل العمل لـ3 أيام.

الاستمرار بحذر

تشكل "ويمسي" مصدر سعادة جديد للثنائي. Credit: Greg Stone

تعلّمت ستون كيفيّة ركوب درّاجة ناريّة بالشوارع الجانبيّة في ليبيريا، حيث كانت تعيش مع غريغ لأكثر من عقد من الزمن.

وتلقت ستون دروسًا تدريبية خاصة على الطرق الوعرة قبل الانطلاق مع "موكسي" في مارس/آذار من عام 2022.

ومع أنّ زوجها هو الذي صدمته حافلة، إلا أنّ التجربة أثرت على ثقتها بنفسها بعض الشيء، وقالت: "عندما عدت إلى ركوب دراجتي النارية لأول مرة (بعد حادث غريغ)، كنت حذرة جدًا".

ومع ذلك، علمت تجربة فقدان "موكسي"، وحادث غريغ، الثنائي العيش في اللحظة الراهنة بشكلٍ أكبر.

ويتواجد الثنائي حاليًا في نيفادا، ويشقان طريقهما ببطء نحو المكسيك، قبل السفر عبر أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث سيسافران إلى "طرف" الأرجنتين، قبل أخذ رحلة جوية إلى جنوب أفريقيا.

مصدر سعادة جديد

ومن جنوب أفريقيا، سيسافر الثنائي إلى شرق أفريقيا، قبل استكشاف أوروبا، والسفر عبر آسيا.

وفي تلك المرحلة، سيقوم الثنائي بشحن دراجاتهما النارية، ومن ثم يعودان إلى غواتيمالا بالطائرة مع "ويمسي".

وبحسب تقدير ستون، من الممكن أن تستمر رحلتهماعلى الطريق لـ3 أعوام أخرى.

وقامت ستون بتوثيق الرحلة عبر "إنستغرام"، وعبر سلسلة أسبوعية على منصة "يوتيوب" أيضًا.

ويشعر الثنائي بالسعادة من الدعم الذي تلقياه منذ تعريف "ويمسي" على متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقتٍ سابق من هذا الشهر.