من الأبسوم والبط إلى السناجب.. شاهد مركز الحياة البرية هذا يرحب بوصول أكثر من 500 حيوان جديد في غضون أسبوعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت الأعمال الفائزة في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023 صورة مخيفة لفطر، ومجموعة من الحيتان تلفظ أنفاسها الأخيرة على أحد الشواطئ، إلى زوج من الوعل النوبي يتقاتلان على قمة منحدر.

وتحتفي هذه المسابقة التي أطلقها متحف التاريخ الطبيعي في لندن بنسختها الـ59 هذا العام.

وكانت الجائزة الكبرى لعام 2023 من نصيب المصور الفرنسي تحت الماء، وعالِم الأحياء البحرية، لوران باليستا، عن صورة مضيئة لسلطعون حدوة حصان في قاع البحر تسبح فوقه ثلاث سمكات ذهبية.

فازت هذه الصورة للوران باليستا بالجائزة الكبرى. Credit: Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

وهذه المرة الثانية التي يفوز فيها باليستا بهذا الشرف، بعدما حققت صورته لأسماك الهامور المموهة في سحابة من البيض والحيوانات المنوية الجائزة الكبرى عام 2021.

صورة لفطر التُقِطت في جبل "أوليمبوس" باليونان. Credit: Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year

وفي بيان، أفادت كاثي موران، رئيسة لجنة التحكيم والمحرّرة، إنّ "رؤية سلطعون حدوة الحصان على قيد الحياة في بيئته الطبيعية بهذه الطريقة الجميلة كان أمرًا مذهلاً".

وهذا النوع من الكائنات الحية أقدم من الديناصورات، ويعود تاريخ أقدم أشكاله الأحفورية إلى 475 مليون عام، لكنه مهدد بالانقراض راهنًا، نتيجة تدمير موطنه، والصيد الجائر.

مشهد للمتسابقين وهم يصطفون لأخذ وزن قطط "بوبكات" خلال مسابقة "West Texas Big Bobcat Contest" في عام 2022. Credit: Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year

وفي أجزاء كثيرة من العالم، يستمر صيد سرطان حدوة الحصان للحصول على دمه الأزرق المُستَخدم في تطوير اللقاحات.

وتوثّق الصور الفائزة الأخرى التهديدات التي تتعرض لها الحياة البرية نتيجة النشاط البشري، مثل شريط من الأراضي أُزيلت منها الغابات في المكسيك بغرض إفساح المجال لخط سكة حديد سياحي جديد، ومنظر جوي لنهر "سيليونغ" الملوّث بشدة الذي يمر عبر العاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

أُزيلت هذه الأشجار من أجل مشروع خط سكة حديد سياحي جديد في المكسيك. تصوير: Fernando Constantino Martínez/Wildlife Photographer of the Year

وفي بعض الحالات، تتكيّف الحياة البرية مع البيئة البشرية، كما هو موضح في صورة لبومتين تنظران من نافذة مبنى مهجور على جانب الطريق.

تُظهر بعض الصور تكيّف الحياة البرية مع البيئة البشرية. Credit: Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year

كما اختير كرمل بيشلر، المصور الإسرائيلي البالغ من العمر 17 عامًا، لحمل جائزة مصور الحياة البرية الشاب لهذا العام. وقد أثني على استخدامه للضوء الطبيعي وأوقات التعرض الطويلة لالتقاط حركة المرور المارة.

حوت يلفظ أنفاسه الأخيرة في هولندا. Credit: Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year

وتم اختيار الفائزين بين 50 ألف مشاركة تقريبًا من 95 دولة، وأعلن عنهم خلال حفل توزيع الجوائز الثلاثاء.

وتأمل المسابقة من خلال عرض صور تعكس تنوع الحياة على الأرض، إلهام الأشخاص لرعاية العالم الطبيعي، والدفاع عنه.

وستُعرض الصور في المتحف اعتبارًا من الجمعة، قبل مشاركتها في جولة دولية.

ويحتوي المعرض هذا العام أيضًا على مقاطع فيديو توضّح تأثير تصوير الحياة البرية، وتروّج للإجراءات التي يمكن للزوار اتخاذها لحماية الكوكب.

وأكّد مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوغ غور، في بيان: "إلى جانب إثارتها للرهبة التامة، والعجب، تُقدّم الصور الفائزة لهذا العام دليلاً دامغًا على تأثيرنا الإيجابي والسلبي على حد سواء على الطبيعة".

وأضاف غور: "يجب أن تتحول الوعود العالمية إلى أفعال لوقف تدهور الطبيعة".