مجلة "تايم آوت" تكشف عن «أروع الأحياء في العالم» لعام 2023

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مجلة "تايم آوت" تكشف عن «أروع الأحياء في العالم» لعام 2023
لوريلز، بمدينة أروع حي في العالم يقع بمدينة ميديلين الصاخبة يكولومبيا، بحسب مجلة "تايم آوت". تصوير: Courtesy Bureau de Medellïn

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حيّ فنّي في العاصمة الإسبانية مدريد، وآخر مستدام في مدينة ملبورن الأسترالية، ومنطقة صاعدة في مدينة ميديلين بكولومبيا.. ما القاسم المشترك بين هذه الأماكن؟

أروح حي بالعالم لعام 2023
حي كارابانشيل في مدريدتصوير: Álvaro López del Cerro/Madrid Destino

وتُعتبر هذه الأحياء من بين الأروع في العالم بحسب تصنيف مجلة "تايم آوت" العالمية لعام 2023. وعلى جري عادتها السنوية، استطلعت موظفيها والمساهمين فيها من جميع أنحاء العالم، وجمعت قائمة تضمّ 40 حيًّا ممتعًا، ومثيرًا للاهتمام، وعصريًا.

ويتصدر قائمة 2023 حي لوريلز، في مدينة ميديلين الصاخبة يكولومبيا، مسقط رأس الموسيقيين جي بالفين وكارول جي.

وبحسب ما ذكرته "تايم آوت"، يتمتّع حي لوريلز الصاعد «بسمعة مريحة جدًا» رغم كونه موطنًا لملعب كرة القدم "Estadio Atanasio Girardot" وشارع الحياة الليلية الشهير "La 70".

أروح حي بالعالم لعام 2023
حي هفنين الشهير في مدينة كوبنهاغن الدنماركية الذي يقصده كل من يهوى ممارسة الألعاب والرياضات المائية. Credit: Astrid Maria Rasmussen

وتقع خمسة من أروع 10 أحياء بالعالم، في أوروبا، حيث ظهرت الواجهة البحرية هافنين بكوبنهاغن، وحي سميثفيلد التاريخي في دبلن ضمن القائمة لأول مرة.

أروح حي بالعالم لعام 2023
حي سميثفيلد بدبلن الأيرلندية Credit: Cillian Doyle/Light House Cinema

وفي آسيا، حجز حي "Sheung Wan" الصاخب في هونغ كونغ مكانًا له ضمن القائمة. كما كان لحي"Mid-City" بمدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة مكانة بين أفضل 10 أحياء عالميًا، وهو موطن بعض أفضل الأطعمة، في مدينة تشتهر بمأكولاتها الرائعة

أروح حي بالعالم لعام 2023
حي شيونغ وانغ في هونغ كونغ. Credit: Daniel Murray

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أروع الأحياء لعام 2023.. بحسب تصنيف مجلة "تايم آوت": 

  • لوريليس: ميديلين، كولومبيا
  • سميثفيلد: دبلن، أيرلندا
  • كارابانشيل: مدريد، أسبانيا
  • هافنن: كوبنهاغن، الدنمارك
  • شيونغ وان: هونغ كونغ
  • شرق برونزويك: ملبورن، أستراليا
  • وسط المدينة، نيو أورليانز
  • إيزولا: ميلانو، إيطاليا
  • وست: أمستردام، هولندا
  • توميغايا: طوكيو، اليابان

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