مجلة "تايم آوت" تكشف عن «أروع الأحياء في العالم» لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حيّ فنّي في العاصمة الإسبانية مدريد، وآخر مستدام في مدينة ملبورن الأسترالية، ومنطقة صاعدة في مدينة ميديلين بكولومبيا.. ما القاسم المشترك بين هذه الأماكن؟
وتُعتبر هذه الأحياء من بين الأروع في العالم بحسب تصنيف مجلة "تايم آوت" العالمية لعام 2023. وعلى جري عادتها السنوية، استطلعت موظفيها والمساهمين فيها من جميع أنحاء العالم، وجمعت قائمة تضمّ 40 حيًّا ممتعًا، ومثيرًا للاهتمام، وعصريًا.
ويتصدر قائمة 2023 حي لوريلز، في مدينة ميديلين الصاخبة يكولومبيا، مسقط رأس الموسيقيين جي بالفين وكارول جي.
وبحسب ما ذكرته "تايم آوت"، يتمتّع حي لوريلز الصاعد «بسمعة مريحة جدًا» رغم كونه موطنًا لملعب كرة القدم "Estadio Atanasio Girardot" وشارع الحياة الليلية الشهير "La 70".
وتقع خمسة من أروع 10 أحياء بالعالم، في أوروبا، حيث ظهرت الواجهة البحرية هافنين بكوبنهاغن، وحي سميثفيلد التاريخي في دبلن ضمن القائمة لأول مرة.
وفي آسيا، حجز حي "Sheung Wan" الصاخب في هونغ كونغ مكانًا له ضمن القائمة. كما كان لحي"Mid-City" بمدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة مكانة بين أفضل 10 أحياء عالميًا، وهو موطن بعض أفضل الأطعمة، في مدينة تشتهر بمأكولاتها الرائعة
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أروع الأحياء لعام 2023.. بحسب تصنيف مجلة "تايم آوت":
- لوريليس: ميديلين، كولومبيا
- سميثفيلد: دبلن، أيرلندا
- كارابانشيل: مدريد، أسبانيا
- هافنن: كوبنهاغن، الدنمارك
- شيونغ وان: هونغ كونغ
- شرق برونزويك: ملبورن، أستراليا
- وسط المدينة، نيو أورليانز
- إيزولا: ميلانو، إيطاليا
- وست: أمستردام، هولندا
- توميغايا: طوكيو، اليابان