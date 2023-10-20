جلسة "مساج" خلال اجتماع للإدارة.. رئيس شركة طيران يشعل ضجة

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(CNN)-- أثار رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، عاصفة تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شارك صورة لنفسه وهو يتلقى مساجا عاري الصدر خلال اجتماع للإدارة.

الصورة التي نشرها توني فرنانديز على "لينكد إن" في 16 أكتوبر. Credit: LinkedIn

ونشر الشريك المؤسس لشركة الطيران الماليزية منخفضة التكلفة، الصورة هذا الأسبوع على موقع "لينكد إن"، حيث أشاد بثقافة شركته لكنه تلقى انتقادات بسبب تعزيز ما اعتبره البعض بيئة عمل غير مناسبة.

وفي منشوره، قال فرنانديز إنه كان يعاني من "أسبوع مرهق"، لذلك اقترح عليه أحد زملائه الحصول على تدليك، وأظهرته الصورة وهو جالس في قاعة اجتماعات بمكتبه وعامل ملثم يقوم بتدليك كتفه.

وحذف المنشور بعد أيام اشتعلت فيها موجة من الانتقادات، حيث قال العديد من مستخدمي "لينكد إن" إن سلوكه كان غير احترافي، وأشار أحد النقاد إلى أن ذلك قد يجعل الأشخاص الآخرين في مكان العمل يشعرون بعدم الارتياح.

وقال فرنانديز لبلومبرغ في وقت سابق إنه كان قد أنهى للتو رحلة طيران مدتها 18 ساعة وكان يعاني من الألم، لذلك وافق على اقتراح التدليك.

ورفض المسؤول التنفيذي التعليق عندما اتصلت به شبكة CNN.