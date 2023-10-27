اكتشاف آثار أقدام ديناصور بثلاثة أصابع على شاطئ جزيرة في انجلترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتُشِفت مجموعة من آثار أقدام الديناصورات المحفوظة بشكلٍ جيّد على شاطئ قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وكان مهندسون من وكالة البيئة الحكومية يحققون في كيفية تعزيز الدفاعات البحرية على طول واجهة "يافيرلاند" في جزيرة "وايت"، عندما اكتشفوا الحفريات، وفقًا لبيان صحفي صدر الإثنين.

وقال مدير إدارة الفيضانات الإقليمية والمخاطر الساحلية في الوكالة، نيك غراي إنّ "تواجد الديناصورات في المكان الذي يعمل فيه فريقنا يجمع بين القديم والجديد، أي التحديات الحديثة لمكافحة تغير المناخ في فترةٍ زمنية لا يمكننا إلا أنّ نتخيلها".

وأضاف في البيان: "قرأنا جميعًا القصص، وشاهدنا الأفلام، لكن لا يعطينا هذا إلا لمحة عمّا كانت عليه الحياة".

يعود تاريخ آثار الأقدام إلى 125 مليون عام. Credit: JBA Consulting/Environment Agency

ويعتقد الخبراء أنّ البصمات التي يعود تاريخها إلى 125 مليون عام قد تكون ناجمة عن ديناصور Mantellisaurus البالغ طوله 7 أمتار، والذي يتمتع بثلاثة أصابع، وهو ما ميّزه عن باقي الديناصورات.

وكان Mantellisaurus من الديناصورات العاشبة، وعاش خلال العصر الطباشيري المبكر الذي انتهى قبل 66 مليون عام.

وأفادت وكالة البيئة أنّه تم التنقيب عن الحفريات في وجهة لقضاء العطلات بجوار مقهى بالقرب من شاطئ البحر، وموقف للسيارات، ومحطة للحافلات.

ورغم أنّ السياح كانوا يسيرون على خطى الديناصورات من دون علمهم، إلا أنّ هذا النوع من الاكتشافات لا يشكل مفاجأة للخبراء.

ووصف أمين متحف "جزيرة الديناصورات" المحلي (Dinosaur Isle Museum)، مارتن مونت، جزيرة "وايت" بكونها "أغنى موقع للديناصورات في أوروبا".

وفي بيان الصحفي، أشار مونت إلى العثور على 35 نوعًا مختلفًا من الديناصورات في الجزيرة.