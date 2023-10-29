حان الوقت أن تزور ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.. والسبب؟

نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحظى مدينة سول عادةً باهتمام العديد من الأشخاص من حول العالم. ولكن، تبدّل الحال اليوم! وأصبحت بوسان، وهي ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، وجهة جذّابة بحدّ ذاتها.

وتعد هذه المدينة الساحلية النابضة بالحياة موطنًا لـ3.5 مليون شخص، حيث تجذب الزوار من داخل كوريا وخارجها.

وتتميز بوسان بشواطئها الرملية، وأسواق شوارعها النابضة بالحياة، ومأكولاتها البحرية الطازجة، ومتاحفها الرائعة، وغيرها.

وتحتضن العديد من الاحتفالات والمناسبات الخاصة، من بينها أكبر مهرجان سينمائي في آسيا.

والآن هو الوقت الأمثل لزيارتها!

وإليك بعض المواقع التي لا ينبغي تفويتها أثناء زيارتك للمدينة الساحلية الرائدة في كوريا.

شاطئ هيونداي

ابدأ رحلتك من شاطئ هيونداي، حيث يمكنك التنزه بجوار أمواج البحر، أو احتساء القهوة، أو تذوق كعك السمك المحلي في مطعم Georaesa Eomuk الأسطوري، قبل التوجه إلى BUSAN X the SKY.

ويحتل هذا المرصد الطوابق العليا من برج LCT Landmark، وهو أعلى مبنى في المدينة، حيث ستندهش من المناظر الحضرية وامتداد البحر الشرقي.

ورغم أنّ بوسان تعد مركزًا عصريًا عالي التقنية، فهي أيضًا كنز من المواقع التاريخية والمعابد، مثل "هايدونغ يونغونسا".

صورة تعكس مهرجان بوسان السينمائي الدولي. Credit: Ryu Seung Il/Alamy Stock Photo

بوسان الجديدة

هل توّد زيارة مدينة بوسان الجديدة؟ توّجه إلى مجموعة المباني الشاهقة اللامعة المعروفة باسم "سنتوم سيتي".

وهناك يمكنك استكشاف متجر "شينسيغاي" متعدد الأقسام، وهو الأكبر في العالم وفقًا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، قبل زيارة مركز بوسان للسينما، وهو المقر الرئيسي لمهرجان بوسان السينمائي الدولي.

ولا تنسى زيارة "المتحف 1"، وهو متخصص بالمنشآت الفنية الرقمية متعددة الألوان.

يوفر شاطئ غوانغالي إطلالات رائعة على جسر Gwangan Diamond الشهير في بوسان. Credit: Visit Busan

شاطئ غوانغالي

وفي فصل الصيف، يستضيف الشاطئ عرضًا مبهرًا للطائرات بدون طيار كل سبت في الساعة 8 مساءً. ويعتبر موطنًا لمهرجان بوسان الدولي للألعاب النارية، الذي يُقام في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ويعد شاطئ غوانغالي موطنًا لأفضل الأطعمة والحياة الليلية في المدينة. وهناك، ستجد العديد من الخيارات التي تُرضي جميع الأذواق.

منطقة ميناء "نامبو دونغ"

وتعد بوسان مدينة ساحلية. وإذا كنت ترغب حقًا في فهم روحها، يجب عليك التوجه إلى منطقة الميناء القديمة في "نامبو دونغ".

وهناك ستجد سوق "جاغالتشي" الخاص بالمأكولات البحرية في الهواء الطلق. ويعتبر قلب المدينة النابض بالحياة.

ورغم وجود فرص لا حصر لها لتناول المأكولات البحرية النيئة، يُعد السوق موطنًا لعدد من المطاعم المختارة التي تشوي السمك على الفحم الساخن، وتقدمه مع مجموعة من الأطباق الجانبية.

في مدينة بوسان، البحر ليس بعيدًا عن الأنظار أبدًا. Credit: Lukas Bischoff/Alamy Stock Photo

سونغدو ويونغدو

تتميز سونغدو بعربات التلفريك الشهيرة، التي تنطلق عالياً فوق الماء إلى منتزه "أمنام"، حيث توفر إطلالات لا مثيل لها على قلب المدينة التقليدي، إلى جانب الجبال الصخرية، والمياه الفيروزية العميقة.

وأثناء وجودك في يونغدو، تأكد من زيارة مقهى Momo’s Coffee الفسيح، وفازت مالكته المشاركة، جويون جون، ببطولة العالم للباريستا عام 2019.

ولا يشتهر Momo’s Coffee بمشروبات الإسبريسو المصنوعة بخبرة فحسب، بل إنه يستحق الزيارة أيضًا بسبب تصميم البناء الذكي والأنيق.

يربط قطار KTX فائق السرعة كلًا من بوسان وسيؤول. Credit: Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER/Shutterstock

استقل القطار أو الطائرة إلى بوسان

وهناك العديد من الخيارات السهلة للوصول إلى بوسان.

وترتبط المدينة بسول بواسطة قطار KTX فائق السرعة، والذي يستغرق حوالي ساعتين ونصف.

وتستغرق الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار "جيمهاي" الدولي في بوسان من مطاري "إنتشون" أو "جيمبو" في سيؤول ساعة واحدة فقط.

وفي حين أن المدينة تخدمها رحلات جوية دولية مباشرة من بعض الدول الآسيوية، فإن الطرق الدولية الأطول تمر دائمًا عبر مطار "إنتشون" الدولي.