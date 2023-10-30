في أمريكا.. أشجار عملاقة تُشعر الزوار أنهم بحجم "نملة"

نشر الاثنين ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2023

في أمريكا.. أشجار عملاقة ستُشعرك بصغر حجمك عندما تمشي بجوارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تمرّ بجانب عشرات الأشجار في اليوم الواحد، دون أن تستذكر شكل واحدة منها، ولكنها حتمًا لن تشبه الأشجار العملاقة التي قام اللبناني مارك بولدوكيان، بتصويرها في أمريكا.

وفي الواقع، ستشعر أنك صغير جدًا عندما تمشي بجوارها.

تشتهر حديقة "سيكويا" الوطنية باحتضانها أكثر من 8 آلاف شجرة ضخمة، حيث يتراوح طولها ما بين 250 قدمًا و300 قدم.

ورغم أن ارتفاعها مثير للإعجاب، إلّا أن الأعجوبة الحقيقية لأشجار "سيكويا" العملاقة تكمن في حجمها الكبير (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأوضح بولدوكيان أن العديد من هذه الأشجار العملاقة يزيد قطرها عن 30 قدمًا عند القاعدة.

شجرة "جنرال شيرمان"

وتُعتبر أكبر شجرة في العالم من حيث الحجم، بحسب ما ذكره موقع خدمة المنتزهات الوطنية في أمريكا.

وبينما يبلغ ارتفاعها حوالي 275 قدمًا، يصل قطر الشجرة إلى أكثر من 36 قدمًا عند القاعدة.

وتتصدر شجرة "جنرال شيرمان" قائمة العديد من السيّاح للأماكن التي يرغبون بزيارتها.

وقال المصور اللبناني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أجمل منظر يمكن أن يراه المرء في الحديقة".

التصوير لم يكن سهلًا

واجه بولدوكيان العديد من التحديات عند تصوير هذه الأشجار، مع إبراز حجمها الحقيقي.

واستخدم بدوره عدستين، إحداهما مقربة والأخرى واسعة الزاوية.

وفي الإطار ذاته، يقف أحد الأشخاص بجوار الأشجار، ما يعكس ضخامة حجمها من مسافة بعيدة.

وتفاجأ العديد من متابعي المصور اللبناني بالمشاهد التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

وتساءل كثيرون عن تفاصيل الموقع لزيارته ورؤية هذه الأشجار الساحرة على أرض الواقع.

وإذا كنت تخطط لزيارة حديقة "سيكويا" الوطنية، فينصحك بولدوكيان بزيارتها في فصل الخريف، أو الشتاء، أو الربيع.

ويمكنك زيارة الحديقة في فصل الصيف أيضًا، ولكن عادة ما تكون طوابير الانتظار طويلة ومزدحمة جدًا.

ويُعرف مارك بولدوكيان في كونه مصورًا فوتوغرافيًا محترفًا ومنشئ محتوى ومتخصصًا في رصد المناظر الطبيعية والحياة البرية.

ويقود بدوره ورش عمل متعددة بشكل سنوي في ألاسكا، وأيسلندا، وأجزاء أخرى في أمريكا.

ويأمل المصور اللبناني الاستمرار في رصد اللحظات الجميلة في الطبيعة، وتنمية مهاراته الفوتوغرافية، مع استضافة ورش عمل في جميع أنحاء العالم.