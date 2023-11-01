راكب أمواج يكتشف "شاطئ وردي اللون" في سلطنة عُمان..كيف وجده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتفق غالبيتنا أن اللون الوردي يتمتع بجاذبية ساحرة، وبالتزامن مع موجة اللون الوردي التي اكتسحت العالم منذ عرض فيلم "باربي"، تمكنّ راكب أمواج عُماني من اكتشاف بقعة أشبه ببساط وردي اللون تفترش إحدى شواطئ سلطنة عُمان (شاهد الفيديو أعلاه)

وبمحض الصدفة، تمكنّ راكب الأمواج العُماني العلوي من العثور على هذه البقعة الوردية الفريدة من نوعها على شاطئ "رأس الحد"، الذي يبعد عن مدينة صور بحوالي 60 كيلومترا.

ويُعد شاطئ منطقة رأس الحد بمثابة ملاذ رئيسي للسلاحف الخضراء، التي تلجأ إليه سنويا بأعداد تقدّر بما بين 6 آلاف و13 ألف سلحفاة، ويتميز الشاطئ بوجود الخلجان والتكوينات الصخرية التي تشكل ملاذا لعدد من الطيور المختلفة، وفقا لما ذكره موقع وزارة الإعلام العُمانية.

وقال العلوي لموقع CNN بالعربية إنه كان يبحث عن مناطق جديدة لركوب الأمواج عندما وجد نفسه أمام هذه البقعة وردية اللون في نهاية شاطئ راس الحد على جهة بحر العرب، موضحًا أنه في البداية تخايل أن الأمر محض سراب، لافتًا إلى أنه من أجمل ما شاهده على شواطئ عُمان.

ويمارس العلوي رياضة ركوب الأمواج بشكل احترافي، ما يجعله في حالة بحث مستمر عن وجهات جديدة لخوض مغامرات مختلفة.

ويسعى العلوي لمشاركة الأماكن الجديدة التي يستكشفها في بلده مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التعريف عنها.

وقد نال الفيديو الذي شاركه العلوي مع متابعيه أكثر من مليون مشاهدة حتى الآن على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ولم يتوقع العلوي أن يحصل الفيديو على هذا الكم الهائل من الانتشار.

وانقسمت التعليقات على مقطع الفيديو بين الاندهاش والإعجاب، بينما أطلق عليه البعض أسماء مثل "الشاطئ الوردي" و"شاطئ باربي"

وأنتم، ما رأيكم بهذا الشاطئ الوردي في سلطنة عُمان؟