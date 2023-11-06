على ارتفاع 430 مترًا.. هل هذه الحفرة الأكثر رُعبًا في عالم الغولف؟

ثعبان عملاق وسام اتخذ من إحدى حفر ملعب غولف بأستراليا مقرًا له

بعيداً عن الملاعب الخضراء.. رجل يبتكر نسخة فريدة من الغولف في شوارع الأحياء الفقيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر لعبة الغولف بعيدة كل البعد عن الرياضات المتطرفة. ولكن الوضع مختلف قليلًا في جنوب إفريقيا.

ومن المعروف أن حفرة "Extreme 19th"، في منتجع "Legend Golf Safari"، هي الأطول وربما الأكثر ترويعًا في العالم.

يقع منتجع "Legend Golf Safari" في مقاطعة ليمبوبو، وتحديدًا بالقرب من حدود زيمبابوي، في جنوب إفريقيا.

ويمتد ملعب الغولف عبر محمية "Entabeni Safari"، وهي موطن "الخمسة الكبار" في إفريقيا، ومجموعة واسعة من الحيوانات البرّية الأخرى.

وبعد الانتهاء من الحفرة رقم 18، لا يعود العدد الأكبر من اللاعبين إلى نادي الغولف.

ولم يقع هؤلاء فريسة لأسود أو نمور المحمية. ولكن، يستقلّ اللاعبون طائرة هليكوبتر إلى جبل "هانغليب"، حيث يحتضن حفرة "Extreme 19th"، أي "الحفرة المتطرفة 19".

وتُعد الحفرة، التي يبلغ طولها 361 مترًا، من بنات أفكار الرئيس التنفيذي لشركة "Legend Holdings"، بيت سيليرز، والذي قال "أردنا أن يكون مكاناً متطرفًا يتحدث عنه الناس.. أردنا أن نفعل شيئاً فريداً".

يجب أن يستقلّ اللاعبون طائرة هليكوبتر للوصول إلى نقطة الإنطلاق. Credit: Courtesy Legend Hospitality Group

وخطرت فكرة الحفرة "The Extreme 19th" خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2000، عندما قامت زوجة سيليرز بمفاجأته بنزهة عائلية في قمة جبل "هانغليب" بمناسبة عيد ميلاده الـ41 عامًا.

كان سيليرز مفتونًا بالمنظر، حيث عاد إلى القمة بعد فترة وجيزة مع صديقه. وبعد زجاجة واحدة من النبيذ، اقترح صديق سيليرز أن يدفع الكرة من الحافة.

وبحلول الوقت الذي نزل فيه الثنائي، كان الرهان قد تحوّل إلى خطة ملموسة لميزة غير مسبوقة.

الأسود من بين الحيوانات التي تعيش في المحمية. Credit: Courtesy Legend Hospitality Group

ارتدى الموظفون خوذات مضادة للاصطدام، بينما كانت الكرات تتساقط من الأعلى، في محاولة لتحديد أفضل منطقة هبوط.

وبعد بضعة أشهر، سجّل أيقونة الغولف، غاري بلاير، وهو من جنوب إفريقيا، أول نقطة انطلاق رسمية للحفرة في عام 2008.

وتبلغ كلفة مجموعة من أربعة أفراد ما قيمته 263 دولارًا للعب حفرة "The Extreme 19"، و52 دولارًا لممارسة الغولف في الملعب.

ويسافر الكثير من الأشخاص من حول العالم للعب في حفرة واحدة فقط.

وقال سيليرز: "لقد كان هناك بعض الأشخاص من الصين وأوروبا الذين يسافرون حرفيًا من أجل حفرة The Extreme 19th ثم يغادرون.. في الواقع، يحدث هذا كثيرًا".

صورة بيت سيليرز ومورغان فريمان من أعلى جبل "هانغليب". Credit: Courtesy Legend Hospitality Group

وتم إغلاق حفرة "Extreme 19th" وملعب الغولف خلال جائحة "كوفيد-19" بسبب انخفاض السياحة على مستوى البلاد. ولا يزال الملعب مغلقًا بهدف تجديده.

وقال سيليرز إن "شيئًا خاصًا" قيد الإعداد عند افتتاحه قريبًا.

يوفر النزل إطلالات بانورامية على جبل "هانغليب". Credit: Courtesy Legend Hospitality Group

ويختار العديد من اللاعبين الإقامة في أحد نزل المحمية، الذي يوفر رفاهية خاصة لضيوفه على ضفاف بحيرة "إنتابيني". وتشمل الأنشطة رحلات السفاري وركوب منطاد الهواء الساخن.

هل توّد زيارة "الحفرة المتطرفة 19"؟ وهل تتوقع أن تُسجّل هدفًا فيها؟