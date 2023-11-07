"من المزرعة إلى الشوكة".. اكتشف أسرار إحدى أولى منتجعات السياحة الزراعية في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتحت الفنانة الأمريكية الشهيرة دوللي بارتون منتجعا جديدا داخل مجمع متنزه "دوليوود" الترفيهي، الذي يقع شرق ولاية تينيسي الأمريكية.

غنت دوللي بارتون بعض من أغنيتها "Heartsong" من عام 1994 خلال الافتتاح الكبير لمنتجعها الجديد Credit: Courtesy The Dollywood Company

وافتُتح فندق "HeartSong Lodge & Resort"، الذي يتكونّ من 302 غرفة، الجمعة، وحرصت بارتون على إحياء حفل الافتتاح من خلال فقرة غنائية لتكريم جذورها الريفية في ولاية تينيسي.

وفيما يلي نلقي نظرة خاطفة داخل فندق "HeartSong Lodge & Resort":

نزل "ريفي عالي الطراز"

تعتبر الجمالية العامة للفندق أقل جاذبية من خزانة الملابس المتلألئة الخاصة بالفنانة Credit: Courtesy The Dollywood Company

من الواضح أن طفولة دوللي بارتون في سفوح شرق ولاية تينيسي تحتل مركز الصدارة هنا.

وفي الردهة الرئيسية، توجد مدفأة حجرية تتكونّ من أربعة طوابق وتحتوي على شبكة حديدية عليها صورة بارتون، خلال فترة طفولتها بين الأشجار والفراشات، بينما يتميز الجانب الآخر بصورة ضخمة للفنانة.

وخلف مكتب الاستقبال، تدور شاشة ضخمة تعرض الصور التي تشير إلى الموسم الحالي: في الخريف.

أجنحة المنتجع تحتوي على غرف مجهزة بأسرّة ذات طابقين تلبي احتياجات العائلات. Credit: Courtesy The Dollywood Company

يتم التقاط العالم الطبيعي والتغيرات الموسمية في جميع أنحاء الفندق. وتتميز الممرات الموجودة في طوابق غرف الضيوف بأعمال فنية مرتبطة بالفصول الأربعة، وتحتوي نصف الغرف تقريبًا على شرفات حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع بالهواء الجبلي.

وفي غرف الضيوف، تتميز الجداريات على طول الحائط بمناظر ليلية أو نهارية مع الدببة والفراشات.

وهناك أكثر من عشرة أنواع من الغرف والأجنحة - بما في ذلك مجموعة متنوعة من التكوينات، مع غرف منفصلة مجهزة بأسرّة ذات طابقين للأطفال.

ويخصص النزل الريفي فعاليات للقراءة الصباحية كجزء من جهود برنامج "Imagination Library" الخاص ببارتون، الذي يهدف إلى الترويج للقراءة بين الأطفال الصغار.

تتميز الجداريات الموجودة فوق الأسرة بمناظر جبال سموكي العظيمة، وتحتوي العديد من الغرف على شرفات. Credit: Courtesy The Dollywood Company

ويوجد مسبح خارجي مع شلال، بالإضافة إلى حوض استحمام ساخن، ومسبح داخلي.

تستضيف حفرة النار الكبيرة الأغاني الغنائية المسائية، وتنتشر مناطق الجلوس الأصغر حجمًا مع حفر النار حول الفناء الكبير. تُعتبر حفرة النار التي تعمل بحرق الحطب موطنًا لأمسية المنتجع "Rosties"، وهي لمسة جديدة على حلوى السمورز.

ورغم أن النزل ريفي، إلا أن هناك بعض البريق الخفيف في الردهة، والأرائك المخملية الزرقاء الفخمة.

كما أن التصميم الداخلي يبرز طراز المغنية من خلال اللونين الوردي والأرجواني في الردهة المنفصلة "HeartSong،" وهي مساحة مخصصة لتناول الطعام في خصوصية. وتوجد هنا ثريا من الجيتارات الصوتية وعروض لأزياء بارتون المبهرة. وعندما لا يتم استخدامها كمساحة خاصة، فإن الضيوف تتم دعوتهم للاستمتاع بالغرفة.

ويقدم المطعم الرئيسي "Ember & Elm" وجبة فطور وعشاء انتقائية تتميز بالمأكولات الجنوبية الكلاسيكية، مثل البسكويت المقدم مع أنواع المربى المحلية. ويُعد مطعم "High Note" المجاور بمثابة مطعم وحانة لتقديم الطعام طوال اليوم.

النزل مستوحى من طفولة بارتون في سفوح جبال سموكي العظيم Credit: Courtesy The Dollywood Company

ويتبع منتجع "HeartSong" خطى أول فندق في متنزه دوليوود الترفيهي، أي منتجع "DreamMore Resort and Spa"، الذي افتُتح في عام 2015.

تبدأ أسعار موسم الذروة في منتجع "HeartSong Lodge" الجديد من 319 دولارًا. وعادةً ما تكون الأسعار أقل خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط عندما يكون المنتزه الترفيهي مغلقًا.

وبدأ كل هذا بالطبع بمنتزه ترفيهي، إذ كان الموقع موطنا لثلاثة منتزهات أخرى قبل أن تحوله بارتون إلى منتزه "دوليوود".

ويعود تاريخ المنتزه الأصلي، الذي كان يُدعى "Rebel Railroad"، إلى عام 1961. وفي 3 مايو/ أيار في عام 1986، تم افتتاح "دوليوود".

افتتح منتزه دوليوود الترفيهي أفعوانية Big Bear Mountain هذا العام. Credit: Courtesy The Dollywood Company

ويتميز منتزه "دوليوود" بنسخة طبق الأصل من منزل بارتون الجبلي في تينيسي خلال مرحلة طفولتها، وهو عبارة عن مقصورة تتكونّ من غرفتين تمنح الزوار إحساسًا بجذورها المتواضعة.

ويضم المنتزه أيضًا ملاذًا للنسر الأصلع، حيث يعيش أكثر من عشرة طيور في حظيرة مشجرة.

وقد تبع ذلك العديد من الإضافات والتحديثات، مثل افتتاح الأفعوانية "Big Bear Mountain" التي تبلغ تكلفتها 25 مليون دولار.

وبالنسبة لعشاق بارتون، هناك المزيد في المستقبل، إذ من المتوقع افتتاح تجربة دوللي بارتون، وهي بمثابة تجديد كامل لمتحف "Chasing Rainbows Museum" الذي كان مخصصا للفنانة الأمريكية.

وستقدم التجربة لقطات تفاعلية من حياة بارتون، وستشمل برامجها التليفزيونية وأفلامها والعديد من ثنائياتها ومكتبة "Imagination Library" المحبوبة التي تقدم كتبًا مجانية للأطفال.

سيتمكن الزوار أيضًا من ركوب إحدى حافلاتها السياحية السابقة، التي أزيلت من الحديقة أثناء أعمال التجديد، لمعرفة كيفية انتقال بارتون في جميع أنحاء البلاد.

وبمرور الوقت، تخطط الشركة لإضافة ثلاثة منتجعات أخرى، بما في ذلك تجربة المركبات الترفيهية الراقية المتوقعة لعام 2026، وفقًا لما ذكره يوجين نوتون، رئيس شركة "دوليوود".