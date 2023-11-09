دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن مكان تضاهي روعته سحر وطبيعة فيتنام.. لكن في سلطنة عُمان؟ لا يتعيّن عليك البحث مُطوّلًا حتى تكتشف جمال وادي دربات.

ويُعد وادي دربات، من أجمل الوديان في محافظة ظفار. ويمتاز بمناظر خلابة من المساحات خضراء اللون، والبساتين، والشلالات الموسمية، والمنحنيات الصخرية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

وقالت المصورة البنغلاديشية، نورين حاق، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "التباين بين المساحات الخضراء المورقة والمناظر الطبيعية الصحراوية القاحلة في عُمان يجعلها وجهة مذهلة بصريًا".

ويشقّ هذا الوادي طريقه بين التلال والهضاب حتى يصل إلى خور روري، حيث يصبّ في بحر العرب.

وخلال موسم الخريف، تتحول مياه الوادي المنحدرة من الجبال إلى شـلالات "بديعة" تتساقط من ارتفاع عشرات الأمتار، وفقًا لما ذكره موقع وزارة السياحة العُمانية.

وللحظات معدودة، قد تنسى أنك تتواجد في الشرق الأوسط.

وغالباً ما يتم مقارنة هذا الوادي بفيتنام بسبب مياهه فيروزية اللون وشلالاته. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتمكنت حاق من أن ترصد هذا التشابه في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "إنستغرام".

وبمجرد وصولها إلى الوادي، سارعت المصورة البنغلاديشية إلى وضع قدميها في المياه الباردة.

وحصلت على جلسة تنظيف طبيعية ومجانية من أسماك "جارا روفا" الصغيرة، والتي تُعرف أيضًا بـ"أسماك الطبيب"، حيث تتغذى على الجلد الميت فقط.

وبعد ذلك، قررت المصورة البنغلاديشية ركوب القارب لمشاهدة شلالات وادي دربات عن قرب.

وصادفت مجموعات من الإبل التي كانت تتجول بسلام في الوادي، كما قامت بنزهة صغيرة تحت ظلّ الأشجار الكبيرة، على طريق العودة.

وخلال موسم الذروة، تُصبح المنطقة مزدحمة.

وحذّرت حاق من زيارة الوادي عند تساقط المطر، حيث يُصبح مسار المشي زلقًا، ويجب توّخي الحذر.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي حاق عبر "إنستغرام" و"تيك توك"، محققة أكثر من مليوني مشاهدة.