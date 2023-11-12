زوجان أستراليان ينشآن أول مزرعة ألبان جاموس في لاوس.. كيف فعلا ذلك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- معظمنا سمع عن جبن الموزاريلا الجاموسية، ولكن في إحدى الوجهات الشهيرة الواقعة بجنوب شرق آسيا، تقدم إحدى المزارع للمسافرين فرصة تذوق مجموعة واسعة من الجبن باستخدام حليب الجاموس المحلي بدلاً من الأبقار.

تعد Laos Buffalo Dairy، الواقعة في مدينة لوانغ برابانغ التراثية المدرجة في قائمة اليونسكو، أول مزرعة ألبان وجاموس في البلاد.

الأستراليان سوزي مارتن وزوجها، ستيفن ماكويرتر، قدما في الأصل إلى لاوس من سنغافورة لإدارة دار ضيافة لمدة عام.

وتتذكر مارتن قائلة: "عندما حاولنا شراء حليب الجاموس من أجل صنع الزبادي اللذيذ، الذي جربناه في سريلانكا، لتوفيره في دار الضيافة، لم يكن لدى أحد أدنى فكرة عما كنا نتحدث عنه".

وتضيف: "نظرًا لتزايد الطلب أيضًا من الفنادق والمطاعم على منتجات الألبان مثل جبن الموزاريلا، قمنا بإنشاء مصنع الألبان في عام 2017."

باستخدام المنطق الذي كانت تستخدمه في مجال العقارات التجارية، فكرت: "إذا كان بإمكانك استئجار مساحة مكتبية، فيمكنك استئجار جاموسة"، وهكذا وُلد مفهوم المؤسسة الاجتماعية الخاص بمصنع الألبان.

طريقة عمل مزرعة الألبان

واليوم، المزرعة تضم 85 جاموسًا ويأمل صاحبيها في زيادة هذا العدد إلى 150 في عام 2024. Credit: Laos Buffalo Dairy

ويسافر القرويون حول مدينة لوانغ برابانغ لمدة تصل إلى ساعتين لإحضار أنثى الجاموس الحامل خاصتهم إلى المزرعة.

من جانبها، تشرح راشيل أوشي، رئيس الطهاة التنفيذي ومديرة الإنتاج لدى مزرعة Laos Buffalo Dairy، قائلة: "تصل أنثى الجاموس عندما تكون في الشهر الثامن من الحمل (مدة حملها 10 أشهر)".

وبمجرد وصول أنثى الجاموس إلى المزرعة، يتم عزلها وفحصها بحثًا عن الأمراض، وتطعيمها، وكذلك تدريبه على الحلب. وبعد ولادة عجلها، لا يتم حلبها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى حتى يتمكن صغيرها من الاستفادة من العناصر الغذائية في لبنها. ثم تحلب الأم مرة واحدة فقط خلال فترة الصباح، ويترك الباقي لعجلها.

تقول أوشي: "في نهاية فترة الإيجار، يتقضى المزارع اعتمادًا على عدد الأيام التي تحلب فيها انثى الجاموس، نحو 100 دولار لكل جاموس.

وتعود أنثى الجاموس مع عجلها إلى المزارع حتى تصبح حاملاً مرة أخرى في شهرها الثامن، ثم تبدأ العملية في مصنع الألبان من جديد.

من اليسار إلى اليمين: الرئيسة التنفيذية لمزرعة Laos Buffalo Dairy سوزي مارتن، ورئيسة الطهاة ومديرة الإنتاج راشيل أوشي، ومدير المزرعة ستيفن ماكويرتر. Credit: Laos Buffalo Dairy

تقليديا، تمت الاستعانة بالجاموس لحراثة حقول الأرز في لاوس. ولكن مع انتشار استخدام الجرارات، بدأ أصحاب الجواميس في بيعها لتمويل الرسوم المدرسية لأطفالهم، أو دفع الفواتير الطبية أو حتى لتمويل حفلات الزفاف، وعادة ما تبلغ قيمتها ألف دولار.

ولكن مع قيام المزارعين ببيع المزيد من ذكور الجاموس، سيطرت عملية التوالد الداخلي (توالد حيوانين مُرتبطين وراثياً، كأخ وأخت، أو ابن وأم) وأصبحت سلالة الجاموس الأقل خصوبة وصحة شائعة. ويهدف برنامج تربية Laos Buffalo Dairy إلى معالجة هذه المشكلة.

وأوضحت مارتن: بموافقة حكومة لاوس، نستخدم ثيرانًا مختلفة مع الإناث التي نحضرها من قرى المختلفة لتوفير نسل أكثر صحة".

يسافر القرويون حول لوانغ برابانغ لمدة تصل إلى ساعتين لإحضار أنثى الجاموس الحامل خاصتهم إلى المزرعة لحلبها. Credit: Laos Buffalo Dairy

وعندما قدم فريق Laos Buffalo Dairy برنامجه لأول مرة لمزارعي المنطقة، استغرق الأمر 18 شهرًا تقريبًا لإقناعهم بأنها فكرة مربحة للجانبين.

واليوم، لديهم 85 جاموسًا في المزرعة ويأملون في زيادة العدد إلى 150 في عام 2024.

بوظة عشبة الليمون مع جبن الجاموس

الحلوى المقلية المحشوة بجبن الريكوتا المصنوع من حليب الجاموس الخاص بالمزرعة Credit: Laos Buffalo Dairy

باستخدام الحليب من الجاموس، تقوم أوشي وفريقها بتصنيع أحد أندر منتجات لاوسن أي الجبن.

وفي المزرعة، يمكن للسياح المقيمين في لوانغ برابانغ التوقف من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً لتجربة ابتكارات مثل سلطة الكابريزي وحتى بوظة فطيرة اليقطين، كما تتوفر حاليا جولات إرشادية مع خطط مستقبلة لتقديم جولة تذوق النبيذ والجبن.

وفي الوقت الحالي، تشمل قائمة منتجات الجبن البوكونسيني، والريكوتا، والجبن الأزرق، والفيتا، والبوراتا (حسب الطلب)، واللبن الزبادي ونوع الجبن الأكثر شعبية، أي الموتزاريلا.

ويعمل فريق المزرعة على إضافة أنواع جديدة مثل الجبن البري، والبارميزان، والشيدر، وكذلك إضافة جبن الماعز.

أنشأت مزرعة Laos Buffalo Dairy كتاب وصفات مجانيًا للسكان المحليين يقدم اقتراحات حول كيفية دمج حليب الجاموس في تحضير أطباق لاوس التقليدية. Credit: Laos Buffalo Dairy

أما بالنسبة للبوظة، فهم يأملون في التوصل لشراكة مع شركة Chocolate Dream، أول منتج للكاكاو في لاوس، لابتكار نكهة عجينة البسكويت.

يمكن للضيوف المقمين في الفنادق القريبة من لوانغ برابانغ تجربة جبن Laos Dairy Farm في بوفيه الإفطار وفي مطاعم الفندق.

وتضيف أوشي: "كلما زاد عدد الفنادق والمطاعم التي تشتري منا، وكلما زاد عدد السياح الذين يأتون إلى المزرعة لتجربة منتجاتنا، كلما زاد عدد المزارعين الذين يمكننا العمل معهم من أجل الحصول على الجاموس الذي يمكننا حلبه".