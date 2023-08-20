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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالبت مزرعة بريطانيّة زوّارها بالتوقّف عن أخذ الصّور وهم عُراة داخل حقل زهور دوّار الشّمس خاصّتها.

وأصدر أصحاب مزرعة Stoke Fruit Farm على جزيرة "هايلينغ" الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، طلبًا غريبًا على منصّات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أنّ لاحظوا زيادةً في عدد الزوار الذين يتجرأون على التقاط صور عارية بين الزهور.

وفي منشور على موقع "فيسبوك" في بداية الشهر، كتبت المزرعة: "تذكير للجميع بأنّنا منطقة عائليّة، يرجى عدم خلع ملابسكم وسط حقل دوّار الشّمس! لاحظنا زيادة البلاغات بشأن التصوير عُراة، وهذا أمر يجب أن يحدث أثناء جلساتنا العامة من فضلكم!"

يتولّى سام ويلسون وشقيقته نيت بيتلي إدارة المزرعة، والتي أسّسها جدّهما.

وتضم المزرعة مساحة تبلغ 350 فدانًا، وهي تنتج القمح، والبازلاء، والبطاطس، واليقطين والكوسا، والذرة الحلوة، والقش، بالإضافة إلى زهور دوّار الشّمس.

أخبر ويلسون، CNN، الجمعة، عن وقوع حوالي 6 حالات لخلع الأشخاص لملابس بين زهور دوّار الشّمس منذ افتتاح الحقل أمام الزوّار نهاية الشّهر الماضي.

تقع مزرعة Stoke Fruit Farm على جزيرة هايلينج، قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا. Credit: Sams Sunflowers

وقال: "لطالما كان لدينا أشخاص يلتقطون صوراً جريئة، ولكن هذه هي السّنة الأولى التي مثّل الأمر فيه مشكلة، ولهذا السبب وضعنا لافتات تحذيريّة".

وأضاف ويلسون أنّه قرّر مع فريقه وضع لافتات حول المزرعة بعد أن "شاهد طفلان ما كان يجري".

وتابع: "نحن مزرعة حرّة وسعيدة حقًا ولكن لا يمكننا السماح بالتعرّي في الأماكن العامّة".

ووصفت بيتلي المكان بكونه مبهجًا وممتعًا حقًا، ويمنحك الشعور بالتمكين، لكن الأمر يتعلّق باحترام الأشخاص لذلك.

وأضافت بيتلي: "الموقع ضخم وهناك العديد من الأماكن التي يمكنك الاختباء بعيدًا دون أن يجدك أحد لأكثر من ساعة، لكن هذه الحالات كانت أمام الملأ بشكلٍ صارخ".

وقام ويلسون وخطيبته آنذاك بزراعة زهور دوّار الشّمس خلف الكنيسة التي تزوّج فيها قبل 6 أعوام، ولكن الزهور لم تتفتح في الوقت المناسب للزّفاف.

وقال ويلسون: "ذهبنا بعيدًا لقضاء شهر العسل، ثم اتصلت أختي وقالت: يريد الأشخاص قطف زهوركما. ولذلك قمنا بوضع صندوق دفع للزوار".

ولم يتوقع الشقيقان مستوى الشهرة التي سيحظى بها المكان، والذي أصبح بمثابة معلم سياحي يقوم الأشخاص بالسفر إليه لمسافات طويلة لمشاهدة الزهور وهي تتفتح.

واليوم، يمكن للزوّار الذين يدفعون مبلغًا من المال التجوّل حول منطقة ضخمة تبلغ حوالي 50 فدانًا، مغطاة بمليوني زهرة دوّار الشّمس، وفقًا لما ذكره ويلسون.