يبدو كظلّه..نمران في الهند يثيران الحيرة في مقطع فيديو مذهل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد يخيّل إليك أنك تشاهد نمرًا مرقطًا يتبعه ظِلّه، ولكن حين تمعن النظر ستجد أنهما نمران يتحركان بتزامن وانسجام مثاليين بشكل لا يصدّق (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويروي مصور الحياة البرية الهندي، شاز جونغ، تفاصيل المغامرة المثيرة التي انتهت بتوثيق هذه اللحظة النادرة.

ويقول لموقع CNN بالعربية: "كنت في مهمة تصوير لصالح ناشيونال جيوغرافيك، وكان تركيزي الأساسي منصبًا على نمر أسود نادر أطلقنا عليه اسم سايا".

وأمضى جونغ ثلاث سنوات في توثيق حياة النمر "سايا"، إذ يُوضح "تلك السنوات الثلاثة التي قضيناها في توثيق حياة النمر سايا كانت بمثابة تحد ممتع وفرصة لا تعوض لفهم سلوك هذا الحيوان المهدد بالانقراض".

ويذكر أنه في إحدى أيام الصيف الدافئة، شاهد النمر "سايا" وهو يداعب النمرة المرقطة "كليو"، عبر الغابة المشجرة قبل أن يتوقفا لحظة للنظر إليه، ويشير إلى أنه: "في تلك الأمسية الصيفية الدافئة، كانت الطبيعة تكشف لنا جمالها بطريقة ساحرة".

ويتابع: "كان النمر سايا يغازل النمرة كليو بأناقة ورقّة، بينما كانت الغابة المشجرة خلفهما تضفي سحرًا خاصًا على المشهد".

ويقول جونغ إنه كان عليه التسلّل بحذر إلى مكان مناسب لالتقاط هذه اللحظة الفريدة.

وقد استغرق الأمر بضع لحظات حتى تمكن جونغ من استيعاب التزامن بين حركات النمرين.

ويصف المشهد الفريد قائلا: "كانت اللحظة عبارة عن تقاطع فني مذهل، حيث كان النمر الميلاني يمشي خلف النمرة المرقطة وكأنهما نمر واحد".

وبعدما انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار ردود أفعال متباينة، إذ أن بعض الأشخاص استمتعوا بجمال اللقطة وتميزها، بينما شكّك البعض الآخر في صحتها، واعتقدوا أنها زائفة.

ويرى جونغ أن ذلك يعكس "التوتر الحالي بين الواقع والتكنولوجيا في عالمنا الحديث"، مؤكدًا: "أنا متحمس لمشاركة تجاربنا ورؤيتنا للحياة البرية من خلال عملي، وآمل أن يلهم هذا العمل الناس للحفاظ على هذا العالم الطبيعي الرائع".