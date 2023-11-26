كوابيس السفر.. ما العمل في حال تأخر وصول أمتعتك أو فقدانها أو تلفها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد احتمال تأخر وصول الأمتعة، أو فقدانها، أو تلفها كافيًا لإعطاء أي شخص سببًا للقلق بشكلٍ زائد أثناء السفر.

ولكن هناك استراتيجيات يمكننا اتباعها للمساعدة في تجنب فقدان الحقائب، أو تقليل أثر الأمتعة المتأخرة، أو المفقودة، أو المسروقة، أو التالفة على الأقل.

قبل التوجه إلى المطار

احجز رحلات طيران دون توقف: إذا كنت قلقًا بشأن أمتعتك المسجلة، فامنح الأولوية للرحلات الجوية دون توقف، أو الرحلات ذات مدة توقف لا بأس بها، بحسب مؤسس موقع صفقات الطيران ونصائح السفر Going.com (المعروف سابقًا باسم Scott's Cheap Flights)، سكوت كيز.

وشرح كيز: "من المرجح أن تضيع الحقائب أثناء نقلها بين الطائرات عند محطات العبور، وخاصةً إذا كانت هناك محطة ذات مدة توقف قصيرة".

خذ شركات الطيران منخفضة التكلفة بعين الاعتبار: من المرجح أن تفقد شركات الطيران كاملة الخدمات أمتعتك بشكلٍ أكبر من شركات الطيران ذات الأسعار المخفضة، بحسب رأي كيز.

وبينما قال كيز إنّه لن يتخذ قراره بناءً على هذا فقط عند حجز رحلات الطيران، إلا أنّه "عامل جانبي مثير للاهتمام يجب أخذه في الاعتبار"، بالنسبة له.

التقط صوراً لأمتعتك ومحتوياتها: قالت وكيلة السفر بولاية يوتا الأمريكية، جو هوبان، لـCNN إنّها تنصح عملائها "بالتقاط صور لحقائبهم، لأن أول الأسئلة التي ستطرحها عليك مكاتب شركات الطيران هي: لأي علامة تجارية تنتمي الحقيبة، ولونها، وحجمها، ومحتوياتها".

تعقّب الأمتعة: في بيان صحفي عبر البريد الإلكتروني، نصح موقع Going.com بالتالي: "تسمح لك العديد من شركات الطيران برؤية حالة حقائبك عبر تطبيقاتها، وقد يساعدك ذلك على الشعور براحة البال بشأن تواجد حقيبتك معك على متن الطائرة ، أو يمنحك الأمر على الأقل فكرة عن موقع حقيبتك في حالات التأخر".

ما العمل في المطار قبل الرحلة

قم بتسجيل الحقائب في الوقت المناسب: تقول منظمة Travellers United إنّ تسجيل وصول الأمتعة في اللحظة الأخيرة قد يؤدي لمشاكل أكبر.

وظّف كاميرا الهاتف الذكي مرة أخرى: قبل تسليم حقائب السفر الخاصة بك، اقترح كيز فتحها والتقط صورة.

تحقق من الوجهة المكتوبة في بطاقة الأمتعة الخاصة بك: تنصح منظمة Travellers United أيضًا بالتحقق مرة أخرى من بطاقات الأمتعة الخاصة بشركة الطيران الخاصة بك، والتأكد من أنّها متجهة إلى المكان الذي تتجه إليه.

في حال تأخر وصول أمتعتك

ارصد أماكن أخرى في المطار: إذا لم تكن حقائبك موجودة في حزام الأمتعة المتحرك المخصص، يقترح موقع The Points Guy لنصائح السفر التحقق من أحزمة الأمتعة القريبة.

وفي حال لم تجدها هناك، فجرّب مكتب الأمتعة التابع لشركة الطيران.

أبلغ عن مشكلتك واملأ الاستمارات في المطار: إذا لم ترصد حقائبك، فأخبر شركة الطيران بذلك.

دع شركة الطيران تسلم حقائبك إليك: في حال تمكنت شركة الطيران من تحديد موقع حقائبك، ولكن سيستغرق وصولها ساعات طويلة، يوصي كيز بالتأكد من أنّ الممثلين يملكون العنوان الذي ستكون فيه، واستخدم خدمة التوصيل الخاصة بشركة الطيران.

احتفظ بالفواتير: ينصح موقع Going.com بالتالي: "إذا اشتريت أي شيء لمساعدتك على قضاء عدة أيام دون أمتعتك، من ملابس سباحة جديدة، إلى معجون أسنان، فاحتفظ بالفواتير. وقد تحتاج إليها للحصول على تعويض".

في حال ضياع أمتعتك

تحقق من مطالبات شركة الطيران الخاصة بك وتأكّد من سياسة التعويضات: تتمتع كل شركة طيران بمعلومات حول ما يجب فعله في حالة فقدان حقيبتك عبر موقعها الرسمي في الإنترنت.

إذا لم تكن شركة الطيران مفيدة: عندما يأتي الأمر بشركات الطيران الأمريكية، قال كيز: "إذا كانت شركة الطيران تعرقل التعويضات.. فلا تخف من تقديم شكوى إلى وزارة النقل".

حدود المسؤولية: هناك تفاصيل دقيقة، واستثناءات، وعقبات تتعلق بالأعمال الورقية، والتوثيق، ولكن يمكنك في النهاية الحصول تعويض نقدي مقابل حقائبك المفقودة.

الحقائب التالفة: إذا لاحظت أن حقيبتك قد تضررت أثناء تواجدك في المطار، فأبلغ عن الأمر هناك.