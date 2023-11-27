لن تصدق حجمه.. شاهد سلطات الحياة البرية تلقي القبض على دب بوزن 226 كيلوغرامًا يتجول حول حرم جامعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكّلت الطبيعة مصدر شغف للمصورة الإماراتية، سعاد السويدي، منذ مرحلة مراهقتها. وقالت السويدي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان هناك صوت داخلي يدعوني للأدغال. وكان الصوت الذي بداخلي يخفت بين فترةٍ وأخرى، لكنه لم يصمت أبدًا".

وبعد عدّة محاولات لتحقيق أهدافها المرجوة، تحول حلمها إلى حقيقة، وتمكنت السويدي من النظر إلى الحيوانات البرية وجهًا لوجه على متن سيارة دفع رباعي خلال رحلة سفاري مشوقة في كينيا.

أرادت المصورة الإماراتية، سعاد السويدي، استكشاف الطبيعة منذ مرحلة المراهقة. Credit: Suaad Al Suwaidi

وأكّدت السويدي: "في اللحظة التي التقت فيها عيناي بعيون الحيوانات المفترسة، عرفت أنّ الله وضع في قلبي عشقًا وحبًا عميقًا لا يوصف لتلك الوحوش، المفترسة منها تحديدًا".

تعشق السويدي مراقبة وتوثيق الحيوانات البرية المفترسة. Credit: Suaad Al Suwaidi

ووضعها ذلك في مهمة للبحث عن هذه الكائنات في مختلف دول العالم والعيش معها، وتوثيقها بعدستها، ما جعلها أول مصورة إماراتية مختصّة بالحياة البرية.

التواجد مع المفترسات.."أمتع الأوقات" لها

زارت المصورة عدة بلدان بالفعل لتوثيق الحيوانات في بيئتها الطبيعية، ومنها سلطنة عُمان، والهند، والنيبال، ومختلف الوجهات في إفريقيا. Credit: Suaad Al Suwaidi

وتشارك السويدي جانبًا من مغامراتها عبر صفحتها في موقع "إنستغرام".

وتُظهر المشاهد التي وثقتها مختلف جوانب الحياة بالنسبة لهذه الحيوانات المفترسة، من علاقة الإناث بصغارها مثلاً، إلى مشاهد الصيد الدموية.

يجب على المرء التحلي بالشغف عند توثيق الحيوانات، وفقًا للمصورة. Credit: Suaad Al Suwaidi

وأكّدت المصورة: "لا يوجد لدي حيوان مفضل، ولكن تواجدي مع حيوان مفترس، وتوثيقه، ورصد تحركاته... هو من أمتع الأوقات بالنسبة لي".

وتتمثل أجمل اللحظات في الميدان بالنسبة لها، بتمكنها من رصد لحظة نادرة، كما كان الحال عندما رصدت فهدًا صيادًا أثناء صعوده لأعلى شجرة في كينيا.

تعشق السويدي مراقبة وتوثيق الحيوانات البرية المفترسة. Credit: Suaad Al Suwaidi

ولكن هذا الشغف ليس للأشخاص من سريعي الضجر، إذ قد تستمر بعض المغامرات لأسابيع طويلة، وهو ما مرّت به المصورة في كينيا عند مرافقتها لأنثى نمر إفريقية أثناء آخر مراحل حملها.

ولكثرة التحضيرات، وتنوع الأحوال الجوية التي قد يتعرض لها المصور، وطرق التصوير المختلفة، ترى الإماراتية أنّ الشغف الحقيقي هو "أهم صفة" يمكن أن يتحلى بها شخص في هذا المجال.

عقبات "العالم الآخر"

فهد مُهيب وثقته المصورة بعدستها. Credit: Suaad Al Suwaidi

وأصبحت الخسارة العالمية للحياة البرية "أكثر إثارة للقلق" مما اعتُقد سابقًا، بحسب دراسة جديدة نُشِرت في يونيو/حزيران عام 2023، إذ تشهد حوالي نصف أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض انخفاضًا سريعًا في أعدادها.

Credit: Suaad Al Suwaidi

تهدف السويدي من خلال عملها إلى نشر الوعي، وتعريف الأشخاص بأهمية "العالَم الآخر"، الذي يواجه تحديات تشمل التغير المناخي، والصيد الجائر، وفقدان الموائل نتيجة التوسع الحضري، وغيرها.

وأكّدت السويدي: "ھناك العديد مـن القصص التي أتمنى أن أرویھا بطريقة مرئية، وأحلم بمشاهدة الكثير منها مـع صديقة العمر، أي كاميرتي، حتّى أُثري العالم بالمزيد من القصص التي لم تُرو بعد".