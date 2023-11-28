مدربة غوص سعودية: مياه المملكة حاضنة لكنوزٍ لم تُكتَشف بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2009، رافقت السعودية، ريم فؤاد بخيت، قريبة لها في رحلةٍ لممارسة الغوص.

وكانت قريبتها تعاني من الاكتئاب آنذاك، ونصحها طبيبها بممارسة أنشطة متنوعة من ضمنها رياضة الغوص.

وبعد فترة من الممارسة، اكتشفت بخيت أنّ تلك التجربة مهّدت لها الطريق لتحقيق الشفاء الذاتي الخاص بها بشكلٍ لم تتوقعه، وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "فتح ذلك آفاقًا كثيرة لي كنت أجهلها في ذاتي".

ومن هنا بدأت رحلة بخيت مع الغوص، والتوعية بشأن التحديات التي تواجهها المحيطات.

اكتشفت السعودية، ريم فؤاد بخيت، شغفها بالغوص في عام 2009. Credit: Dr. Reem Bakheet, Diving Instructor and Educational consultant

والآن، إضافةً لعملها كمستشارة اجتماعية، وتربوية، ومدربة مُعتمَدة في مجال الذكاء العاطفي، تقضي بخيت وقتها أيضًا في مشاركة خبراتها بصفتها مدربة تقدم دورات متقدمة في الغوص الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر شركة "ميرميتس" التي شاركت في تأسيسها قبل 10 أعوام تقريبًا.

في السعودية كنوز لم تُكتَشف

أكّدت بخيت أنّ الغوص فتح لها "آفاقًا كثيرة". Credit: Dr. Reem Bakheet, Diving Instructor and Educational consultant

الكنوز التي تقبع في أعماق بحار ومحيطات العالم لا تزال مجهولة، وتحتاج إلى الاكتشاف.

وأوضحت بخيت: "الأمر ذاته ينطبق على أعماق البحر في السعودية".

Credit: GIUSEPPE CACACE / Contributor

وتتميز المملكة بوجود سواحل بحرية تمتد لـ2،700 كيلومتر، كما أنّها حاضنة لثلاث محميات بحرية قائمة، وهي محمية جزر فرسان، ومحمية جزر أم القماري، إضافةً إلى محمية الجبيل للأحياء البحرية، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في البلاد.

تتمتع المملكة العربية السعودية ببيئة بحرية زاهية. Credit: HASSAN AMMAR / Stringer

أشارت بخيت إلى أنّ بيئة الغوص في السعودية "جذابة بشكل كبير" عندما يأتي الأمر لمجتمع الغوص، إذ أنه "مجتمع متنوع يضم خلفيات متعددة تُغذي بعضها البعض".

تحديات "كبيرة"

مشهد لساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. Credit: FRANCK FIFE / Contributor

وتستغل بخيت منصتها لنشر الوعي بشأن التحديات "الكبيرة" التي تواجهها البيئة البحرية، بحسب تعبيرها.

وفي عام 2013، كانت شركة "ميرميتس" عبارة عن مبادرة تنظم أنشطة توعوية متخصصة بالبيئة البحرية، وشملت 13 شخصًا من محبّي البحر فقط.

ورغم أنّها تحولت إلى شركة رياضية الآن، إلا أنها لا تزال تبذل الكثير من الجهد في مجال حماية البيئة البحرية.

شاركت بخيت في تأسيس شركة "ميرميتس" في عام 2013. Credit: Dr. ReBakheet, Diving Instructor and Educational consultant

وتشمل فعالياتها تنظيف مواقع تحت الماء، كما أنّها درّبت 400 شخص تقريبًا على برنامج للمحافظة على البيئة البحرية اسمه "المياه الزرقاء" التابع لمنظمة "Scuba Schools International"، أو "SSI"، وغيرها من الجهود.

وتدعو مدربة الغوص جميع الأشخاص إلى ممارسة الغوص، إذ من شأن هذه الرياضة أن تغير منظورهم تجاه الحياة إلى حدّ كبير.