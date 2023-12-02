شخصيات شبحية جديدة تظهر في مياه البحر الكاريبي.. ما قصّتها؟

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد أصبحت أول حديقة منحوتات تحت الماء في العالم أكبر بكثير ممّا تتخيّل!

يعتبر منتزه "مولينير باي" تحت الماء في غرينادا الذي أنشأه النحّات وعالم البيئة البريطاني جيسون دي كايريس تايلور في عام 2006، أحد أشهر مناطق الجذب تحت الماء في الدولة الكاريبية.

وتوّسعت المنشأة الآسرةبشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع إضافة 31 منحوتة جديدة إلى الموقع.

وتعد سلسلة "كرنفال المرجان"، وهي منحوتات مستوحاة من كرنفال غرينادا السنوي، بين الأعمال الجديدة المعروضة في الموقع.

وتعكس العديد من الشخصيات التنكرية الشهيرة، مثل "Jab Jab"، وهي شخصية ذات سلاسل تعتبر رمزًا للحرّية لسكان غرينادا.

تمت إضافة 31 منحوتة جديدة إلى منتزه "مولينير باي" تحت الماء في غرينادا. Credit: Jason deCaires Taylor/underwatersculpture.com

منطقة الجذب تحت الماء

يهدف المشروع، بتكليف من وزارة التنفيذ والسياحة في غرينادا، إلى عرض ثقافة غرينادا وتاريخها.

وقال دي كايريس تايلور لـCNN: "من الواضح أنّ الكرنفال يشكّل جزءًا قويًا جدًا من ثقافة وتاريخ غرينادا، لذلك أرادوا سرد هذه القصة".

وتابع: "من المثير للاهتمام أن تتعرّف على الشخصيات التنكرية المختلفة وتاريخهم".

وتعتبر جميع المنحوتات، التي بُنيت جزئيًا في المملكة المتحدة، مستوحاة من أشخاص حقيقيين شغلوا كعارضين للفنانين.

وتم إنشاء غالبية القطع الجديدة بواسطة دي كايريس تايلور الذي عمل بالتعاون مع فنانين محليين مختلفين للتأكد من أنها "تُمثّل الشخصيات".

وفي الوقت عينه، ابتكر الفنان الغرينادي، تروي لويس، أربعة من المنحوتات الجديدة، ضمنًا تمثال Christ of the Deep، وهو نسخة طبق الأصل عن التمثال الذي تم تقديمه لشعب غرينادا تقديرًا للمساعدة المقدمة لطاقم وركاب سفينة "بيانكا سي"، التي غرقت في الجزيرة عام 1961.

تعد سلسلة "كرنفال المرجان"، وهي منحوتات مستوحاة من كرنفال غرينادا السنوي، بين الأعمال الجديدة المعروضة. Credit: Jason deCaires Taylor/underwatersculpture.com

التحوّل الطبيعي

وتم تصميم المنحوتات كي تكون بمثابة شعاب مرجانية صناعية، مع وجود ثقوب وملاجئ لجذب الحياة البحرية، ما يخلق موطنًا رائعًا لها إلى حدٍّ ما.

وهذه أول مرة يقوم فيها دي كايريس تايلور بإدخال الألوان في منحوتاته تحت الماء.

وأوضح: "في العادة، يكون لونها رماديًا للغاية.. هذه المرة استخدمنا أصباغًا طبيعية لرسم المنحوتات.

أربعة من المنحوتات الجديدة هي من أعمال الفنان الغرينادي، تروي لويس. Credit: Jason deCaires Taylor/underwatersculpture.com

المنشآت المائية

وفي وقت سابق من هذا العام، أُقيم المعرض لأول مرة على أرض جافة في مارينا "خليج بريكلي"، في غرينادا، حيث استمر لمدة 4 أسابيع.

ويعتبر هذا الحدث، الأول من نوعه بالنسبة لدي كايريس تايلور. وعادة ما تظهر منحوتاته تحت الماء فقط.

وكان ديكون ميتشل، رئيس وزراء البلاد، بين زوار المعرض.

المنحوتات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة ومواد ذات درجة حموضة محايدة. Credit: Jason deCaires Taylor/underwatersculpture.com

تم تركيب المنحوتات تحت الماء بعناية فائقة في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بمساعدة رافعة، إضافة إلى بعض الغواصين.

وتتواجد المنحوتات على أعماق تتراوح بين 3 و7 أمتار.

ويمكن للغواصين والسبّاحين مشاهدتها، وكذلك لمن يركبون القوارب ذات القاع الزجاجي، شرط أن تكون الرؤية جيدة.

وصُممت حديقة المنحوتات تحت الماء كجزء من مبادرة تجديد الحياة البحرية التي دمّرها إعصار "إيفان" في عام 2004، ووسيلة لتخفيف الضغط على بعض أكثر المناطق ازدحامًا تحت الماء في الجزيرة.

وبينما واصل دي كايريس تايلور إطلاق العديد من المعارض تحت الماء، ضمنًا متحف الفن تحت الماء في أستراليا، ومتحف المنحوتات تحت الماء في آيا نابا بقبرص، ظلّ منتزه "مولينير باي" تحت الماء مميزًا للغاية بالنسبة له.