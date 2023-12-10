في أمريكا.. اتهام رجل بتوجيه تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه رجل من ولاية رود آيلاند اتهامات فيدرالية بزعم توجيه تهديدات أجبرت رحلة جوية في ولاية فلوريدا متجهة إلى مدينة بروفيدنس، على القيام بهبوط اضطراري، وفقًا للمدعين الفيدراليين في فلوريدا.

وقال مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى في فلوريدا في بيانٍ صحفي إنّ إيفان سيمز (41 عامًا) اتُهم بإعطاء "معلومات كاذبة وتهديدات فيما يتعلق بحيازة متفجرات على متن طائرة"، بعد أنّ تسببت تهديداته المزعومة في تحويل الرحلة إلى مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول، كان سيمز مسافرًا على متن الرحلة رقم 717، التابعة لشركة الطيران Breeze Airways، من مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، عندما بدأ يتجادل مع المرأة التي كان يسافر معها قبل الإقلاع، حسبما جاء في شكوى جنائية قدمها المكتب، الأربعاء.

وفقًا للبيان الصحفي، "أخبر سيمز رفيقته في السفر أنّه لم يسمع من قبل عن شركة الطيران الخاصة بالرحلة، وأنّه يأمل ألا تسقط الطائرة. وذكر سيمز أنهم سيذهبون أدراج الرياح".

وأفادت الشكوى أنّ رفيقة سيمز في السفر أخبرته "عدّة مرات أنّ علاقتهما قد انتهت"، كما أنّها طلبت منه أن يتركها وشأنها.

وأدلى سيمز بتعليقات للمرأة حول الحاجة إلى استخدام أبواب الطوارئ في الطائرة، وكيف أن النوافذ "تبدو وكأنّها لم تستخدم"، وفقًا لما جاء في الشكوى.

كما أفادت الشكوى أنّ سيمز أخبرها أيضًا أنه يأمل ألا يضطروا إلى استخدام النوافذ.

وتقول السلطات إنّ سيمز استجوب طاقم الطائرة بشأن طوف النجاة المخزّن في مقصورة علوية.

وجاء في البيان الصحفي أنّ "رفيقة سفر سيمز والركاب المحيطين به كانوا غير مرتاحين لتصريحات سيمز، وطلبت رفيقة سفر سيمز منه التوقف عن الإدلاء بتعليقاته".

ووقف سيمز جزئيًا في مقعده أثناء هبوط الطائرة، وصاح بأنّه يريد مغادرة الرحلة.

وقال إنّه كانت بحوزة رفيقته في السفر قنبلة على متن الطائرة "مرتين تقريبا"، وفقًا للشكوى.

وذكرت السلطات أنّه تم تحويل الرحلة بعد ذلك إلى مطار جاكسونفيل الدولي، ولم يعثر البحث بواسطة كلاب كشف القنابل عن أي قنبلة.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من داخل الطائرة رجلاً وامرأة يتم إخراجهما من الطائرة مكبلي الأيدي بعد الحادث، بحسب ما ذكرته شبكة WFOX/WJAX المتعاونة مع شبكة CNN.

وتم احتجاز سيمز ورفيقته في المطار، في حين أجرت سلطات إنفاذ القانون تحقيقا، وفقا للشكوى.

وقال غاريث إدموندسون جونز، المتحدث باسم شركة الطيران Breeze Airways، لـCNN في بيان: “السلامة تعد أولويتنا القصوى، ونحن نأخذ التهديدات من أي نوع على محمل الجد”.

وقامت إدارة أمن المواصلات وإدارة شرطة المطار التابعة لهيئة الطيران في جاكسونفيل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في القضية.

ويواجه سيمز عقوبة تصل إلى خمسة أعوام في السجن الفيدرالي في حال إدانته.

ولم تحدد CNN بعد ما إذا كان لدى سيمز محامٍ.