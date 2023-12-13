بينها دبي.. ما هي المدن الأفضل كوجهات سفر لعام 2023؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تربّعت العاصمة الفرنسية باريس مجدّدًا على رأس قائمة وجهات السفر الأكثر جاذبية في العالم، وفقًا لما ذكره تقرير سنوي صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية "يورومونيتور إنترناشيونال".

وقد قيّم مؤشر "يورومونيتور" لأفضل 100 مدينة كوجهة سفر في عام 2023، بالشراكة مع شركة البيانات "Lighthouse"، المدن الرائدة في جميع أنحاء العالم، وصنّفها وفقًا لمعايير تشمل السياحة، والاستدامة، والأداء الاقتصادي، والصحة، والسلامة.

حلّت مدينة دبي في المرتبة الثانية بين المدن الأفضل كوجهة سفر لعام 2023. Credit: Dubai Economy and Tourism

وسيطرت المدن الأوروبية كوجهات سفر على المراكز الأولى، حيث حجزت سبع منها أماكن لها بين أفضل 10 مدن، و63 أخرى ضمن أفضل 100 مدينة في العالم. وكانت المدن غير الأوروبية الوحيدة التي برزت في المراكز العشرة الأولى هي دبي التي حلّت في المركز الثاني، وطوكيو في المركز الرابع، ونيويورك في المركز الثامن.

حلت مدريد في المرتبة الرابعة بين المدن المئة التي صنفها المؤشر كأفضل وجهات سفر لعام 2023. Credit: Ian Dagnall/Alamy Stock Photo

وحلت مدريد في المركز الثالث، وحجزت كل من أمستردام، وبرلين، وروما تباعًا المراتب 5 و6 و7، فيما تقاسمت كل من برشلونة، ولندن المركز العاشر.

حلت روما في المرتبة السابعة. Credit: Gennaro Leonardi/iStock Editorial/Getty Images

كان أداء آسيا جيدًا في المراكز العشرين الأولى، حيث دخلت القائمة سنغافورة (11)، وسيؤول (14)، وأوساكا (16)، وهونغ كونغ (17).

ويعزو التقرير نجاح أوروبا إلى "التوسّع الحضري السريع واعتماد التكنولوجيا على نطاق واسع". ويريد المسافرون الآن إنترنت عالي السرعة، وخيارات حجز مرنة، ومساحات للعمل عن بعد. وأفادت "يورومونيتور إنترناشيونال" أنّ "تحسين الاستدامة، وشبكات النقل، والأثر الاجتماعي، تُعد من الأهداف الرئيسية التي تتبناها المدن اليوم لزيادة القدرة التنافسية، وتحسين عروضها السياحية، وتقديم رحلة سلسة للزوّار".

لأول مرة تدخل طوكيو إلى قائمة المدن العشر الأفضل في العالم، وحلت في المرتبة الرابعة. Credit: f11photo/iStockphoto/Getty Images

ولفت التقرير إلى أنها المرة الأولى التي تحجز طوكيو مكانة لها بين المراكز العشر الأولى، موضحًا أنّ مرّد ذلك يعود إلى تحسين البنية التحتية السياحية، وتخفيف القوانين المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وضعف الين، ما يوفر للزوار الدوليين قيمة كبيرة مقابل المال.

إسطنبول تستقبل أكبر عدد من الزوار الدوليين في عام 2023

ودخلت أربع دول جديدة إلى قائمة أفضل 100 مدينة في العالم، في وسعها جميعًا التباهي بتحسّن الأداء السياحي هذا العام، وهي: واشنطن العاصمة التي حلّت في المركز 48، ومونتريال في المركز 68، وسانتياغو في المركز 88، وفيلنيوس في المركز 92.

وواصل السفر الدولي تحقيق انتعاش قوي، حيث يُتوقع أن يصل عدد الرحلات إلى 1.3 مليار رحلة بحلول نهاية عام 2023، ما ينتج عنه حوالي 1.7 تريليون دولار من الإنفاق السياحي العالمي.

وتصدّرت إسطنبول قائمة عدد الوافدين الدوليين لعام 2023، تليها لندن، ثم دبي. وكانت المدينتان اللتان شهدتا أكبر نمو على أساس سنوي هما: هونغ كونغ (2495%) وبانكوك (142%)، نظرًا لكونهما بين المدن الأخيرة التي أعيد فتحها بعد جائحة "كوفيد-19".

ومع ذلك، فإنّ أعداد الزوّار المتزايدة يمكن أن تكون نعمة ونقمة في آن واحد، مع آثار سلبية على المجتمعات المحلية والبيئة. وناقشت ناديجدا بوبوفا، إحدى كبار المدراء لدى شركة "يورومونيتور إنترناشيونال"، في بيان لها الطرق التي تواجه بها المدن تحدي السياحة المفرطة.

وأشارت إلى أن "بعض الوجهات تفرض قيودًا، أو ضرائب باهظة، أو تقلّل من سعة الفنادق للمساعدة في الحد من تدفّق السيّاح والحفاظ على التراث الثقافي، فيما يتبنّى البعض الآخر استراتيجيات التشتت التي تشجع الوجهات البديلة أو البعيدة عن المسار".

وتوقعت بوبوفا أن يكون ارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم، والتقلبات الجيوسياسية من بين أكبر العقبات عندما يتعلق الأمر بنمو السياحة في عامي 2024 و2025. وسيبحث المستهلكون عن عروض سفر ذات قيمة مقابل المال، وسيختار كثر قضاء العطل المناسبة في أماكن أقرب إلى المنزل.

أفضل 20 مدينة وفق مؤشر "يورومونيتور" لأفضل 100 مدينة كوجهة سفر لعام 2023 هي: