شاهد..ينبوع مياه ساخن يختبئ بين الجبال في أذربيجان

نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر أذربيجان بالعديد من المناطق الساحرة، حيث يبرز معلم طبيعي مذهل، أي ينبوع "إستيسو" الساخن، الذي يتميز بخصائصه العلاجية، ما يجعله جوهرة طبيعية مخفية في منطقة كالبجار، التي تُعد من أعلى المناطق الجبلية في أذربيجان (شاهد الفيديو أعلاه).

وتقع منطقة كالبجار على بعد حوالي 450 كيلومترا غرب العاصمة الأذربيجانية باكو، على الطريق السريع باردا – إستيسو، بجانب ضفة نهر "ترتر"، وسط مرتفعات شديدة الانحدار.

ويعزز التنوع البيولوجي الغني في كالبجار جاذبيتها، ما يمنحها سحرًا فريدًا من نوعه، وفقا لما ذكرته منصة "Experience Azerbaijan"، التابعة لهيئة السياحة الأذربجانية.

وهذا بالتحديد ما أراد المصور الأذربيجاني طغرول حسنوف أن يوثقه خلال زياته للمنطقة، وهو يسعى إلى تسليط الضوء على المعالم الفريدة من نوعها في وطنه.

ويشرح حسنوف لموقع CNN بالعربية أنه كان بصحبة ممثلي اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية لجمهورية أذربيجان، "بهدف توثيق التقدّم المحرز في إعادة بناء المدينة بعد عودة هذه الأراضي إلى أذربيجان".

ويُوضح حسنوف أن الوصول إلى هناك ليس سهلاً، ويتطلب الحصول على إذن وتصريح خاص، لافتًا إلى أن المنطقة تزخر بالعديد من قمم الجبال، والينابيع المعدنية الساخنة، والأنهار، والبحيرات، وهو ما يصعب أن تنقله عدسة الكاميرا العادية.

ويقول: "في تلك اللحظة، وجدت أن اللقطات الجوية بواسطة الطائرة من دون طيار ستكون الخيار الأفضل".

ويرى حسنوف أن مصدر المياه المعدنية في منطقة كالبجار "يُعد من أثمن هدايا الطبيعة".

وتُعتبر هذه المياه في تركيبتها الكيميائية وخصائصها الفيزيائية مشابهة لمياه ينابيع كارلوفي فاري الشهيرة عالميًا في جمهورية التشيك، وهي فريدة من نوعها في بعض الميزات ولا يوجد لها مثيل في العالم كله، وفقًا لما ذكره موقع معلومات كاراباخ الافتراضية - مركز تكنولوجيا الاتصالات، التابع لوزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيات العالية في جمهورية أذربيجان.

وتبلغ درجة حرارة المياه في نبع إستيسو 58.8 درجة مئوية، ويُعد لترا واحدا من المياه غنيا بالعديد من المعادن مثل الليثيوم، والبروم، واليود، والزرنيخ، والفوسفور، والزنك، والنيكل، والمغنيسيوم، والحديد.

وقد ظهرت الينابيع المعدنية نتيجة تصدعات وشقوق تسبب بها وقوع زلازل في عام 1138.

وتتكون مياه إستيسو المعدنية من 12 ينبوعًا نشطًا. ويمكن استخدام هذه المياه لعلاج الاعتلالات الداخلية والخارجية.