مئات الركاب نقلوا إلى المستشفى جرّاء تصادم قطاري مترو في الصين

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.. سكة القطار هذه تربط بين الصين ولاوس

أصبح عائمًا.. شاهد ما حدث لقطار ركاب في تايلاند عندما ارتفع منسوب المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نُقل مئات الركاب إلى المستشفى في العاصمة الصينية، بكين، الخميس، بعد اصطدام قطارين على خط مترو مزدحم جراء ظروف ثلجية قاسية.

وكشفت هيئة النقل ببكين عن إصابة العشرات منهم بكسور في العظام.

ووقع الاصطدام خلال ساعة الذروة، عند السابعة مساءً، على خط مترو أنفاق تشانغبينغ الممتد إلى الشمال الغربي من العاصمة الصينية.

وأفادت لجنة النقل ببلدية بكين، في بيان، إن التحقيقات الأوّلية تشير إلى أنّ الحادث نجم عن خلل في الإشارة وفرامل الطوارئ نتيجة الظروف الجوية.

وأوضح البيان أنّ أحد القطاران توقف اضطراريًا بسبب المسارات الزلقة، واصطدم به قطار آخر كان يتبعه.

وفي بيان مساء الخميس، أشارت شركة تشغيل مترو الأنفاق في المدينة إلى معلومات أوّلية تُفيد بأنّ عربتين انفصلتا عن القطار، ما أدى إلى إصابة الركاب.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي صورها شهود عيان وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عربات قطار منفصلة.

وفي أحد مقاطع الفيديو، صاح أحد الركاب: "لقد انقسم قطار الأنفاق الذي استقللته إلى قسمين!".

وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، غادر المستشفى 423 شخصًا، بحسب البيان.

واعتذرت هيئة النقل في بكين عن الحادث، قائلة إنها ستُحقق في الأمر، وستُجري أي إصلاحات ضرورية لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وتزامن الاصطدام مع موجة البرد المصحوبة بتساقط الثلوج التي تضرب بكين وشمال الصين منذ يوم الأربعاء، مع تأثر وسائل النقل وإغلاق المدارس.

وأصدرت المدينة إنذارين باللونين البرتقالي والأصفر جرّاء الظروف الثلجية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الموجات الباردة، مؤلف من أربعة مستويات، اللون الأحمر يرمز إلى حالة التأهب الأشد، يليه اللون البرتقالي، فالأصفر، والأزرق.