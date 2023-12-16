في اليابان.. تعطّل أفعوانية يترك ركابها عالقين على ارتفاع 130 قدمًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُرك الركاب الباحثون عن الإثارة والتشويق﻿ عالقين على ارتفاع أكثر من 100 قدم في الهواء بعدما توقفت أفعوانية بشكل طارئ في مدينة ملاهي "يونيفرسال ستوديوز اليابان"، في مدينة أوساكا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الموقع لـCNN، إن 32 شخصًا كانوا على متن أفعوانية Flying Dinosaur (الديناصور الطائر) التي تتّسم بطابع الحديقة الجوراسية Jurassic Park، عندما علقت في أعلى نقطة على ارتفاع 40 مترًا (130 قدمًا) فوق سطح الأرض، الخميس.

ولم يصب أحد بأذى، وتم توجيه الركاب للوصول إلى بر الأمان عبر درج الطوارئ.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مدينة الملاهي الجمعة أنّ "هذه أمور يمكن أن تحدث، لذلك اتبعنا إجراءات السلامة لدينا وقام موظفونا بتوجيه الركاب إلى مكان آمن"، مضيفًا أن الجولة لا تزال مغلقة وتخضع للفحص.

وتصطحب هذه الجولة الضيوف للتحليق في الهواء على متن "تيرانودون" (الطاؤور الأدرد) جامح، أحد أكبر الزواحف الطائرة من فئة تيروصورات، ويتأرجح الركاب 360 درجة عبر عالم "الحديقة الجوراسية"، وفقًا لموقع مدينة الملاهي.

وقال متحدّث باسم شركة يونيفرسال:"إنّ أفعوانية Flying Dinosaur عبارة عن جولة يجلس خلالها الضيوف في وضعية الانبطاح والمواجهة للأمام، ما يعطي الإحساس بالطيران. وتوقفت الرحلة بشكل كامل وآمن، بحسب التصميم للقيام به خلال ظروف معينة. ولم يكن الركاب معلقين رأسًا على عقب، وتم إجلاء جميع الضيوف بأمان خلال 45 دقيقة. ولم تقع إصابات واستأنفت الجولة عملياتها بأمان بعد ظهر ذلك اليوم. السلامة هي أولويتنا القصوى ونحن نواصل التركيز على التأكد من حصول الضيوف على تجربة آمنة".

وفي عام 2021، أغلقت مدينة ملاهي يابانية أخرى، فوجي-كيو، إحدى أفعوانيتها عالية السرعة إلى أجل غير مسمى لإجراء تحقيقات تتعلق بالسلامة بعدما أبلغ بعض الركاب عن إصابات.