نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

من بينها دبي.. ما أكثر وجهات السفر المرغوبة في عام 2023؟

ما هو أفضل وقت للسفر؟ إليك بعض نصائح السفر من المسافر الأكثر تكرارًا في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أنّ المدة اللازمة لمعالجة طلبات جوازات السفر عادت إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19". ويأتي هذا الخبر بعد أعوام من التأخير، إذ كانت الوزارة تعمل على تخليص المعاملات المتراكمة بسبب جائحة فيروس كورونا إلى حدٍ كبير.

ويتراوح إنجاز الخدمة الروتينية الآن بين 6 و8 أسابيع، فيما تستغرق الخدمة العاجلة (كلفتها 60 دولارًا إضافيًا) بين أسبوعين و3 أسابيع، بحسب الوزارة.

وأفادت الوزارة في إعلانها: "مع هذا التحديث، أوفينا بالتزامنا بالعودة إلى معايير مارس/ آذار 2020. وهذا يعكس عمل الموظفين المتفانين الذين يعملون من أجل الشعب الأمريكي".

وفي عام 2021، استغرقت المدة اللازمة لمعالجة الخدمات حد 18 أسبوعًا، الأمر الذي أحبط المسافرين، وأدّى إلى تخلي بعض الأمريكيين عن خطط السفر بسبب عدم استلام وثائقهم في الوقت المناسب.

وفي ذلك الصيف، قالت وزارة الخارجية إنّها تعاملت مع 1.5 إلى 2 مليون طلبًا متراكمًا.

ويأتي خبر العودة إلى المدة المعيارية لمعالجة الخدمات التي كانت ما قبل الجائحة في أعقاب موازنة قياسية اتحادية للسنة المالية.

وأصدرت الوزارة أكثر من 24 مليون من الجوازات وبطاقات السفر بين أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 وسبتمبر/أيلول من عام 2023، وهو أعلى رقم مسجل بتاريخ الولايات المتحدة.

ووفقاً لوزارة الخارجية، امتلك نحو 5% فقط من الأميركيين جواز سفر عام 1990، مقارنة بـ48% منهم اليوم.

ويوجد حاليًا أكثر من 160 مليون جواز سفر صالح متداول، ويبلغ ذلك حوالي ضعف ما كان متواجدًا في عام 2007.