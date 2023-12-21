دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "أي شيء يحتاجه أصحاب هذه المشاريع سندعمه، وهذا ما يحتاجه السائح في المنطقة". هذا ما صرّح به أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، خلال زيارته لأحد المنتجعات التراثية، وفق الفيديو المنشور على حساب منطقة الإمارة الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، وذلك نقلًا عن قناة الإخبارية السعودية.

وفي تصريحه الذي لاقى رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أمير الباحة بإنّه "من الضروري دعمهم (أصحاب المنازل التراثية) وأن يُعلِمونا بما يحتاجون إليه".

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ولفت إلى أنّ "هذا (نزل العايد التراثي في محافظة بلجرشي بمركز بني كبير) يجب أن يكون نموذجًا. أنا في الحقيقة أحب أهل المنطقة جميعهم، من السراة إلى تهامة.. عندنا الكثير من البيوت التراثية. فهذا النموذج المعمول هنا هو الصح".

تجوّل أمير منطقة الباحة في أرجاء نزل العايد التراثي، ورافقته المواطنة شريفة معيض الغامدي التي جمعت على مر السنوات أكبر عدد من تراث المنازل القديمة ليعيش الزائر تجربة الحياة القديمة الأصيلة التي عاشها أهالي منطقة الباحة قديمًا. تصوير: إمارة منطقة الباحة

وشجّع المنازل التراثية الأخرى على أن تحذو حذو هذا المنتجع وتقوم بأعمال الترميم والتزيين، لأنها بذلك "تحافظ على تاريخك، واللي مالو تاريخ مالو حضارة وماله شيء. التاريخ هو المهم للإنسان".

ورأى أنّ الحفاظ على هذا التاريخ يجب أن يكون مشروعًا متكاملًا يشمل أيضًا الحفاظ على المطبخ الخاص بالمنطقة، ولفت إلى أنّ الأكل "يجب أن يكون أكل المنطقة، أكل أجدادكم، ويُعَد من منتجات المنطقة.. هذا ما يرغّب السائح".