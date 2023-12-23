ما هي أكثر مسارات الطيران ازدحاما في العالم لعام 2023؟

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالبًا ما يتم الإشادة بمطار شانغي في سنغافورة باعتباره أفضل مطار في العالم، كما أنه أحد أكثر المطارات ازدحامًا.

وأصدرت شركة معلومات السفر OAG قائمتها السنوية لأكثر مسارات الطيران الدولية ازدحامًا في العالم.

تعد الرحلة من القاهرة إلى جدة ثاني أكثر المسارات الدولية ازدحامًا في العالم، وفقًا لمجموعة معلومات الطيران OAG. Credit: Linda Schaefer/Alamy Stock Photo

وتستند هذه البيانات بشكل كامل إلى عدد المقاعد المباعة على الرحلات الجوية طوال عام 2023.

وقد تم شراء 4.9 مليون مقعد في المسار الأكثر ازدحامًا، من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى سنغافورة. وتحظى الرحلة، التي تستغرق ما يزيد قليلا عن ساعة واحدة، بشعبية كبيرة بين المسافرين الذين يفضلون السفر بين البلدين المتجاورين جوا، بدلا من استقلال السيارة.

ثالث أكثر المسارات ازدحامًا في العالم هو من هونغ كونغ إلى تايبيه. Credit: Jui-Chi Chan/iStockphoto/Getty Images

باستثناء مسار واحد يربط بين نيويورك ولندن عبر شمال المحيط الأطلسي، تقع غالبية المسارات الأكثر ازدحامًا في آسيا والشرق الأوسط.

وتشير شركة OAG إلى أن رحلة من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى هيثرو كان مسار الرحلة الوحيد في المراكز العشرة الأولى الذي ارتفعت سعته الإجمالية منذ عام 2019.

وتهيمن آسيا أيضًا على تصنيف أكثر الخطوط الجوية المحلية ازدحامًا، حيث تحتل اليابان الصدارة.

رابع أكثر المسارات الجوية ازدحامًا في العالم هو من سيؤول في كوريا الجنوبية إلى أوساكا في اليابان. Credit: simonlong/Stone RF/Getty Images

واحتلت الرحلات الجوية التي تربط مركز طوكيو ووجهات العطل الشهيرة فوكوكا (مركز رئيسي لعشاق الطعام وبوابة إلى كوريا الجنوبية)، وسابورو (محبوبة الرياضات الشتوية)، وأوكيناوا (المعروفة باسم "هاواي اليابان") في المركز الثاني والثالث والسابع على التوالي.

تتمتع اليابان بحضور قوي في كل من القوائم الدولية والمحلية. رابع أكثر المسارات ازدحامًا في العالم هو من سيؤول إلى طوكيو. Credit: ke/iStockphoto/Getty Images

وفي الوقت ذاته، ربط عدد قليل من المسارات الأكثر ازدحامًا المدن الكبرى في البلدان الأكبر، مثل الصين (بكين وشانغهاي) وأستراليا (ملبورن وسيدني).

وكان هناك أيضًا عدد قليل من المسارات خارج العشرة الأوائل التي استدعتها OAG. ولم يكن المسار الجوي الداخلي الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة من نيويورك إلى لوس أنجلوس، بل كان من هونولولو إلى كاهولوي في هاواي، ويربط بين جزيرتي أواهو وماوي. وفي المجمل، تم بيع 3.6 مليون مقعد على طول هذا المسار، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحرائق المدمرة في ماوي قد ساهمت في انخفاض عدد التذاكر المباعة في نهاية عام 2023.

يعد مسار الطيران الداخلي الأكثر ازدحامًا في العالم هو من عاصمة كوريا الجنوبية (في الصورة) إلى منطقة جيجو الشهيرة لقضاء العطل. Credit: tawatchaiprakobkit/iStockphoto/Getty Images

وكانت الرحلة القصيرة داخل كاليفورنيا من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس حلّت بالمرتبة الأولى في الولايات المتحدة عام 2019، لكنها تراجعت إلى المركز السادس في عام 2023.

أكثر 10 مسارات الطيران الدولية ازدحامًا لعام 2023