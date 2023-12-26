دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحّبت حديقة حيوانات أتلانتا في الولايات المتحدة بمعجزة عيد الميلاد الأكثر ظرافة، وهي وحيد قرن مولود حديثًا.

وأفادت الحديقة أنّ هذا الصغير، الذي وُلِد في 24 ديسمبر/كانون الأول، هو أول وحيد قرن أبيض جنوبي يولد في تلك الحديقة.

وقال مسؤولو الحديقة في بيان صحفي الإثنين، إنّ الصغير يتمتّع بالقوة، والصحة الجيدة، ويتلقى "رعاية أمومية مناسبة" من والدته.

ويُعد هذا النوع من الحيوانات شبه مهدّد بالانقراض.

Credit: From Zoo Atlanta

وأشار البيان أيضًا إلى أنّ هذا هو ثاني وحيد قرن يولد في حديقة الحيوانات، وكان الأول وحيد قرن أسود شرقي وُلِد في عام 2013.

وفي حين لم تشارك حديقة الحيوانات المزيد من المعلومات حول الصغير، إلا أنّها أضافت أنّ وزن صغار حيوانات وحيد القرن الأبيض قد يتراوح بين 45 و68 كيلوغرامًا عند الولادة، ما يجعلهم من "أكبر صغار الثدييات البرية في المملكة الحيوانية".

والتقى والدا المولود الجديد، الأم "كيازي" البالغة من العمر 22 عامًا، والأب "مامبلز" البالغ من العمر 12 عامًا، في حديقة الحيوانات في مطلع عام 2022، واكتشف موظفو الحديقة حمل الأنثى في ربيع عام 2023. وسيستمر العجل وأمه في الترابط معًا قبل دخول المنطقة الخاصة بحيوانات وحيد القرن، وفقًا للحديقة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لحديقة حيوانات أتلانتا، ريموند بي كينغ: "عائلة حديقة حيوانات أتلانتا متحمسة للغاية بشأن ولادة صغير كيازي. وكانت هذه الولادة خبرًا طال انتظاره لأشهر عدة".

وأكّد كينغ أنّ العلاقة المحتملة التي يمكن أن ينشئها ضيوف حديقة الحيوان مع المولود الجديد وأمه قد تُتَرجم إلى "إجراءات الحفظ".

وشرح كينغ: "جميع أصناف حيوانات وحيد القرن معرضة للخطر حاليًا، وباعتبارنا مشرفين على هذا السفير الجديد هنا في أتلانتا، فإننا نتحمل أيضاً مسؤولية بذل كل ما في وسعنا لرفع مستوى الوعي بشأن وضع وحيد القرن البري".

ويُصنّف حيوان وحيد القرن الأبيض الجنوبي بأنّه "شبه مهدد" من قِبَل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية، وأعداده آخذة في التناقص، وفقًا للمنظمة.

وأضافت حديقة الحيوانات في بيانها الصحفي: "في حين يمثّل الصيد الجائر من أجل قرونها مشكلة خطيرة لجميع حيوانات وحيد القرن، وقد أدّى ذلك بالفعل إلى انقراض بعض الأنواع، أو جعلها شبه منقرضة، إلا أنّ وحيد القرن الأبيض الجنوبي أكثر عرضة للخطر تحديدًا لأنه غالبًا ما يتنقل ضمن قطعان في البرية، وهو سلوك يُسهِّل على الصيادين تحديد مكانها".

وبحسب البيان، "تعتقد بعض الثقافات أنّ مسحوق قرن وحيد القرن يمتلك خصائص طبية، رُغم أنّ قرون وحيد القرن مصنوعة من الكيراتين، وهي المادة ذاتها الموجودة في شعر الإنسان، وأظافره، وليس لها أي قيمة طبية معروفة".