ملعب غولف بجنوب إفريقيا يُعتبر "الأكثر وحشية بالعالم"..والسبب؟

نشر الأربعاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2023

ملعب متوّهج وثلاثي الأبعاد.. تجربة غولف لا مثيل لها بدبي

ثعبان عملاق وسام اتخذ من إحدى حفر ملعب غولف بأستراليا مقرًا له

بعيداً عن الملاعب الخضراء.. رجل يبتكر نسخة فريدة من الغولف في شوارع الأحياء الفقيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يؤكد نادي "سكوكوزا" للغولف، في منتزه "كروغر" الوطني بجنوب إفريقيا، على أنه "الملعب الأكثر وحشية في العالم".

ويعني ذلك أنك ستجد العديد من الحيوانات المفترسة، مثل الأسود، والفيلة، وأفراس النهر، وغيرها.

وقال جان روسو، وهو مشرف ملعب وقائد نادي "سكوكوزا" للغولف: "نحن في حديقة وطنية، ونريد أن نُبقي الأمر طبيعيًا قدر الإمكان حتى تتمكن الحيوانات من التجول بحرّية في بيئتها.. هذه التجربة التي نريد منحها للناس.. لدينا كل شيء في ملعب الغولف هذا".

صورة أسد يقف عند نقطة الانطلاق الـ12. Credit: Indalo Wiltshire Skukuza Golf Club

السلامة أولًا

وتُعد سلامة الموظفين واللاعبين بمثابة "أولوية قصوى". وتبدأ الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق المباراة الأولى.

ويغامر فريق روسو كلّ صباح بالخروج في رحلة يومية حول الملعب الذي يتكونّ من تسع حفر.

ويتحقق بدوره من وجود أي حيوانات، أو أضرار تحدث ليلًا، سواء كان ذلك جثة أو أغصان مكسورة خلفتها الفيلة، أو ثقوب حفرتها الخنازير، وغيرها.

تتسبب الأسود في أضرار طفيفة نسبيًا في المسار مقارنة بالحيوانات الأخرى. Credit: Indalo Wiltshire Skukuza Golf Club

وإذا وجد الفريق أن الملعب غير آمن، يُمنع لاعبي الغولف من دخوله.

ويمكن إغلاق بعض حفر الغولف في حال رُصدت حيوانات خطرة قريبة منها.

وأوضح روسو أنه يتم إقناع الحيوانات التي تسكن المنطقة بالانتقال بلطف. وتُترك حتى تُغادر من تلقاء نفسها إذا لم تتأثر بمُغريات الطعام.

وتم تقديم ملخص لبروتوكولات السلامة الخاصة بالنادي في شهر أغسطس/ آب من عام 2022، عندما أشرقت الشمس فوق زرافة قُتلت في الممر الثالث.

وأدى جنون الأسود، ثم الضباع، إلى إغلاق المسار على الفور.

وقال روسو إنه لم تقع أي "حوادث" كبيرة حتى الآن، وهو واثق أن الأمر سيستمر كذلك طالما ظلّ لاعبو الغولف على وعي بالبيئة الفريدة التي يلعبون فيها.

وأضاف: "يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا كان هناك أسد في الممر، فسوف يهاجمك.. لكن الأمر ليس كذلك.. لقد رآك وشمّ رائحتك قبل وقت طويل من رؤيتك، لذلك سيحاول الابتعاد عن طريقك أولاً".

ورغم أن الملعب يحتضن الكثير من الحيوانات، إلّا أن حيوانات الجاموس يجب مراقبتها على وجه التحديد.

وأوضح روسو: "لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.. طاردتني عدة مرات في عربة الغولف، ونحن بالتأكيد نراقبها أكثر قليلاً".

وقبل بضعة أشهر، كشفت إحدى الرحلات في الصباح الباكر عن ممر في حالة خراب، داس عليه قطيع من الجاموس، وكان مغطى بالروث.

ورغم ذلك كلّه، يبقى الملعب في حالة جيدة.

وتتسبب الأسود في أضرار طفيفة نسبيًا في المسار مقارنة بالحيوانات الأخرى.

صورة تعكس كلاب الصيد الإفريقية المهددة بالانقراض في نادي "سكوكوزا" للغولف. Credit: Indalo Wiltshire Skukuza Golf Club

وشهد شهر سبتمبر/ أيلول إقامة أكثر من ألف جولة بالنادي للشهر الخامس على التوالي.

وتبلغ تكلفة الجولة التي تتكونّ من تسع حفر للأعضاء حوالي 4 دولارات، بينما يمكن لغير الأعضاء والزوار الأجانب ممارسة الغولف في مقابل 16 دولارًا.

ويشعر روسو بالفخر عند العمل في وجهة ذات شعبية متزايدة.

وتتمثل أكثر اللحظات المفضلة لديه بصبّ فنجان من القهوة والتجول في وقت مبكر حول الملعب.