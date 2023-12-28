نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تبدو شوارع وسط مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية عبارة عن متاهة من أكشاك شطائر النقانق، وسيارات الأجرة، والمتاجر الراقية، ومحلات بيع الهدايا، والسكان المحليين، والزوار من الخارج.

ويوجد وسط هذا الازدحام واجهة مبنى مغطاة باللبلاب تذكّرنا بأنّ الطبيعة لا تزال تزدهر في مكان كهذا.

ووُضِعت الأسس المفاهيمية لـ"1 Hotels" منذ عِقد من الزمن تقريبًا، وهي علامة تجارية تتمحور حول "الفخامة المستدامة"، وتتمتع بمواقع متنوعة في مراكز حضرية، ووجهات شاطئية.

مجموعة Hotel 1 من بين العلامات التجارية التي تهدف إلى توفير "الترف المستدام" في السوق. Credit: 1 Hotel Central Park

وصُممت هذه الفنادق لتكون فاخرة للغاية، وذات تأثير منخفض في الوقت ذاته.

وافتُتِح الفندق الأول للشركة، "1 Hotel South Beach"، في عام 2015، وتبعه فندقان في نيويورك خلال وقتٍ لاحق من ذلك العام.

وأصبح المسافرون أكثر اهتمامًًا بخيارات السفر المستدامة مقارنة بأي وقتٍ مضى، وهم على استعداد لدفع ثمن إضافي لهذه الخدمة.

افتُتِح أول عقار لهذه العلامة التجارية في مدينة نيويورك الأمريكية. Credit: 1 Hotel Central Park

وأفاد مؤشر السفر المستدام الصادر عن "Euromonitor" في أغسطس/آب 2023 أنّ 80% من المسافرين على استعداد لدفع مبلغ إضافي لا يقل عن 10% في مقابل الميزات المستدامة.

وأظهرت بيانات بحث "غوغل" أنّ مصطلح "الفنادق المستدامة" ازداد خلال الأعوام الخمسة الماضية.

لا تأتي هذه الفنادق بثمنٍ بخس. Credit: 1 Hotel Central Park

بالإضافة إلى ذلك، تمنح "غوغل" الآن علامة بيئية في نتائج البحث عن الفنادق للعقارات التي تحمل شهادة من مجموعة خارجية موثوقة تعمل مباشرةً مع منظمات مثل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (الذي يوفر تقييمات LEED).

وتمامًا مثل فنادق العلامة التجارية التسعة حول العالم، يهدف "1 Hotel Central Park" لجذب العالم الخارجي باستخدام المواد المستصلحة والطبيعية حيثما أمكن ذلك.

يقع منتجع العلامة التجارية في هاواي بين النباتات الاستوائية الخضراء. Credit: Courtesy Avablue

وإلى جانب المساحات الخضراء الخارجية، أُعيد استخدام عصي الخشب الحمراء من خزانات المياه في مدينة نيويورك، إضافةً للأخشاب من الحظائر المحلية كمواد في غرف الضيوف أثناء عملية بناء الفندق.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة "SH Hotels & Resorts" (الشركة التي تمتلك Hotel 1)، راؤول ليل، أنّ المبدأ التأسيسي الأساسي للعلامة التجارية هو التواصل مع البيئة الطبيعية بناءً على المناطق المحيطة بالملكية الفردية.

تشكل الاستدامة أولوية لهذه العلامة التجارية. Credit: Courtesy Mikkel Vang

وقال ليل: "لطالما كانت الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الحمض النووي الذي يشكل علامتنا التجارية، وهو الرابط المشترك في جميع فنادقنا".

وأضاف: "نحن نؤمن بأنّ إعطاء الأولوية للاستدامة والقيادة مع الطبيعة لا يعني ضرورة التضحية بالتصميم، أو الأداء الوظيفي، أو الرفاهية"، مؤكدًا أنّ البيئة تأتي في مقدمة كل ما يقومون به، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّهم "يعظون" الضيوف.

وأوضح: "نحن نعثر على فرص يومية لإحداث التأثير.. وتتجلى مهمتنا ببراعة في محطات مختلفة طوال تجربة العميل".

ويتضمن ذلك ميزات مثل وجود جهاز توقيت يُذكّر الضيوف بتقليل استخدام المياه بعد خمس دقائق من الاستحمام، كما يُمنَح الضيوف في جميع الفنادق إمكانية الوصول إلى سيارات "أودي" الفاخرة والكهربائية بالكامل.

وفي الوقت ذاته، تتمتع بعض العقارات بكشك للمنتجات الزراعية يحتوي على منتجات غير مثالية الشكل يتخلص منها المنتجون عادةً.

وبالطبع، ليست "1 Hotels" الشركة الفاخرة الوحيدة التي تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لعلامتها التجارية.

وتمتلك سلسلة فنادق ومنتجعات "Six Senses" صندوق "الاستدامة" الخاص بها.

وبشكلٍ مماثل، تقدم علامة "Banyan Tree" العالمية للفنادق والمنتجعات البيئية الطموحة ما يُسمى "منحة الخير الأعظم".

ولا تأتي هذه الفنادق بثمنٍ بخس، ويبدأ سعر الإقامة في منتجع "Six Senses Ibiza" من 1،050 دولار في الليلة، بينما تبدأ أسعار فندق "سنترال بارك" المذكور أعلاه من 432 دولارًا في الليلة.