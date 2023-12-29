في العام 2024.. إليك أبرز التطورات والتحسينات في قطاع الطيران

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في العام 2024، سيُسافر الركاب مع شركات طيران تضع خططها قيد التنفيذ لمرحلة ما بعد الإغلاق التام. ويشمل ذلك طائرات جديدة لامعة تحتوي على تصميمات مقاعد جديدة!

وافتتح مطار أبوظبي الدولي، وهو موطن الاتحاد للطيران، مبنى المسافرين "A" بالكامل في أواخر عام 2023. وستُقدم هذه المنشأة الضخمة صالات جديدة ومساحة أكبر للركاب.

وفي مطار لوس أنجلوس الدولي، استغرق نظام القطار الآلي لنقل الركاب 5 سنوات لاكتماله.

ويتألف القطار من 6 محطات، على أمل أن يحدّ من ازدحام حركة المرور في المطار عند افتتاحه خلال العام 2024.

وفي جميع أنحاء العالم، نتوقع رؤية عدد من التحسينات في نوعية الحياة في المطارات، مثل المزيد من أجهزة فحص الحقائب الجديدة، ما يعني أنك لن تضطر إلى إخراج السوائل أو الأجهزة الإلكترونية في خطوط الأمان.

صورة عرض تعكس نظام القطار الآلي لنقل الركاب في مطار لوس أنجلوس الدولي. Credit: Los Angeles World Airports/AP

الطائرات الصغيرة ستُحدث فرقًا كبيرًا

ومن المتوقع أن تُحلّق طائرة "إيرباص A321XLR" في السماء في العام 2024.

وتشير "XLR" إلى "المدى الطويل الإضافي"، الذي يصل إلى 4,700 ميل بحري، أو حوالي 9 إلى 10 ساعات طيران.

وعلى متن طائرة "A321XLR"، ستتفاجأ بوجود أجنحة بأبواب في درجة رجال الأعمال.

وفي الدرجة الاقتصادية، توقع رؤية مقاعد كاملة المزايا، مع شاشات ترفيهية كبيرة، ومقابس كهربائية، وخيارات إنترنت!

وستستلم خطوط كانتاس الجوية، في أستراليا، أولى طائراتها من طراز "A321XLR " في عام 2024.

وبدأت شركة الطيران بالفعل في استلام أولى طائراتها من طراز "إيرباص A220"، لتحل محل طائرات "بوينغ-717" القديمة.

صورة تعكس طائرة الخطوط الجوية اليابانية "إيرباص A350-1000". Credit: Airbus

طائرات كبيرة جديدة يعني مقاعد وخدمات جديدة

وستبدأ الخطوط الجوية اليابانية بتشغيل أول طائرة "إيرباص A350-1000" في يناير/ كانون الثاني من العام 2024.

وستُحلّق بداية إلى مدينة نيويورك الأمريكية، ثم إلى مدينة دالاس فورت وورث الأمريكية في فترة الربيع.

ومع أجنحة الدرجة الأولى الفاخرة، وأجنحة رجال الأعمال الكبيرة، والدرجة الاقتصادية الفاخرة، وبعض المقاعد الاقتصادية الأكثر اتساعًا في السماء، فهذه طائرة يجب الانتباه إليها.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تقدم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مفهوم "Allegris"، مع مقاعد جديدة في الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة الاقتصادية الفاخرة، والدرجة الاقتصادية.

من المتوقع أن تقدم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مقاعد Allegris الخاصة بها. Credit: Lufthansa

وتحصل طيران الإمارات أيضًا على أول طائرة "A350" في منتصف عام 2024، والتي ستحتوي على مقاعد جديدة لم يتم الكشف عنها بعد.

وتخطط شركة الطيران، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لاستبدال المقاعد في طائراتها القديمة من طراز "بوينغ-777" بمنتج جديد لدرجة رجال الأعمال.

وتُضيف الخطوط الجوية الأمريكية أيضًا مقاعد جديدة، لكل من الطائرات ذات الجسم الضيق الأصغر حجمًا والطائرات الأكبر حجمًا ذات الجسم العريض.

وهناك بعض الأخبار السارّة لركاب الدرجة الاقتصادية!

ستُطلق الخطوط الجوية النيوزيلندية أسرّة "Skynest" في عام 2024 على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى مدينتي نيويورك وشيكاغو الأمريكيتين.

وستكون هناك 6 حجرات تسمح للركاب بالحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

وتتوقع شركة الطيران أن تتقاضى ما بين 400 إلى 600 دولار مقابل قيلولة ما بعد الظهر لمدة 4 ساعات.

وفي الدرجة الاقتصادية، يقول دانييل بارون، وهو المدير الإداري لشركة "Lift Aero Design" في طوكيو، لشبكة CNN إن "عصر ما بعد كوفيد-19 هو نهر يفيض من الشكاوى حول تجربة العملاء، ما يعكس مشاعر الإحباط من الطوابير الأبدية في المطارات، وسوء التعامل مع الأمتعة، والصالات المزدحمة، ورسوم الأشياء التي كانت مجانية".

ويتوقع بارون أن "تستثمر شركات الطيران بشكل أكبر في الجزء الخلفي من الحافلة، مع توفير مقاعد أكثر راحة، وجماليات أكثر أناقة، واتصال مجاني".

وتابع: "من المهم جدًا أن تقوم شركات الطيران بتقديم تحسينات ملموسة وذات صلة تحافظ على اهتمام الأشخاص بالسفر والطيران".