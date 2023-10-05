ألق نظرة داخل الطائرة الجديدة عالية التقنية للخطوط اليابانية

حيلة تساعدك في توفير المال وتثير حنق شركات الطيران.. ما هي؟ ولم يجب تجنبها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تقدم شركة طيران طلبًا لشراء طائرات جديدة، تُتاح لها فرصة لتعزيز جاذبيتها بين المسافرين الذين يبحثون عن أكبر قدرٍ من الراحة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالرحلات الطويلة.

وهذا ما فعلته الخطوط الجوية اليابانية (JAL)، إذ كشفت هذا الأسبوع عن التصاميم الداخلية لطائرتها الجديدة عالية التقنية من طراز "إيرباص A350-1000"، والتي "ستُصبح الناقلة الرئيسية الجديدة للشركة في الخدمة الدولية بعد حوالي 20 عامًا"، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.

وطلبت الشركة 13 طائرة كبيرة ذات جسم عريض من شركة "إيرباص".

وكان من المقرّر أن تدخل الطائرة في الخدمة بأواخر نوفمبر/تشرين الثاني ليتم استخدامها في مسار طوكيو (مطار طوكيو هانيدا الدولي) إلى نيويورك (مطار جون إف كينيدي الدولي).

ولكن تم تأجيل الأمر "بسبب اضطراب سلسلة التوريد، ما أثّر على تسليم العناصر"، وفقًا لما ذكره البيان، والذي أشار إلى احتمال تحليق الطائرة الجديدة "قبل نهاية العام".

وإليك نظرة خاطفة عما سيختبره المسافرون على متن طائرة "A350-1000" الجديدة.

أول أجهزة إستريو من دون سماعات رأس في العالم

كشفت الخطوط الجوية اليابانية (JAL) هذا الأسبوع عن التصاميم الداخلية لطائرتها الجديدة عالية التقنية من طراز "إيرباص A350-1000". Credit: Japan Airlines

تخلصت الخطوط الجوية اليابانية من الحاجة إلى سماعات الرأس في مقدمة الطائرة.

وستوفر كل من مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال على متن طائرات "A350-1000" الجديدة ما تصفه شركة الطيران بكونه أول جهاز إستريو من دون سماعات رأس في العالم.

ويمكن للمسافرين الاستماع إلى نظام الترفيه على متن الطائرة باستخدام مكبرات الصوت المدمجة في مسند الرأس.

وابتكرت شركة "Safran" الفرنسية للتصميم الداخلي للطائرات هذه التقنية بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الصوتية "Devialet"، وتم الكشف عنها لأول مرة في معرض "التصميم الداخلي للطائرات" (AIX) في هامبورغ بألمانيا العام الماضي.

مقصورات الدرجة الأولى

يتمتّع كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى بخزانة صغيرة خاصة. Credit: Japan Airlines

تستغرق الرحلة من هانيدا إلى مطار "جون إف كينيدي" 13 ساعة تقريبًا، ما يعني أنّ الركاب الذين يمتلكون المال سينجذبون إلى الأجنحة الجديدة والفاخرة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة الأعمال للخطوط الجوية اليابانية.

وستشمل مقصورة الدرجة الأولى على 6 أجنحة فقط تتمتّع كل منها بباب منزلق خاص.

وكانت الخصوصية وتوفر المساحة من الاعتبارات الرئيسية، ما دفع الشركة إلى التخلص المقصورات العلوية.

وبدلاً من ذلك، يحتوي كل جناح على مساحة تخزين أكبر، وخزانة صغيرة.

ويمكن لركاب الدرجة الأولى الاختيار بين ثلاثة أوضاع للجلوس في أجنحتهم، فهناك أريكة كاملة، ومزيج بين مقعد وسرير مفرد، وسرير مزدوج كامل.

وبالنسبة للحجم، فيبلغ ارتفاع جدار الجناح حوالي 157 سنتيمترًا.

وتبلغ المساحة الفاصلة بين المقاعد حوالي 211 سنتيمترًا، بينما يبلغ عرضها 123 سنتيمترًا تقريبًا. ويمتد السرير بطول مريح يبلغ 203 سنتيمتر، في حين يبلغ مقاس كل شاشة 104 سنتيمتر تقريبًا.

مقصورة درجة الأعمال

صورة لما ستبدو عليه مقاعد درجة الأعمال الجديدة. Credit: Japan Airlines

ومن أكبر التغييرات القادمة في هذه المقصورة هي أبواب أجنحة درجة الأعمال التي توفر المزيد من الخصوصية، إضافةً إلى مكان صناديق التخزين العلوية، إذ تم وضعها على جوانب النوافذ فقط "لخلق بيئة أكثر انفتاحًا"، بحسب ما أفادت الخطوط الجوية اليابانية.

وعندما يأتي الأمر لأبعاد الأجنحة، يبلغ ارتفاع جدرانها حوالي 132 سنتيمترًا، ويبلغ مقاس كل شاشة 60 سنتيمترًا تقريبًا.

ويبلغ عرض كل مقعد 56 سنتيمترًا، وتبعد المقاعد عن بعضها البعض مسافة 130 سنتيمترًا.

ويتحول المقعد إلى سرير، يبلغ طوله حوالي 198 سنتيمترًا.

وأفادت شركة الطيران أنّ هيكل البطانات الخاص يوزع ضغط الجسم بالتساوي.

المقصورة الممتازة والدرجة الاقتصادية

طلبت الشركة 13 طائرة كبيرة من شركة "إيرباص". Credit: Japan Airlines

لكن، هل تستحق مقاعد الدرجة الاقتصادية الممتازة دفع أي مبلغٍ إضافي؟ هذا سؤال شائع جدًا بين المسافرين.

وفي محاولة للحد من التساؤلات، تقدم شركة الطيران ميزات جديدة.

على سبيل المثال، ستُضاف فواصل كبيرة بين مقاعدها الـ24 في المقصورة الاقتصادية الممتازة.

وذكرت شركة الطيران أنّها أيضًا "أول درجة اقتصادية ممتازة في العالم تقدم خاصية الاستلقاء التي تعمل بالكهرباء".

ويبلغ عرض المقاعد في هذا القسم حوالي 48 سنتيمترًا، وتبعد عن بعضها البعض مسافة 107 سنتيمتر.

ويوجد أيضًا مسند كهربائي للساقين، قابل للتعديل لجعله بوضعية أفقية لتوفير المزيد من الراحة.

وعندما يأتي الأمر للترفيه، تصل أبعاد الشاشات الجديدة بدقة 4K إلى 41 سنتيمترًا تقريبًا، ما يجعلها أكبر بـ1.3 مرة من الطراز الحالي، وفقًا لما أوضحته شركة الطيران.

وننتقل الآن إلى الدرجة الاقتصادية.

يمكن للركاب استخدام سماعات الرأس الخاصة بهم أثناء الاستمتاع بنظام الترفيه على متن الطائرة لأنّها مزوّدة بتقنية الـ"بلوتوث". Credit: Japan Airlines

ويجدر بالذكر أنّ الخطوط الجوية اليابانية حصلت على جائزة "أفضل مقعد طيران في الدرجة الاقتصادية" لـ5 أعوام على التوالي في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية السنوي من "سكاي تراكس".

وقد تعكس طائرات "A350-1000" الجديدة رغبة شركة الطيران في الاستمرار بالفوز بهذا اللقب.

وأفادت الخطوط الجوية اليابانية في بيان أنّها "واصلت في تعزيز المساحة الواسعة المخصصة للساقين، وحسّنت المقاعد لتعزيز الراحة".

ويبلغ عرض كل مقعد من مقاعد الدرجة الاقتصادية على متن الطائرة البالغ عددها 155 مقعدًا، من تصميم شركة "ريكارو"، 46 سنتيمترًا، وهو النهاية العليا لمتوسط ما توفره صناعة الطيران عادةً.

وفي الوقت ذاته، يبلغ مقاس الشاشات بدقة 4K في هذه المقصورة 33 سنتيمترًا، كما أنّها مزوّدة بتقنية الـ"بلوتوث"، ما يسمح للركاب باستخدام سماعات الرأس الخاصة بهم أثناء الاستمتاع بنظام الترفيه على متن الطائرة.