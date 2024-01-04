بحيرة من أزهار اللوتس تثير الإعجاب في سلطنة عُمان

**دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما يبحث المصورون الفوتوغرافيون عن الجمال بكافة أنواعه وأشكاله. ومن هذا المنطلق، حطّت رحال المصور الهندي، الياس خان، على أراضي وادي شاب في سلطنة عُمان لرصد جمال أزهار اللوتس.

ولم يكن خان وحده، بل رافقته المصورة الروسية، ناتاليا ميخائيلوفا.

ووثّق الثنائي قاربًا صغيرًا يُبحر وسط أزهار اللوتس، التي تبدو كأنها لوحة فنيّة من خارج هذا العالم. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتنوّعت زوايا التصوير ما بين لقطات قريبة وأخرى جوّية.

وبشكل عام، يمكن العثور على أزهار اللوتس في أماكن عديدة، مثل الصين، واليابان، والهند، وروسيا.

لكنها كانت مميزة بشكل مختلف في سلطنة عُمان.

وقال المصوران في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تقع في وسط وادي جميل، وبالقرب من شاطئ البحر".

وأضاف الثنائي: "تُعد مزارع اللوتس في عُمان من بين أجمل المواقع التي رأيناها على الإطلاق، ولا تزال غير مشهورة كما ينبغي".

هل توّد رؤيتها على أرض الواقع؟

وينصح المصوران بزيارة حدائق اللوتس في فصل الصيف، وتحديدًا خلال شهري مايو/ أيّار وسبتمبر/ أيلول.

ويُعد هذا موسمًا غير سياحي بسبب الحرارة المرتفعة. ولهذا السبب، لا يحظى المكان بشعبية كبيرة.

ومع ذلك، فإنه يستحق الزيارة!

ويقع وادي شاب في نيابة طيوي التابعة لولاية صور، في محافظة جنوب الشرقية، ويبعد 140 كيلومتراً عن مسقط، على طريق قريات – صور الساحلي، بحسب ما ذكره موقع وزارة السياحة بسلطنة عُمان.

وعلى أطرافه، تتصافح المياه العذبة المنحدرة من أعالي الجبال مع مياه البحر المالحة، وذلك نتيجة قرب الوادي من البحر الذي بدوره ساعد في خلق التنوع البيئي الذي صاغت من خلاله الطبيعة مقومات تميز بها هذا الوادي عن بقية أودية السلطنة.

وتُعد الرحلة لوادي شاب بمثابة مغامرة شيقة، إذ يمكن الوصول إلى بعض المناطق عبر رحلة بالقوارب، كما يمكن للزائر أثناء الرحلة المشي على الأقدام بين المرتفعات الجبلية، وفقاً لما ذكره موقع "زوروا عمان".