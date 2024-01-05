إليك قائمة بأكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحامًا حول العالم خلال عام 2023، وفقاً لبيانات نشرتها شركة "OAG" الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ويحتل مطار لندن هيثرو المركز الثاني ضمن القائمة. ويُذكر أن كل من مطاري دبي وهيثرو لندن احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي في العامين 2019 و2022 أيضًا.

ويأتي مطار "سخيبول"، في العاصمة الهولندية أمستردام، في المركز الثالث، بينما احتّل مطار باريس شارل ديغول المركز الرابع في القائمة.

ويُذكر أنه تم حساب التصنيف باستخدام سعة شركات الطيران الدولية فقط.

تعرّف في الانفوغراف أعلاه إلى أكثر 10 مطارات دولية ازدحامًا في العالم لعام 2023: