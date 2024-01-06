نشر السبت ، 06 يناير / كانون الثاني 2024

كاميرا تلتقط مشهدًا مخيفًا في الجو.. انفجار نافذة طائرة ركاب ومحلل سلامة طيران يعلق

بالصور.. شاهد انفجار نافذة على متن هذه الرحلة من طيران ألاسكا بعد إقلاعها

(CNN)-- أمرت إدارة الطيران الفيدرالية بوقف تحليق موديل طائرة بوينغ التي كانت جزءً في حادث انفجار نافذة خطوط ألاسكا الجوية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرات يجب أن تظل متوقفة حتى يتم إجراء عمليات التفتيش الطارئة، والتي "ستستغرق حوالي أربع إلى ثماني ساعات لكل طائرة".

ويؤثر الأمر على 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 تشغلها شركات طيران أمريكية أو تعمل على الأراضي الأمريكية، حسب تقديرات الوكالة.

من المعروف أن طراز ماكس تعرضت للإيقاف لمدة عامين تقريبًا بعد حادثين مميتين لطراز ماكس 8 الذي يتضمن عيبًا مختلفًا.

كانت طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا قد فقدت لوحة باب في منتصف رحلة، مما أدى إلى هبوطها اضطراريًا.