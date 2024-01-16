تشبه خلايا النحل.. سعودي يوثق تشكيلات صخرية غريبة في تبوك

"أعجوبة".. سعوديان يرصدان أرضًا "انشقّت" إلى نصفين في تبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتناثر في أرجاء المملكة العربية السعودية تشكيلات صخرية متنوعة لافتة للنظر، وقد يكون جبل الفيل أو الغراميل في محافظة العلا من أشهرها.

وبرزت تكوينات صخرية أخرى للعيان بفضل هاوي التصوير السعودي، حسين محمد العمراني.

جانب من تضاريس تبوك. Credit: www.spa.gov.sa

وخلال رحلة في صحراء تبوك مع عائلته في بداية يناير/كانون الثاني من هذا العام، شاهد العمراني تكوينات صخرية في منطقة يصعب الوصول إليها بالسيارة.

تتميز منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية بتشكيلاتها الجيولوجية. Credit: www.spa.gov.sa

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، شبّه هاوي التصوير السعودي التكوينات الصخرية "الفريدة من نوعها" بـ"خلايا النحل".

صادف المصور حسين محمد العمراني هذه التشكيلات الصخرية أثناء رحلة مع عائلته. تصوير: Hussain ِAlomrani

وعبر الصور التي وثّقها، يمكن رؤية تكوينات ذات تجاويف عميقة تبدو كجذوع أشجار متشابكة، أو مشربية بسيطة من الخشب.

شبّه المصور هذه التشكيلات بـ"خلايا النحل". تصوير: Hussain ِAlomrani

وأثار المشهد إعجاب العديد من الأشخاص عبر الإنترنت، إذ أشار المصور إلى أنّ بعضهم شبّهوا التكوينات بـ"أدراج للتخزين".

وأراد العمراني من خلال الصور إبراز جماليات الطبيعة في منطقته، مؤكدّا: "من الجميل أن نترك الشيء من دون عبث، ونصوره فحسب".

نظرة أقرب للتكوين الصخري. تصوير: Hussain ِAlomrani

ويطمح هاوي التصوير السعودي إلى الاحتراف في مجال التصوير الفوتوغرافي، كما أنّه يهوى توثيق الأحوال الجوية، والطبيعة المتنوعة في البلاد.

تصوير: Hussain ِAlomrani

وتُعتَبَر الجبال والأراضي المرتفعة من أبرز وأهم الظواهر التضاريسية التي تحتضنها تبوك، فهي من أكبر الأقسام التضاريسية مساحة في المنطقة، وتغطي ثلث المساحة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضافت الوكالة أنّ تبوك تتفرّد بتشكيلاتها الجيولوجية المختلفة.