"أيقونة البحار"..اكتشف ما بداخل أكبر سفينة سياحية في العالم

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على متنها أكبر حديقة مائية في البحر.. أضخم سفينة سياحية بالعالم تستعد للإبحار من بورتوريكو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يبدو أي شيء عاديا فيما يخص أكبر سفينة سياحية في العالم.

ويبلغ طول سفينة "Icon of the Seas" (أيقونة البحار) الجديدة، التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، والتي أبحرت من ميناء ميامي في أمريكا برحلتها الأولى قبل غروب الشمس يوم السبت، حوالي 1،200 قدم ووزنها الإجمالي 250،800 طن.

ويتكونّ الجزء العلوي من السفينة التي تبدو وكأنها كعكة عيد ميلاد متعددة الطبقات، من سبعة حمامات سباحة، وبساتين من أنواع الخضار الإستوائية، ومنزلقات مائية ملتوية باللون الأخضر، والوردي، والأزرق، والبرتقالي.

سفينة "أيقونة البحار" التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، تظهر لأول مرة كأكبر سفينة سياحية في العالم. Credit: Royal Caribbean International

عندما أبحرت السفينة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار إلى ميامي، بعد عبور المحيط الأطلسي - مع توقف في بورتوريكو - من حوض بناء السفن في توركو، بفنلندا، حيث بُنيت، تم الترحيب بها بأصوات متنافرة من تحية القوارب النارية. وأدى الاضطراب إلى توقف حركة المرور على طول الجسر المؤدي إلى شاطئ ميامي الذي يوازي قناة السفن السياحية.

وكان نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاضراً خلال الضجة المبكرة للسفينة بصفته "الأب الروحي" لـ"أيقونة البحار"، حيث قام بتعميد السفينة التي تتكونّ من 20 طابقاً في 23يناير/ كانون الثاني

وتُعد السفينة رسميًا أكبر سفينة سياحية في العالم.

تتميز السفينة بتصميم مساحة للعبة الغولف Credit: Michael Verdure/Royal Caribbean International

وسيتمكنّ الركاب على متن رحلتها الأولى، وهي رحلة بحرية مدتها سبع ليالٍ إلى شرق البحر الكاريبي، من الاستمتاع ببعض التجارب الفاخرة والفريدة من نوعها.

من الصعب إيجاد الوقت لتجربة كل شيء على متن سفينة "Icon of the Seas"، التي تَعد بإبقاء الركاب مشغولين.

ويمكن للسفينة أن تحمل 7،600 ضيف بكامل طاقتها، إلى جانب 2،350 من أفراد الطاقم.

من بين عوامل الجذب، هناك الحديقة المائية للسفينة التي تبلغ مساحتها 17 ألف قدم مربع، وهي حاليًا الأكبر من نوعها في البحر وتمتد عبر الطابقين 16 و17، مع ستة منزلقات تشمل أطول منزلق في البحر على ارتفاع 14 مترا، وأول طوف عائلي ينزلق في البحر.

تقع صالة Overlook Lounge داخل AquaDome التي يبلغ ارتفاعها 82 قدمًا والتي تتوج جزءًا من الطبقة العلوية في السفينة Credit: Michael Verdure/Royal Caribbean International

وتحتوي السفينة على أول حوض سباحة لا متناهي في البحر، وأكبر ساحة جليد في البحر (أبسولوت زيرو، حيث يمكن للضيوف التزلج أو مشاهدة العروض).

ويقوم حوالي 50 موسيقيًا وممثلًا كوميديًا بإبقاء الركاب مستمتعين بفرق موسيقية تشمل أكبر أوركسترا في البحر بالإضافة إلى العرض الأول في البحر لمسرحية "The Wizard of Oz" (ساحر أوز).

وقبل وقت طويل من وصولها إلى ميامي، أثارت الصور المنتشرة للسفينة على منصات التواصل الاجتماعي ضجة عبر الإنترنت تسبب بها المصطافون الذين كان يغلبهم الشعور بالحماس، بالإضافة إلى التأثير البيئي المحتمل لمثل هذه السفينة الضخمة.

يقدم حي Hideaway ما تسميه السفينة "الأجواء الطيبة لمشاهد نوادي الشاطئ حول العالم" مع بار مخصص وأول مسبح لا متناهي معلق في البحر. Credit: Michael Verdure/Royal Caribbean International

وقال متحدث باسم "رويال كاريبيان" إن "أيقونة البحار"، تُعد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 24% مما هو مطلوب للسفن المصممة اليوم. وتخطط الشركة لتقديم سفينة ذات مفهوم "صافي صفر انبعاثات كربونية" بحلول عام 2035.

وأوضح كومر أن القوس المكافئ للسفينة - وهو الأول من نوعه لشركة "رويال كاريبيان" - مصمم لمساعدة السفينة على التحرك بسهولة أكبر عبر الماء، ويساعد في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، مضيفًا أنه يساعد أيضًا في تحقيق النتيجة النهائية لخط الرحلات البحرية.

تُنتج السفينة أكثر من 93% من مياهها العذبة عن طريق التناضح العكسي. وتمتلك "Icon of the Seas" أيضًا أول نظام لتحويل النفايات إلى طاقة بمساعدة الانحلال الحراري اعتمادًا على الميكروويف، الذي يُستخدم لتحويل النفايات الموجودة على متن السفينة إلى غاز يمكن للسفينة استخدامه كطاقة.

أعجوبة هندسية وطموحات كبيرة

تتكون السفينة الجديدة من 20 طابقًا، 18 منها مخصصة للضيوف. Credit: Royal Caribbean International

تُعرض الأعمال الهندسية الرائعة في كل مكان على متن "أيقونة البحار".

يُتوج "AquaDome" الذي يبلغ طوله 82 قدمًا جزءًا من الطبقة العلوية في السفينة، ويضم مسرحًا يؤدي فيه الغواصون، ويشكل ستارة مائية يبلغ ارتفاعها 55 قدمًا.

وترتفع اللؤلؤة ذات الشكل الكروي ثلاثة طوابق على كورنيش السفينة العالمي، ما يوفر دعمًا هيكليًا وسط السفينة، ويفتح المنطقة أمام مناظر واسعة للمحيط.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا على متن السفينة، قال مايكل بايلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "رويال كاريبيان"، أمام وسائل الإعلام إن السفينة "تضع علامة لكل المتطلبات" التي كانت الشركة تأمل في توفيرها.

وأوضح بايلي أنها "كبيرة، وجريئة، ومثالية لمنطقة البحر الكاريبي وأسواقنا".

من جانبه، أكدّ كبير مسؤولي ابتكار المنتجات لدى "رويال كاريبيان" جاي شنايدر أن "السفنية لم تُصمم للتنافس مع السفن السياحية الأخرى، بل صُممت للتنافس مع أي عطلة عائلية أخرى يريد الأِشخاص القيام بها في أي مكان آخر على هذا الكوكب".