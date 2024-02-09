احتفالات عام التنين "المقدس" تبدأ في العاشر من فبراير/ شباط.. فماذا تخبئ السنة القمرية الجديدة لكوكب الأرض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حان الوقت لتوديع سنة الأرنب ودخول عام التنين، المخلوق الأسطوري الوحيد بين الأبراج الصينية الـ12.

فبالإضافة إلى تناول الطعام الشهي وإعطاء/ تلقي البركات، فإن العام القمري الجديد الذي يصادف يوم 10 فبراير/ شباط من هذا العام، يعتبر مساحة لكثر كي يستشيروا النجوم ومعرفة ما تخبئه لهم الأشهر التالية.

معظم الناس على دراية بالأساسيات: يتم تمثيل دورة تقويم الأبراج الصينية التي تبلغ مدتها 12 عامًا بـ12 حيوانًا مختلفًا، وفق هذا الترتيب: الجرذ، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الماعز، القرد، الديك، الكلب، والخنزير.

تصادف السنة القمرية الجديدة في 10 فبراير/ شباط من هذا العام. بالنسبة للكثيرين، حان الوقت لاستشارة النجوم. Credit: Sawayasu Tsuji/Getty Images

يتم تحديد برجك بحسب سنة ميلادك، ما يعني أن مواليد عام 2024، سيندرجون تحت علامة التنين. أولئك الذين ولدوا في عام 2025 سيكونون ثعابين، وهكذا دواليك.

لكن هذه هي البداية فقط. بالنسبة لأتباع النظام المخلصين، لا يتم تصنيف السنة بحسب حيوانها فقط، فهنااك دورة جنسية معقدة أيضًا تتكون من 10 ينابيع سماوية و12 فرعًا أرضيًا.

2024 هو عام تنين الخشب

رقصة الأسد تقدم أمام طلاب مدرسة ويدياتميكا في جيمباران بإندونيسيا في 7 فبراير/ شباط. Credit: Dicky Bisinglasi/SOPA Images/LightRocket/Getty Images A woman walks past dragon-themed lanterns in Urumqi, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China on February 7. A man takes photos of blooming plum blossoms at the Summer Palace in Beijing, China on Februa

في كل عام، يتم إقران ينبوع سماوي (أحد العناصر الخمسة التي تندرج ضمن فئة يين أو يانغ) بفرع أرضي (أحد حيوانات الأبراج الصينية الـ12).

ويجمع هذا العام بين الينبوع السماوي "جيا" الذي يمثل خشب اليانغ، والفرع الأرضي "تشن" الذي يمثل التنين. ويجعل ذلك من 2024 عام تنين الخشب.

اعتمادًا على ما تمثله العناصر وكيفية تفاعلها مع بعضها، يعتقد المتابعون أنه يمكن للمرء الحصول على نظرة ثاقبة على ما قد تحمله له الأشهر المقبلة.

وقالت تييري تشاو، مستشارة الأبراج الصينية المقيمة في هونغ كونغ التي تمزج بين الرمل الصيني التقليدي وعناصر التصميم الحديثة: "جيا يرمز إلى الخشب، والتنين مخلوق ترابي".

وتابعت أنّ "العلاقة بين العنصرين تخبرنا الكثير عن مسار هذا العام. في العناصر الخمسة نقول إن الخشب يقيّد الأرض. وهذا يعني أنه في عام 2024، يرجّح أن تقمع الصناعات الخشبية تلك المصنفة ضمن فئة الأرض".

وأضافت تشاو أنّ الصناعات التي تستخدم الأخشاب، ضمنًا الثقافة والنشر وزراعة الزهور، ستشهد ازدهارًا أكبر من الصناعات الأرضية مثل تطوير العقارات والتعدين.

امرأة تسير أمام تجهيز من الإنارة الملونة تجسد التنين في اورومكي الصينية. Credit: Liu Xin/China News Service/VCG/Getty Images

بغض النظر عن ماهية الينبوع السماوي الذي يقترن به التنين، فإن المخلوق المقدّس يجسّد البرج الذي يحظى بشعبية كبيرة، خصوصًا في آسيا.

وأوضحت تشاو أنه "يُعتقد أن التنين يمثل القيادة قوية والعظمة. والكثير من الناس يتطلعون إلى إنجاب أطفال التنين هذا العام".

وأضافت: "سيكون هذا العام مهمًا أيضًا لأنه العام الذي يدخل فيه العالم فصلًا جديدًا، التي تشهد انتقالًا من الفترة الثامنة إلى الفترة التاسعة لنجم شوان كونغ الطائر".

وشرحت تشاو أنًّ هناك تسعة نجوم طائرة من طراز Xuan Kong تؤثر على الفنغ شوي في العالم. كل واحد منها يهيمن علينا مدة عقدين من الزمن، قبل أن يمرّر الشعلة إلى النجم التالي.

ووفق ما سبق، يمثّل عام 2024، بداية فترة العشرين عامًا المقبلة تحت حكم النجم الطائر التاسع.

وقالت تشاو: "النجم رقم تسعة يرمز إلى الطاقة الأنثوية، لذلك ستتولى السيدات زمام الأمور في كثير من المجالات. إنه يمثل أيضًا التكنولوجيا والفن والتصميم بالإضافة إلى الروحانية".

من عرض في مناسبة العام القمري الجديد. التقطت الصورة في إندونيسيا في الرابع من فبراير/ شباط. Credit: Ulet Ifansasti/Getty Images

يمكن أن تساعدك النجوم التسعة أيضًا على تحديد الاتجاه الذي يجب أن تسافر إليه في الأشهر التالية.

وتشجّع تشاو المسافرين على استكشاف الأماكن في الجنوب الغربي والشمال الغربي والشرقي، من دون الأخذ بالاعتبار المكان الذي تنطلق منه داخل المدينة التي تقطنها أو خارج البلاد.

"دوق المشتري الأكبر" يتحكم بحظّك

في عام التنين، استعد لمزيد من الاضطرابات والتغييرات في الأشهر المقبلة. Credit: Natalie Leung/CNN, Adobe Stock

أما بالنسبة للحظ الفردي، فيعتقد الأتباع أن حظ حيوانات الأبراج الخاصة بهم يعتمد على مواقع التاي شوي، أي الآلهة النجمية التي يُعتقد أنها تدور بالتوازي مع كوكب المشتري وفي الاتجاه المعاكس له.

لحساب مدى تأثر كل شخص في سنة معينة، سينظر أي مستشار للأبراج الصينية في علم الرمل، إلى مخطط ميلاد الشخص المكوّن من مجموعة واسعة من العناصر، استنادًا إلى مواقع النجوم المختلفة في يوم ووقت ولادته، ويرى كيف تتفاعل عناصره مع السنة.

تلعب هذه المجموعات دورًا مهمًا بالنسبة لمن يتابعونها، حيث تساعدهم على اتخاذ قرارات حياتية ضخمة للعام المقبل، مثل إذا كان ينبغي عليهم الزواج أو بدء عمل تجاري.

وفي حين أن كل فرد بالطبع سوف يتفاعل بشكل مختلف مع النجوم، إلا أن معظمهم يتفقون على أن تحليل موقع تاي شوي على كل علامة برج يقدم لمحة عامة عن العام التالي.

الناس تتدفق إلى وسط مدينة شيان الصينية لمشاهدة مهرجان الربيع للألعاب الضوئية في 3 فبراير/ شباط. Credit: Zhang Cheng/VCG/Getty Images

إذا كانت رمز برجك الخاص غير مفضل لدى تاي شوي، المعروف أيضًا باسم دوق المشتري الأكبر، في ذلك العام، يرى الخبراء أنك قد تجد نفسك تواجه المزيد من الاضطرابات والتغييرات أكثر من المعتاد.

ولفت تشاو إلى أنّ المتأثرين يجب أن يتذكروا أن التقويم عبارة عن دورة دورية.

وعبّر تشاو عن اعتقاده بأنّ "لكل يانغ، ثمة يين دومًا أيضا. لذا، لا تقلق كثيرًا وكن منتبهًا للكيفية التي قد يتغير بها العالم، وسيساعدك ذلك على فهم ما تقدم عليه بأي حال".

لحل الاشتباكات، يمكن للمرء الذهاب إلى معبد صيني وتقديم القرابين لممثلي تاي شوي.

بينما توصي تشاو الجميع بزيارة المعبد لاستحضار الأفكار الإيجابية، فإنها تشجع بشكل خاص الأشخاص المولودين في عام التنين، والثور، والماعز، والقرد، والديك، والكلب، والحصان، للحصول على بعض البركات الإضافية هذا العام.