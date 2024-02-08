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العثور على جمجمة تاريخية في الصين.. يحلّ لغز الحلقة المفقودة في تطوّر الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحضر كاميرتك واستخدم سترة مقاومة للنيران، لقد حان وقت مشاهدة أحد أكثر العروض المذهلة في الصين، المعروفة برقصة "التنين الناري".

وغالبًا ما يكون التنين، المخلوق الأسطوري المقدّس في الثقافة الصينية، بطلًا رئيسيًا في الاحتفالات والطقوس.

تم توثيق رقصات التنين في المناسبات الاحتفالية منذ عهد أسرة هان، بينما بدأت رقصات "التنين الناري" بالظهور في السجّلات خلال عهد أسرة تشينغ، وفي العصر الجمهوري.

ويقول بعض المؤرخين إن رقصات "التنين الناري" تعود إلى عهد أسرة مينغ.

وأوضح كووك كام تشاو، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ المعمدانية، حيث تركز أبحاثه على المهرجانات والدين في المجتمعات الصينية: "خدمت هذه الرقصات أغراضًا عديدة، مثل الاحتفال بالمهرجانات ودرء الأوبئة".

وتابع: "على مرّ التاريخ الصيني، هناك سجّلات لمراسم عبادة التنين، لكنها ارتبطت بالماء بدلًا من النار.. ففي العصور القديمة، كان الناس يعبدون التنانين لطلب هطول المطر".

وينبع هذا الاعتقاد من الديانة الشعبية والمعتقدات البوذية، حيث يتم تبجيل التنانين كآلهة الأنهار أو آلهة المطر.

ومن منظور أنثروبولوجي، يقول كووك إن طريق موكب تنين النار له أهمية كبيرة "لأنه يُجسّد تصوّر القرويين المحليين لمجتمعهم وروابطه الجيوسياسية".

واليوم، تُقام رقصات "التنين الناري" في جميع أنحاء البلاد كجزء من احتفالات عيد الربيع، أو العام القمري الجديد، لكن العروض تختلف في أشكالها.

أين تستطيع تجربة هذا التقليد شخصيًا؟

فنانون يؤدون رقصة "التنين الناري" للاحتفال بمهرجان الفوانيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية. Credit: Imaginechina Limited/Alamy Stock Photo

مقاطعة غوانغدونغ

تستضيف قرية بوزاي، الواقعة في مقاطعة غوانغدونغ، عروض رقصة "التنين الناري" بشكل سنوي خلال مهرجان الفوانيس الصيني الذي يُصادف اليوم الـ15 من السنة القمرية الجديدة.

وتم إدراج التقليد، الذي يعود تاريخه إلى قرون طويلة، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للصين في عام 2008.

ومع إشعال الألعاب النارية، تندفع مجموعة من الرجال عراة الصدر إلى ساحة القرية، ويعملون معًا على رفع تنين راقص يزيد طوله عن 30 مترًا ومغطى بالألعاب النارية.

مقاطعة خونان

تم تقديم رقصة "التنين الناري" الفولاذي في مدن مختلفة من مقاطعة خونان الصينية، لقرون عدة.

ويُعتقد أن هذه الرقصة، التي يتم الاحتفال بها سنويًا خلال مهرجان الفوانيس، تجلب طقسًا جيدًا ومحاصيل وفيرة في العام المقبل.

وتم إعادة إحياء هذه الرقصة بفضل السكان المحليين المتحمسين الذين روّجوا لها بلا كلل عبر الإنترنت من خلال مشاركة الصور والمقاطع الدرامية للحدث.

وأُضيفت رقصة "التنين الناري" الفولاذي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في الصين في عام 2018.

صورة تعكس رقصة التنين أسفل حديد منصهر متطاير في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين. Credit: Imaginechina Limited/Alamy Stock Photo

مقاطعة سيتشوان

إذا كنت ترغب بمشاهدة رقصة "التنين الناري" على خلفية تاريخية، توّجه إلى بلدة هوانغ لونغكسي في مقاطعة سيتشوان.

تتميز هذه البلدة التاريخية بهندستها المعمارية القديمة من عهد أسرة تشينغ. وتشتهر بمعابدها العديدة، ما يجعلها وجهة شهيرة خلال السنة القمرية الجديدة.

وتستضيف البلدة معرضًا للسنة القمرية الجديدة بشكل سنوي، حيث يقدم رقصة "التنين الناري" يوميا في الأيام الخمسة الأولى، أي من 10 فبراير/ شباط حتى 14 منه لعام 2024، وكذلك اليوم الخامس عشر من الشهر القمري، أي 24 فبراير/ شباط 2024.

مقاطعة تشونغتشينغ

تعتبر رقصة "التنين الناري" في مقاطعة تشونغتشينغ أحد أروع العروض على الإطلاق.

عند إطلاق رذاذ الحديد المنصهر في السماء، ووسط ظلام داكن، يحوم ظلّ التنين الناري بشكل مهيب.

وأصبحت منطقة تونغليانغ، التي يطلق عليها اسم "مسقط رأس التنين الناري"، تؤدي عروضًا على الطريق، وتستضيف الرقصات في أجزاء أخرى من مقاطعة تشونغتشينغ.

ولكن، تعتبر حديقة "Qicaimeng" أحد أفضل الأماكن للاستمتاع بها.

مقاطعة قويتشو

تبدأ بلدة ليو لونغ القديمة، في مقاطعة قويتشو، مهرجان مصابيح التنين السنوي في اليوم التاسع من الشهر القمري، أي في 18 فبراير/ شباط 2024.

وبدلاً من إشعال النار في التنين، تتميز نسخة قويتشو باستخدام فانوس متقن وملون يُضاء من الداخل.

ويتم وضع العشرات من المفرقعات النارية على الأرض لإنشاء عرض برّاق، بينما يتحرك الراقصون حول ساحة المدينة مع تنينهم.