في دبي يمكنك زيارة كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" من دون السفر إلى إسبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستضيف واحدة من أقدم وأهم الكاتدرائيات في المملكة المتحدة اثنين من حفلات الديسكو الصامتة التي تحمل طابع التسعينيات، وهي خطوة أثبتت شعبيتها بين المحتفلين، لكنها في الوقت ذاته أثارت ردود أفعال غاضبة من قبل بعض المسيحيين الذين يقولون إنّ موسيقى الديسكو ليس لها مكان داخل كاتدرائية.

ورقص مئات الأشخاص الخميس حتى الليل الخميس في كاتدرائية "كانتربري" الواقعة في كينت تحت الأضواء الملونة، بالعصي المتوهجة، وسماعات الرأس التي تبث موسيقى التسعينيات مباشرة إلى آذانهم.

وتأسست الكاتدرائية في العام 597 ميلادي، وتعد مقر رئيس أساقفة كانتربري في المملكة المتحدة، وهو رئيس الطائفة الإنجليكية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الكاتدرائية إلى "الأجواء الرائعة" التي خلقتها بحماس عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن المقرر إقامة حفل ديسكو آخر مساء الجمعة.

وقال متحدث باسم الكاتدرائية لـ CNN إنّ "الاستجابة الهائلة كانت إيجابية، وأعرب العديد من الأشخاص عن مدى سعادتهم باستضافة الكاتدرائية هذا النوع من الأحداث"، مضيفًا أنّ تذاكر الفعالية، البالغ عددها 3 آلاف تذكرة، بيعت خلال ساعات.

ومن جانبه، أوضح عميد كانتربري، وهو القس والدكتور ديفيد مونتيث، في بيان أنّ حفل الديسكو لم يكن حدثًا "جامحًا"، مضيفًا أنّه سيكون "مناسبًا ومراعيًا للكاتدرائية".

ووقف المتظاهرون المسيحيون خارج الكاتدرائية الخميس مطالبين بوقف حفل الديسكو، بحسب وسائل الإعلام المحلية، في حين جمعت عريضة تعارض إقامة الفعالية، انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 1،700 توقيع بحلول الجمعة.

ودعت العريضة رئيس الأساقفة جاستن ويلبي إلى "عدم تدنيس هذا الموقع المقدس" بحفل الديسكو، وذكرت أن هذا يُظهر أنّ "المسيحيين لا يأخذون عقيدتهم أو أماكنهم المقدسة على محمل الجد".

وشدّد مونتيث على التالي: "لطالما كانت الكاتدرائيات جزءًا من الحياة المجتمعية بطريقة أوسع بكثير من تركيزها الأساسي كمراكز للعبادة والرسالة المسيحية".

وأضاف: "سواءً اختار الناس القدوم إلى كاتدرائية كانتربري في المقام الأول كمصلين، أو متفرجين، أو كجزء من الحضور في مناسباتنا.. فمن دواعي السرور دائمًا أن نراهم يكتشفون هذا المكان المذهل من جديد وبشروطهم الخاصة".

واستضاف منظم حفلات الديسكو، Silent Discos in Incredible Places، فعاليات مماثلة في العديد من الكاتدرائيات البريطانية الأخرى بالفعل.