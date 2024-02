دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أنّ التحضير لإجازة تزلّج بأحد المنتجعات الكبرى في أمريكا الشمالية، حيث يمكن لتذاكر مصعد التزلّج وحدها أن تصل بسهولة إلى 250 دولارًا أو أكثر يوميًا، ليس بالأمر السهل.

ويُعد ذلك صحيحا بشكل خاص إذا كنت مسافرًا مع العائلة، وتحتاج إلى استئجار معدات تزلّج وتأمين الطعام، وغير ذلك الكثير.

من جهتها، قالت كاتي ميرسينجر، وهي من مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وأم لثلاثة أطفال: "لقد ذهبت إلى بلدة فيل، وكولومبيا البريطانية، ومونتانا، وبيفر كريك، للتزلج قبل أن أنجب أطفالًا، وعندما بدأت النظر في تكاليف السفر كعائلة مع أطفالنا إلى هذه الوجهات، أخبرت زوجي أنها ستصل إلى 20 ألف دولار مع رحلات الطيران، وتذاكر المصعد، والفنادق، والدروس، والإيجارات لمدة أسبوع".

حينها اقترح عليها الذهاب إلى أوروبا بدلاً من ذلك.

وجدت ميرسينجر رحلات جوية من تامبا إلى إيطاليا للقيام برحلة تزلج بعطلة الربيع في مارس/ آذار 2022 بالتكلفة ذاتها لسفر عائلتها المكونة من خمسة أفراد إلى دنفر أو سولت ليك سيتي خلال فترة الذروة ذاتها تقريبًا.

ولكن، تمثلّ الإدخار الحقيقي في منتجع بورميو الإيطالي، وهو منتجع صحي حراري ومنتجع للتزلج يقع في جبال الألب بشمال إيطاليا.

وهناك، دفعت عائلتها حوالي 2،000 دولار مقابل تذاكر المصعد لمدة أربعة أيام، بالإضافة إلى تأجير المعدات، والدروس الخصوصية، والإقامة في فندق من فئة أربع نجوم مع وجبة فطور.

وأوضحت ميرسينجر أن تكلفة العشاء الليلي لعائلة مكونة من خمسة أفراد كانت أقل من 100 دولار.

عائلة ميرسينجر تقف في صورة تذكارية على المنحدرات الجليدية في إيطاليا Credit: Katie Mersinger

وبشكل عام، وجدت العائلة أن عطلة التزلج الأوروبية كانت ذات قيمة أفضل بكثير مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة.

وقالت ميرسينجر: "ليس من المفيد إنفاق 20 ألف دولار للذهاب للتزلج.

وتابعت:"أفضّل الذهاب إلى أوروبا للتزلج، والاستمتاع بالطعام الرائع، والثقافة، ومشاهدة المعالم السياحية".

وتخطط العائلة للعودة إلى منتجع بورميو مرة أخرى في شهر مارس/ آذار لقضاء عطلة الربيع. ورغم أن أسعار الرحلات الجوية قد تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة برحلتها قبل عامين، إلا أن ميرسينجر قالت إنها لا تزال تتوقع المضي قدمًا بالنظر إلى جميع المدخرات الأخرى.

طرق عديدة للإدخار

توفر جبال الدولوميت الإيطالية تجربة تزلج رائعة ذات تكلفة أقل لتذاكر مصاعد التزلج بالإضافة إلى أساسيات التزلج الأخرى مقارنةً بالعديد من المنتجعات الأمريكية الفاخرة Credit: Harald Wisthaler/Dolomiti Superski

ويدرك الأمريكيون حقيقة أن هناك مجال كبير للتوفير يمكن تحقيقه خلال رحلة تزلج إلى أوروبا مقارنة بعطلات مماثلة في أمريكا الشمالية، حسبما ذكره سامي سالم، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "Best of the Alps"، وهي جمعية تسويق لعشرات منتجعات للتزلج في كل من فرنسا، والنمسا، وإيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، بما في ذلك المواقع الفاخرة مثل منطقة ميجيف في جبال الألب الفرنسية ومدينة كتسبويل في النمسا.

وأوضح سالم أن التزلج في أوروبا كبديل أرخص للولايات المتحدة أصبح بمثابة اتجاه يتبناه مؤثرو السفر أيضًا.

وقال سالم إنه بالإضافة إلى تذاكر مصاعد التزلّج، فإن الطعام، وتأجير معدات التزلج، والإقامة، تكون أيضًا أقل تكلفة بشكل عام في منتجعات التزلج الأوروبية الكبرى مقارنة بالمواقع ذات الأسماء الكبيرة المماثلة في أمريكا الشمالية.

وأضاف أن تنوع أماكن الإقامة في مدن التزلج الأوروبية، بالإضافة إلى حقيقة أن وجبة الفطور يتم تضمينها دائمًا تقريبًا مع السكن، تساعد في زيادة التوفير أيضًا.

التسعير في أوروبا

وعند مقارنة منتجعات التزلج الفاخرة في الولايات المتحدة وأوروبا، تبلغ تكلفة تذاكر مصاعد التزلج اليومية في منطقة ميجيف في فرنسا (حيث يوجد 225 مسارًا للتزلج تشمل العديد من مسارات التزلج المطلة على مونت بلانك) 59.50 يورو (حوالي 64 دولارًا)، مقارنة بـ 269 دولارًا يوميًا في منتجع بارك سيتي ماونتن بولاية يوتا، وبيفر كريك بولاية كولورادو، لتذاكر مصاعد التزلج ليوم واحد هذا الموسم.

ويمكن أن تكون أفضل منتجعات الساحل الشرقي للولايات المتحدة باهظة الثمن أيضًا.

في منتزج التزلج دولوميتي سوبرسكي في إيطاليا، الذي يوفر إمكانية الوصول إلى 12 منطقة تزلج مختلفة في منطقة الدولوميت، جميعها متصلة بواسطة عربات التلفريك والمنحدرات - يدفع المتزلجون على الجليد نحو 573 دولارًا مقابل تذكرة مصاعد التزلج لمدة سبعة أيام مقارنة بـ 1218 دولارًا بجبل أسبن في كولورادو للمدة الزمنية ذاتها.

وحتى في سويسرا، التي لا تُعتبر وجهة صديقة للميزانية، يمكن أن تبدو الأسعار في منتجعات التزلج وكأنها صفقة جيدة مقارنة بالولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، في مدينة أندرمات بجبال الألب السويسرية، تبلغ تكلفة تذكرة مصاعد التزلج 89 فرنكًا سويسريًا (حوالي 100 دولار)، كما تبلغ تكلفة دروس التزلج الجماعية للأطفال لمدة يوم كامل 145 فرنكًا سويسريًا (حوالي 165 دولارًا) بينما تبلغ تكلفة دروس التزلج الجماعية للأطفال ليوم كامل بمدينة فيل في كولورادو 480 دولارًا.