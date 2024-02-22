إذا كنت تبحث عن الهدوء.. إليكم جولة سريعة في جزر البهاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كان العيش بجوار المحيط بمثابة حلم بالنسبة إلى نورفيل ومارك سليزيكي، ولكن عندما قاما بزيارة جزر البهاما لأول مرة في عام 1985، لم يتخيل الزوجان أبدًا أن يمتلكا منزلًا خاصًا بهما على ساحل المحيط في الجزيرة.

وعثر الزوجان، اللذان كانا يعيشان في مدينة نيويورك الأمريكية، على جزر أباكو الواقعة شمال عاصمة ناسو، وذُهلا بمدى بساطة العيش بسلسلة الجزر وقتها.

وقالت نورفيل لـCNN: "لقد واصلنا العودة كل عام تقريبًا لاستكشاف جميع الجزر الأخرى في السلسلة، ومكثنا في كل جزيرة تقريبًا".

وتابعت:"لقد وقعنا في حب فكرة أن بعض الجزر ربما لا تزال غير مطوّرة".

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قسّم الزوجان وقتهما بين فلوريدا وجزر الباهاما Credit: robertharding/Alamy Stock Photo

وعلى مرّ السنين، وقع الزوجان بحب جزيرة غريت غوانا كاي بشكل خاص، وهي جزيرة يبلغ طولها سبعة أميال وسط جزر أباكو، واستمرا في زيارتها بانتظام، بينما كانا يتساءلان كيف سيكون العيش هناك بعد تقاعدهما.

وخلال إحدى رحلاتهما، تجوّل الزوجان على طول الجزيرة بالدرّاجة الهوائية، وفي النهاية صادفا منطقة أثارت اهتمامهما.

وتتذكر نورفيل: "بدأنا نتساءل من يملك كل هذه الأرض؟ أردنا معرفة من يملكها وما إذا كانت معروضة للبيع".

وفي عام 2003، تفاوضا على صفقة لشراء فدان من الأرض بتلك المنطقة في مقابل حوالي 100 ألف دولار.

ومن أجل جمع الأموال لبناء منزل أحلامهما، قرر الزوجان اللذان انتقلا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية بحلول هذه المرحلة، بيع منزلهما بمدينة لايتهاوس بوينت بفلوريدا، وشراء منزل أصغر على شاطئ بومبانو القريب.

وتضيف نورفيل: "هذا ما جعل من الممكن بالنسبة لنا أن نسعى وراء هذا الحلم".

يحب الزوجان مشاهدة شروق الشمس من منزلهما على الواجهة البحرية في جزر البهاما Credit: Norvell Slezycki

وقد استعانا بشركة بناء محلية في عام 2005، بينما قام مارك بتصميم منزلهما بنفسه.

وبما أن الزوجين كانا يعملان بدوام كامل في شركة مارك للتصنيع، فقد كان عليهما تنسيق عملية البناء من الولايات المتحدة.

وتعترف نورفيل أنها كانت عملية صعبة للغاية، أي جلب المواد والمتابعة على سير العمل بشكل صحيح.

وعندما سُئلت عن المبلغ الإجمالي الذي أنفقاه على عملية البناء، قالت نورفيل إنها ومارك "لا يتفقان" على هذا الرقم، لكنهما يعتقدان أنه كان حوالي 325 ألف دولار.

واكتمل العمل في منزلهما الذي يتكونّ من غرفتي نوم وحمامين بحلول عام 2006، حيث سافر الزوجان لقضاء عطلات نهاية الأسبوع الطويلة و"عطلات قصيرة لمدة أسبوعين" قبل تقاعدهما رسميًا في عام 2010.

وفي هذه المرحلة، تمكنا من قضاء 6 أشهر في جزر البهاما و6 أشهر في الولايات المتحدة، وهو ما وصفاه بأنه "توازن مثالي".

أما الوصول إلى منزلهما، فليس بالأمر السهل. ويتعين على الزوجين ركوب طائرة مستأجرة مدتها 70 دقيقة من مطار فورت لودرديل التنفيذي إلى مطار تريجر كاي في جزيرة أباكو الكبرى، قبل ركوب سيارة أجرة لمدة 30 دقيقة إلى رصيف العبّارات، حيث يصعدان على متن عبّارة تتجه إلى الجزيرة الصغيرة Great Guana Cay، برحلة مدتها حوالي 25 دقيقة.

ويتابع مارك موضحًا أنه يجد هذه الرحلة الطويلة جزءًا أساسيًا من عملية "الاسترخاء والصبر" استعدادًا لقضاء وقتهما على الجزيرة.

لسوء الحظ، تدمر منزل الزوجين عندما ضرب إعصار دوريان جزر البهاما عام 2019 Credit: Norvell Slezycki

وقال الزوجان إنه خلال السنوات التالية، ضربت بعض "العواصف الخفيفة" المنطقة، لكن "الضربة القاضية" تمثّلت في إعصار دوريان، الذي ضرب جزر أباكو في سبتمبر/أيلول من عام 2019. ودُمر على إثره منزل الزوجين سليزيكي.

وأوضحت نورفيل: "لقد مرّ عبر هذه الجزر وتوقف فعليًا فوقها وتسبب في اضطراب كبير. وإذا لم يتعرّض منزلك للتدمير، فلا بد أنه تضرر. لم يبق الإعصار أي شيء سليما".

ولسوء الحظ، لم يتمكن الزوجان من العودة إلى جزيرة "Great Guana Cay" لفترة من الوقت حيث تضررت أقرب المطارات أيضًا جراء الإعصار.

وفي العام التالي، فُرضت قيود في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة "كوفيد-19"، ما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة للزوجين.

وتشرح نورفيل أن مارك سافر إلى الجزيرة عندما كان قادرًا على ذلك، لكنها لم تستطع مواجهة الذهاب في البداية.

يقع المرفق السكني المجتمعي Baker's Bay Golf & Ocean Club المخصص للأعضاء فقط على الجانب الآخر من الجزيرة. تصوير: Baker’s Bay Golf & Ocean Club

وبمجرد قيامهما بتقييم الأضرار بدقة، قرّر الزوجان أن يقوما بإعادة بناء منزلهما بأنفسهما، باستخدام مدخراتهما لشراء المواد.

في السنوات القليلة التالية، ركز الزوجان على جعل منزلهما صالحًا للعيش مرة أخرى، والبقاء مع أحد الجيران الذي تعرض منزله لأضرار طفيفة فقط في كل مرة يعودان فيها إلى الجزيرة.

ورغم الكارثة، لم يستطيع الزوجان تخيّل ترك حياتهما على جزيرة Great Guana Cay، ويقولان إنهما يحبان المكوث هناك.

بدأ الزوجان في إعادة بناء منزلهما بعد فترة وجيزة من الإعصار، حيث تولى مارك الكثير من العمل بنفسه. Credit: Norvell Slezycki

وقالت نورفيل: "أولاً وقبل كل شيء، وتيرة الحياة هنا أبطأ كثيرًا، حيث لا وجود للحشود ولا الازدحام، ولا الجرائم".

ورغم أن الإعصار دمر Great Guana Cay ، إلا أن الجزيرة تعافت منذ ذلك الحين، حسبما ذكرته نورفيل.

ويشرح الزوجان أن منزلهما، يُعد بعيدا عن مرفق سكني مجتمعي خاص، يُعتقد أن المشاهير أمثال كيم كارداشيان يمتلكون منازل فيه.

أثناء وجودهما على جزيرة Great Guana Cay، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 150 نسمة، يتنّقل الزوجان بواسطة عربة غولف، ويتنزهان على الشاطئ، ويمارسان الغوص والغطس عندما يستطيعان ذلك.

صورة للزوجين نورفيل ومارك سليزيكي Credit: Courtesy Norvell Slezycki

وتقوم نورفيل بجمع زجاج البحر منذ أن بدأت زيارة الجزيرة لأول مرة، وتصنع الحليّ منه، ولديها أيضًا حديقة لزراعة الخضار والأعشاب حيث تقضي وقتًا في صيانتها.

وقالت: "إنها مجرد حياة أبسط وخالية من التوتر".

في عام 2020، أطلقت نورفيل حساب على منصة "تيك توك" بناءً على اقتراح ابنة أختها، تشارك فيه أسلوب حياتها على جزيرة Great Guana Cay، ومنذ ذلك الحين حقق انتشارا واسع النطاق.