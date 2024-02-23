دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تساءلت يومًا عمّا يحدث في أعماق البحر الأحمر، وتحديدًا بمدينة جدّة السعودية، بمجرد حلول الظلام؟ (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

قد تبدو فكرة الغوص ليلاً مخيفة بعض الشيء.

ولكن يعتبرها المغامر السعودي، يزيد الدريني، تجربة مثيرة وغير منسيّة، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تشعر وكأنك تمشي في الفضاء.. لا تعلم ما يوجد خلفك، أو فوقك، أو أسفلك".

وتُصبح العديد من المخلوقات، التي تبحث عنها أثناء النهار، نشطة ليلًا.

وعادة ما تكون البيئة البحرية أكثر هدوئًا من الفترة الصباحية. ولكن، هذا لا يعني ألّا تأخذ الحيطة والحذر في عين الاعتبار.

ومن بين أغرب الكائنات البحرية التي شهدها الدريني هي السمكة الصخرية، إذ أوضح أن "هذا النوع من الأسماك يُشبه الأحجار تمامًا.. ويمتلك أشواكًا سامّة قد تُعرّض الشخص للخطر بمجرد لمسها عن طريق الخطأ".

ووجد العلماء في جامعة كانساس الأمريكية أن السمكة الصخرية تملك شفرة مخفية على رأسها، حيث تُخرجها كلما شعرت بوجود خطر.

وأطلق العلماء على النتوء العظمي الذي يُشبه الشفرة اسم lachrymal saber، أي "السيف الدمعي".

وجاءت التسمية من موقع ذلك النتوء على عظمة أسفل العينين.

ويميل المغامر السعودي إلى الغوص ليلًا أكثر من الغوص نهارًا، إذ يعتبر البحر بمثابة منزله الثاني.

وسواء كنت تحت المياه أو على سطحها، هناك العديد من الكائنات البحرية الفريدة، التي تستطيع مشاهدتها عن كثب، في مياه البحر الأحمر السعودي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Visit Saudi".

كائنات البحر الأحمر التي ستراها عند الغوص

سمكة المهرج

سمكة العقرب

السلحفاة الخضراء

كائنات البحر الأحمر التي ستراها من قارب الصيد

الماكريل الملكي

الناجل

الباراكودا

كائنات ستراها عند الصيد في أعماق البحر