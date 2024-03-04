من بكين إلى بودابست.. 10 من أفضل أنظمة المترو في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن لأنظمة مترو الأنفاق المزدحمة، والحارة، والصاخبة أن تختبر صبر أكثر سكان المدن صلابة، ولكن هل يمكنك تخيل حال أكبر مدن العالم بدونها؟

ومع تدفق الملايين منّا للعيش في المدن كل عام، ستصبح وسائل النقل الجماعي الفعالة أكثر أهمية للحياة الحضرية.

وتتنوع أنظمة مترو الأنفاق بتنوع المدن التي تخدمها.

فيما يلي 10 من أبرز أنظمة المترو من حيث الهندسة المذهلة ودورها في حياة الناس والمدن.

مترو أنفاق لندن

بدأت أول قطارات شبكة مترو لندن بالعمل في عام 1863، ما يجعلها الأولى من نوعها في العالم. Credit: Juanma Aparicio/Alamy Stock Photo

لا يزال مترو أنفاق لندن واحدًا من أعظم شبكات المترو في العالم.

في يناير/كانون الثاني من عام 1863، افتُتح أول خط سكة حديدية تحت الأرض في لندن، بقطاراتها البخارية التي تنطلق تحت الشوارع بين حي بادينغتون ومنطقة فارينجدون.

ومنذ ذلك الحين توسع النظام ليخدم 272 محطة على شبكة تضم 11 خطًا، وتمتد لـ400 كيلومتر.

ويستخدم أكثر من أربعة ملايين من سكان لندن وزوارها "الأنبوب" يوميًا، ورُغم ما يوحي به اسمه، فإنّ الجزء الأكبر من النظام (55% منه) يقع فوق سطح الأرض.

يعد مترو أنفاق لندن رمزًا ثقافيًا عالميًا، وكان رائدًا عالميًا في مجال هندسة وتصميم وسائل النقل لأكثر من قرن من الزمن.

مترو بكين

تعد بكين موطنًا لواحد من أطول أنظمة مترو الأنفاق وأكثرها ازدحامًا في العالم Credit: Yang Liu/The Image Bank Unreleased/Getty Images

رُغم افتتاحه بعد أكثر من قرن من افتتاح أول خط مترو أنفاق في لندن، إلا أنّ مترو بكين نما في الصين بسرعة ليصبح واحدًا من أطول أنظمة مترو الأنفاق وأكثرها ازدحامًا في العالم.

وافتتح نظام المترو في عام 1971، ويضم الآن 27 خطًا، ويمتد لمسافة 519 ميلًا (830 كيلومترا تقريبًا) عبر العاصمة الصينية والمناطق المحيطة بها، مع وجود 490 محطة تتعامل مع أكثر من 10 ملايين رحلة يوميًا قبل جائحة "كوفيد-19".

وتعد 6 من الخطوط آلية بالكامل، وبقطارات دون سائق.

ويتزايد عدد الركاب بقوة، وكما هو الحال مع العديد من أنظمة النقل الصينية الأخرى، فإنه يكافح من أجل تلبية متطلبات المدينة المتنامية.

وتخطط بكين لتوسيع نظامها ليمتد إلى أكثر من 620 ميلاً (ألف كيلومتر تقريبًا)، وليقوم بحوالي 18.5 مليون رحلة يوميًا بحلول عام 2025.

مترو كوبنهاغن

كواحدة من أفضل شبكات النقل الحضري في العالم، تعمل شبكة مترو كوبنهاجن النظيفة والأنيقة والأوتوماتيكية بالكامل على مدار الساعة طوال العام. Credit: olaser/iStock Unreleased/Getty Images

قد لا يكون مترو كوبنهاغن الأقدم، أو الأطول، أو الأكثر ازدحامًا، لكون قطارات المترو الأوتوماتيكية في العاصمة الدنماركية تعمل لـ24 ساعة يوميًا، وتربط بين 39 محطة نظيفة وأنيقة.

وقد وقع عليه الاختيار كأفضل مترو في العالم خلال عدة مناسبات من قبل متخصصي السكك الحديدية العالمية للمترو.

ونقلت قطاراتها أكثر من مليار مسافر منذ افتتاح القسم الأول منه في عام 2002.

واليوم، يستخدم أكثر من 300 ألف شخص يوميًا قطارات M على أربعة خطوط تتصل بسلاسة بمراكز الدراجات، والحافلات، والقطارات الموجودة فوق الأرض في كوبنهاغن.

مترو باريس

منذ افتتاحها في عام 1900، نمت شبكة مترو باريس لتصبح واحدة من أكثر تميزًا في العالم، حيث تقدم لمحات محيرة عن المدينة الشهيرة من خلال شبكتها المكونة من 16 خطًا من السكك الحديدية الجوفية والمرتفعة. Credit: Hemis/Alamy Stock Photo

يتمتع مترو باريس بـ308 محطات موزعة على 16 خطًا معظمها داخل حدود المدينة، وهو يعرض بعض مناظر المدينة الأكثر شهرة في العالم منذ عام 1900.

وكمثل مترو أنفاق لندن، يُعد مترو باريس جزءًا من النسيج الثقافي للمدينة، ويربط بين المعالم المشهورة عالميًا، والمتاحف، والمعارض الفنية.

مترو طوكيو

يعمل مترو طوكيو على مدار 24 ساعة في اليوم Credit: B. Tanaka/The Image Bank Unreleased/Getty Images

ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في مترو أنفاق طوكيو؟ من المرجح أن تكون الإجابة موظفي "أوشيا" ذوي القفازات البيضاء، والذين "يحشرون" أكبر عدد ممكن من الركاب داخل قطارات المترو المزدحمة بالفعل.

ووسائل النقل الفعّالة والموثوقة أمر بالغ الأهمية في أكبر منطقة حضرية في العالم، فهي تضم أكثر من 35 مليون شخص.

وتعد شبكة النقل في مدينة طوكيو كثيفة ومعقدة بشكلٍ لا يصدق، فهي تضم ما لا يقل عن مئة من خطوط السكك الحديدية الحضرية.

مترو سيول

تماشيا مع مدينة حديثة للغاية، فإن مترو سيؤول السلكي بالكامل يبقي الركاب على اتصال في جميع الأوقات، مع توفر خدمة الواي فاي حتى عندما يكون تحت الأرض. Credit: mauritius images GmbH/Alamy Stock Photo

إذا كان فقدان هاتفك واتصال خدمة "الواي فاي" في مترو الأنفاق يزعجك، فقد ترغب في التوجه إلى عاصمة كوريا الجنوبية.

وللتماشي مع المظهر عالي التقنية لهذه المدينة الحديثة للغاية، يمكن لمستخدمي مترو سيول مواصلة المكالمات الهاتفية وتصفح الإنترنت دون انقطاع على متن مترو الأنفاق أو مشاهدة التلفاز على الشاشات المثبتة في جميع أنحاء القطارات.

ولمزيد من الرفاهية، تتمتع القطارات، التي يتم التحكم في أجوائها، بمقاعد مدفّأة لجعل السفر في الشتاء أكثر متعة.

مترو نيويورك

مع وجود 472 محطة تخدم المدينة التي لا تنام على مدار الساعة، يعد مترو أنفاق مدينة نيويورك واحدًا من أعظم عمليات مترو الأنفاق في العالم. Credit: Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group/Getty Images

يعد مترو الأنفاق الشهير عالميًا في مدينة نيويورك خط سكة حديد آخر منسوج في الحياة الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية للمدينة التي يخدمها.

تمامًا مثل "المدينة التي لا تنام"، لا ينام مترو أنفاق مدينة نيويورك أبدًا، فهو يعمل لـ24 ساعة يوميًا على مدار 365 يومًا في السنة.

ويمتد مترو نيويورك لـ1،070 كيلومترا، ويضم 25 خطًا، و472 محطة، وهو يُعتبر أطول شبكة وأكثرها ازدحامًا في أمريكا الشمالية إلى حدٍ بعيد.

مترو STC في مكسيكو سيتي

تعمل شبكة مترو مدنية مكسيكو سيتي منذ عام 1969. Credit: Jeffrey Isaac Greenberg/Alamy Stock Photo

تُعرَف مدينة مكسيكو سيتي بالاختناقات المرورية المزمنة والتلوث الخانق، ولكن لحسن الحظ، يتمتع المواطنون والزوار بخيار الهروب إلى نظام نقل سريع، وواسع النطاق، ويتمتع بواحدة من أرخص الأسعار أيضًا.

وافتتح مترو STC في مكسيكو سيتي في عام 1969، وهو الآن ثاني أكبر نظام مترو في أمريكا الشمالية، بعد مدينة نيويورك، ويضم 12 خطًا، و195 محطة (تتواجد 115 منها تحت الأرض)، وتمتد مساراتها لأكثر من 225 كيلومترا.

وبدلاً من استخدام العجلات الفولاذية التقليدية على القضبان الفولاذية، يستخدم المترو نظامًا مشابهًا للعديد من خطوط مترو باريس بإطاراتها المطاطية على عجلات فولاذية، ما يوفر قيادة أكثر سلاسة وهدوءًا على تضاريس مكسيكو سيتي غير المستقرة والمعرضة للزلازل.

مترو موسكو

صمم العديد من محطات مترو موسكو التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لتكون قصورًا للشعب. Credit: Jon Hicks/Stone RF/Getty Images

تعد شبكة مترو موسكو المذهلة واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية للاتحاد السوفييتي.

وتُعرف الشبكة بمحطات مترو الأنفاق الكبيرة للغاية، والمزينة بشكل مزخرف للاحتفال بالعمال، والفلاحين، والجنود، وقد صممت لتخدم غرضين وهما: حماية المواطنين من الضربات النووية، وإبقائهم في حالة حركة.

وفي حين تكون العديد من المحطات الأحدث، وتلك البعيدة عن وسط المدينة، أقل زخرفة، إلا أنّ أفضل محطات مترو موسكو شكلت مناطق جذب سياحي في حد ذاتها خلال الأوقات الأقل اضطرابًا.

مترو بودابست

في حين أن لندن تمتلك أول قطارات تحت الأرض، كانت بودابست أول من قام بتركيب نظام مترو أنفاق كهربائي، مع افتتاح خط M1 في عام 1896. Credit: Marc Bruxelle/iStock Editorial/Getty Images

كان المهندسون المجريون من أوائل رواد تكنولوجيا الطاقة الكهربائية في أواخر القرن الـ19، وخاصة في مجال السكك الحديدية.

ومع أنّ لندن افتتحت أول خط سكة حديد تحت الأرض، إلا أنّها استخدمت في البداية القطارات البخارية التقليدية.

ووقع على عاتق بودابست مهمة بناء أول نظام مترو أنفاق كهربائي في العالم.

واكتمل بناء الخط M1 في عام 1896، وكان بمثابة قفزة جذرية إلى الأمام للنقل الجماعي في المناطق الحضرية، مع إدخال الإضاءة الكهربائية في المحطات وعربات القطارات، والسيارات ثنائية الاتجاه، والاستخدام الأول لنظام الأسلاك العلوية لتزويد القطارات بالكهرباء.

ويمتد خط M1، المعروف باسم "مترو الأنفاق الصغير"، أسفل شارع أندراسي على جانب بيست من المدينة من ميدان أندراسي إلى فاروسليجيت.