قطيع من الكنغر يجتاح ملعب غولف في أستراليا.. ماذا حدث؟

ثعبان عملاق وسام اتخذ من إحدى حفر ملعب غولف بأستراليا مقرًا له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيل أنك تستمتع بلعب الغولف ثم فجأة تقاطع مجموعة من حيوانات الكنغر جولتك.

لا بد أن لاعب الغولف، ستيفن روش، أصيب بالذهول عندما رأى قطيعًا من الكنغر يقترب منه.

وشارك روش مقطع فيديو على منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، الأربعاء، ما أطلق عليه اسم "التدافع العادل" لحيوانات الكنغر التي تتجول على طول المسار من دون اكتراث بالعالم.

وأوضح روش في منشوره أنّ حيوانات الكنغر كانت تجتاز الحفرة الرابعة في ملعب سانت جون في نادي Heritage Golf and Country Club في ولاية فيكتوريا بأستراليا.

وأضاف أنه في حين أن رؤيتها في النادي الخاص لم تكن بجديدة، إلا أن العدد الهائل منها كان الأول من نوعه.

وبينما كان روش وشريكه في اللعب يقفان على أهبة الاستعداد للسماح للقطيع بالمرور، كان في الإمكان سماعه يناشدها بـ"ألا تدهسوا كرة الغولف الخاصة بي".

وأعرب بعض المتفاعلين على مقطع الفيديو الخاص به عن قلقهم بشأن حالة الملعب بعدما شقّت الحيوانات النطاطة طريقها، على طول الممر الفخم والأخضر، لكن روش سارع إلى تهدئة تلك المخاوف.

وأجاب روش عندما سئل عما إذا كان القطيع قد ألحق الضرر بأرض الملعب، "على نحو مثير للعجب.. لا. إنه حيوان ناعم القدمين. والعلامة الوحيدة التي تركوها هي آثار أقدامهم".

وبينما ترك مشهد الكنغر البعض يقفز من الفرح، نسب آخرون مازحين بعض عادات لعب الغولف البالية إلى قطيع الحيوانات.

وعلّق أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي على آداب تعامل الكنغر مع الملعب: "لا بد أنهم أعضاء في النادي"، بينما قارن آخر الحدث بمشهد من فيلم الحديقة الجوراسية أو جومانجي.

ويعد حيوان الكنغر المتجول مشهدًا شائعًا في ملاعب الغولف المنتشرة في جميع أنحاء أستراليا.

وفي نادي Anglesea للغولف، الذي يقع أيضًا في ولاية فيكتوريا، يتشارك اللاعبون الممرات مع أكثر من 300 حيوان كنغر رمادي شرقي، في إطار جولة حافلة شهيرة لتثقيف الزوار حول سكانها المقيمين.

وقالت مارج لاسي، عضو مجلس إدارة نادي Anglesea، لـCNN في عام 2023: "نظرًا لعدم اكتراثهم بكرات الغولف وميلها إلى التغذي على العشب الطويل حول حواف الملعب، فضلاً عن توفير الأسمدة المجانية على هيئة روثّ، فإن حيوانات الكنغر تدبّر أمرها بشكل فعال".

وأضافت: "إذا شاهدت صغيرا يخرج لتوه أو يقفز قليلاً، فما عليك إلا أن تتوقف عن اللعب وتشاهده باندهاش، حتى لو كنت قد شاهدت ذلك مئات المرات".

وتابعت: "إنها (الكنغر) رائعة للغاية ويحبهما اللاعبون".