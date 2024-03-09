يعود تاريخه إلى 8600 عام.. اكتشاف أقدم رغيف خبز في تركيا

ربطوا البشر والحمير معًا لصنع الخبز.. اكتشاف بقايا مخبز في سجن تاريخي بإيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتشف علماء الآثار في تركيا بقايا أقدم رغيف خبز معروف في العالم، ويعود تاريخه إلى عام 6600 قبل الميلاد.

وبحسب مركز أبحاث وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا التابع لجامعة نجم الدين أربكان التركية، عُثر على هيكل فرن مدمّر إلى حد كبير بمنطقة "Mekan 66" (مكان رقم 66)، بمحاذاة منازل مجاورة مبنية من الطوب اللبن، في موقع "تشاتالهويوك" الأثري بمقاطعة قونية جنوب تركيا.

وجاء في بيان صحفي الأربعاء، أنّ علماء الآثار عثروا حول الفرن على قمح، وشعير، وبذور بازلاء، وبقايا مستديرة "إسفنجية" بحجم كف اليد.

وحدّدت التحليلات أنّ البقايا العضوية كانت عبارة عن خبز غير مطهي ومخمّر عمره 8600 عام.

وصرّح عالم الآثار علي أوموت توركان، رئيس بعثة التنقيب والأستاذ المشارك في جامعة الأناضول بتركيا، لوكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، الأربعاء: "يمكننا القول إنّ هذا الاكتشاف في تشاتالهويوك يعتبر أقدم خبز في العالم".

وأضاف أنها "نسخة أصغر من رغيف الخبز. وتحتوي على أثر طبعة إصبع في وسطها، ولم تخبز، لكنها خُمّرت وبقيت حتى يومنا هذا مع وجود النشويات بداخلها. ولا مثيل لها حتى الآن".

وأوضح عالم الأحياء صالح كافاك، المحاضر في جامعة غازي عنتاب بتركيا، في بيان صحفي، أن صور المجهر الإلكتروني الماسح أظهرت مساحات هوائية في العينة، وبرؤية حبيبات النشا "زالت شكوكنا".

وأضاف أن التحاليل كشفت عن المواد الكيميائية الموجودة في النباتات ومؤشرات التخمير. وقد خلط الدقيق مع الماء، وتم تحضير الخبز بجوار الفرن وحفظه لفترة.

وقال كافاك: "إنه اكتشاف مثير لتركيا والعالم".

أما المادة العضوية، أي الخشب والخبز، فقد حفظت بواسطة الطين الرقيق الذي غطى الهيكل، وفقًا لما ذكره توركان.

كانت "تشاتالهويوك" المصنّفة كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، موطنًا لحوالي 8 آلاف شخص خلال العصر الحجري الحديث، بين حوالي 10،000 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، وهي واحدة من أولى أماكن التحضّر في العالم، وفقًا لمركز أبحاث وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا التابع لجامعة نجم الدين أربكان.

وكشفت الأبحاث التي أجريت في الموقع المحفوظ جيدًا عن مخططات سكنية مميزة، وميزات واسعة النطاق مثل اللوحات الجدارية، والنقوش البارزة، ما يجعلها تعتبر "أهم مستوطنة بشرية توثق الحياة الزراعية المستقرة المبكرة لمجتمع العصر الحجري الحديث"، وفقًا للموقع الإلكتروني لليونسكو.

وكانت "تشاتالهويوك" بالفعل مركزًا للعديد من الأوائل، بينها أولى المنسوجات في العالم التي عثر عليها في تشاتالهويوك عندما خضعت للتنقيب.، بحسب توركان.