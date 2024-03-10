دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، السبت، عن الوضع في منطقة الأهرامات التاريخية في محافظة الجيزة بمصر، مؤكدا ضرورة إلغاء أو نقل الأحصنة والجمال وملاكهم منها إلى منطقة محددة وتسهيل الدخول والخرج، وسط تفاعل.

وقال نجيب ساويرس في منوشر عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مهما عملنا إحنا في منطقة الأهرام لن ينصلح الحال إلا بإلغاء أو نقل الجمال والأحصنة وملاكهم إلى منطقة محددة، وتسهيل الخروج والدخول"، حسب قوله.

وتفاعل مغردون مع ما طرحه نجيب ساويرس وتباينت الردود والتعليقات كالتالي:

وكتب رجل الأعمال المصري في منشور آخر عبر المنصة ذاتها، السبت: "لسة متغدى في المطعم الثانى خوفو بيسترو فوق مطعم خوفو واللى هيفتح بعد رمضان، أطباق البحر المتوسط بنكهة مصرية…لم تذوقوها من قبل .. شكرا شيف مصطفي سيف".