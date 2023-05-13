مصر.. تداول فيديو لمضايقة "جمال" لسائح بجوار الهرم.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، على مقطع فيديو نُشر عبر إحدى صفحات فيس بوك يُظهر تضرر سائح من أحد الجمالين بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن تضرر سائح يحمل جنسية إحدى الدول من أحد الجمالين بالمنطقة الأثرية بالهرم أثناء تواجده بالمنطقة للزيارة لقيام الجمال بطلب مبلغ مالى منه نظير تصويره على الجمل الخاص به بخلفية الهرم".

وأضافت: "أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة منذ حوالى سنة تقريبا، وعدم قصده مضايقة السائح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

يذكر أن مصر تشهد ارتفاعا في أعداد السياحة الوافدة من دول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والخليج بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، وسجلت فنادق منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة أعلى نسب إشغال محققة أعلى سعر لليلة الفندقية في تاريخها.