عضّه تمساح.. إنقاذ رجل من الغرق في منتزه بأمريكا

اعتبرته حيوانها الأليف.. استعادة تمساح سرقته امرأة عندما كان بيضة قبل 20 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض رجل لعضة من تمساح أمريكي، خلال محاولته السباحة إلى الشاطئ بعد انقلاب مركبه الشراعي الترفيهي في منتزه إيفرغليدز الوطني بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما ورد في بيان صحفي صادر عن خدمة المنتزه الوطني (National Park Service).

استجاب حراس الحديقة عند حوالي الساعة 4:43 من مساء يوم الأحد، لتقرير يفيد بأنّ رجلًا شوهد يصارع في المياه بالقرب من منطقة فلامينغو مارينا المائية، التي تقع في الجزء الجنوبي من الحديقة، على مقربة من المياه المفتوحة لمضيق فلوريدا.

وأفاد البيان إنهم تمكنوا من إخراج رجل يبلغ من العمر 68 عامًا وعلاج تمزّق في إحدى ساقيه.

وبحسب ما ذكره البيان، تعاون الحراس مع فريق إطفاء "Miami-Dade Fire Rescue" لنقل المريض إلى المستشفى، وأُبلغ عن أن حالته كانت مستقرّة عند نقله إلى مقدمي خدمات الطوارئ الطبية.

وورد في البيان أنّ "الحراس وعلماء الأحياء في الحديقة يواصلون التحقيق في الحادث، ومراقبة التمساح المشتبه به الذي يمكن اقتفاء أثرهه بسهولة".

التماسيح الأمريكية مقابل التماسيح قصيرة الخطم

تمساح أمريكي يسترخي في وادي القرش بمنتزه إيفرغليدز الوطني في 3 فبراير/ شباط 2023. تعتبر هجمات التماسيح الأمريكية على البشر في فلوريدا نادرة للغاية. Credit: Bonnie Jo Mount/The Washington Post/Getty Images/File

وقالت هيئة خدمة المنتزه الوطني (NPS) إن التمساح الأمريكي يُعد من الأنواع المهددة على المستوى الفيدرالي، وهو يُشبه التمساح قصير الخطم الأمريكي (American allegators)، بيد أنه من نوع مختلف في ظروف مختلفة جدًا.

ويوجد 2000 تمساح بالغ فقط في البر الرئيسي للولايات المتحدة، وتعيش حصريًا في نطاق ضيق على طول سواحل وسط وجنوب فلوريدا، بحسب ما ذكرته لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية (FFWCC). كما يُمكن العثور أيضًا على التماسيح الأمريكية في بعض المناطق الساحلية لجزر الكاريبي، والمكسيك، وأمريكا الجنوبية.

وفي الوقت الراهن، ينتشر نحو 5 ملايين تمساح أمريكي بري في 10 ولايات بمنطقة الجنوب الشرقي وما بعدها، ضمنًا أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية، وحتى الطرف الجنوبي الشرقي الأقصى من ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وأشارت لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية (FFWCC) إلى أنّ التماسيح الأمريكية تُعتبر من الأنواع الخجولة والمنعزلة، بالإضافة إلى أن هجماتها على البشر في فلوريدا تُعتبر نادرة جدًا.

لكن، يختلف الأمر على مستوى العالم، حيث تُعزى حوالي 1000 حالة وفاة سنويًا إلى هجمات التماسيح، في أماكن مثل إفريقيا، والبر الرئيسي لآسيا، وإندونيسيا، وأستراليا.