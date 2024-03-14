دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--اكتسب مهرجان Untold Festival شهرة باعتباره من أكثر مهرجانات موسيقى الرقص حيويةً في أوروبا. ومنذ إطلاقه في عام 2015، جذب الحدث السنوي الذي أُقيم في مدينة كلوج نابوكا برومانيا فنانين مشهورين، من بينهم الهولنديين أرمين فان بورين، وتييستو. كما حصل المهرجان على ألقاب عديدة شملت "أفضل مهرجان رئيسي" من قبل جوائز المهرجانات الأوروبية لعام 2015.

وفي الشهر الماضي، تفرّع المهرجان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في حدثٍ استمر لـ4 أيام، وضم نجومًا عالميين، من بينهم إيلي جولدينج، و"بيبي ريكسا".

وتواجدت CNN في الحدث للتحدث مع المؤسس المشارك للمهرجان، إيدي تشيريجي.

تم تحرير المقابلة بشكلٍ طفيف بغرض الوضوح والإيجاز.

CNN: أخبرنا عن مهرجان Untold، وكيف يبدو الأمر لك في دبي؟

إيدي تشيريجي: إنّها المرة الأولى لنا في دبي.. وصنعنا أول مهرجان ضخم في دبي. إنّه لشرف لنا أن نكون حاضرين هنا بعد 10 أعوام في أوروبا، حيث أنشأنا مهرجان Untold الأول في رومانيا، والذي أصبح من أكبر المهرجانات في جميع أنحاء العالم.

كان جميع الفنانين الكبار حاضرين هناك (على مدار) الأعوام، بدءًا من أرمين فان بورين، وديفيد جيتا، ومارتن غاريكس، وديميتري فيغاس، و"لايك مايك"، وستيف أوكي، وفرقة "إيماجين دراغونز".

لذا حضره الكثير من الفنانين الكبار، وفكرنا أنّه يجب علينا العثور على مكان ثانٍ أو جديد لمهرجاننا.

ويبقى المهرجان الذي يُقام في رومانيا هناك، ونضيف الآن مكانًا جديدًا هنا في الشرق الأوسط، ويُسعدنا جدًا أن نتمكن من تنظيمه هذا العام في دبي.. وهي وجهة يسافر إليها الأشخاص من جميع أنحاء العالم.. يمكننا الآن تقديم سبب جديد لهؤلاء للمجيء إلى المدينة.

CNN: هل يمكنك أنّ تخبرنا عن الفنانين الذين قدموا عروضهم خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

إيدي تشيريجي: نحاول تنظيم 4 عروض لفنانين معنيين من جميع الأجيال.

ونحن نحاول استقطاب الفنانين الموجودين في الجانب التجاري، مثل الموسيقى الكهربائية، وموسيقى الرقص، ومنسقي الأغاني (الدي جي)، والعروض الحية.

وعلى سبيل المثال، كان هناك أرمين فان بورين، وكان لدينا "هاردويل" المحبوب هنا في دبي حقًا.

ونحاول أيضًا أن نوفر فنانين لجميع المجتمعات الموجودة هنا في دبي.

على سبيل المثال، يوم الجمعة بالنسبة للجالية الهندية والباكستانية، كان لدينا "بادشاه".

ولدينا فنان محبوب حقًا لدى المجتمعات الآسيوية، وهو PSY، ويعرفه الأشخاص في جميع أنحاء العالم بفضل (أغنيته) الأسطورية "غانغنام ستايل".

لذلك، نحن نحاول إدراج جميع أنواع الموسيقى هنا في المهرجان لأنّ دبي مكان تعيش فيه أكثر من 150 جنسية معًا.

CNN: هل ستعود في المستقبل؟

إيدي تشيريجي: بالتأكيد.. خلقت دبي خلال الأعوام العشرين السابقة بعض الأيقونات العالمية. هناك الفنادق مثلاً، ومنها برج العرب الذي أصبح مثالاً للضيافة، ومن ثم برج خليفة، وهو المبنى الأطول في العالم.

وتعهدنا أنّنا نرغب بالقيام بشيءٍ كهذا على المدى الطويل وخلق أيقونة جديدة لدبي.