دبي.. تهيمن على قائمة "أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

حلّ مطعم أورفلي بروس بيسترو القائم بدبي، في المرتبة الأولى على قائمة أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُعلنت قائمة أفضل 50 مطعمًا لعام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وهيمنت فيها مدينة واحدة على التصنيف.

مطعم إم شريف: يقدم هذا المطعم المدار عائلياً في بيروت المأكولات اللبنانية التقليدية المطبوخة من القلب. تتضمن قائمة التذوق الخاصة بالشيف أكثر من 30 طبقًا للمشاركة، ما يسمح للرواد بتجربة أفضل ما تقدمه الشيف ياسمينة حايك. Credit: Em Sherif <strong>7. Fakhreldin:</strong> With a menu overflowing with mezzes and charcoal-grilled meats, Fakhreldin plates up generous portions of Jordanian favorites. Located in the former family home of Jordanian Prime Minister Fawzi Al Mulki, it balan

فقد أُدرج 18 مطعماً في دبي ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في المنطقة، فيما تقاسمت العواصم عمّان والقاهرة وتل أبيب المركز الثاني بخمسة مطاعم لكل منها، وتشاركت مراكش وبيروت المركز الثالث بثلاثة مطاعم لكل منهما.

مع قائمة غنية بالمازات واللحوم المشوية على الفحم، يقدم مطعم فخر الدين كميات كبيرة من المأكولات الأردنية المفضلة. يقع الفندق في منزل العائلة السابق لرئيس الوزراء الأردني فوزي الملقي، ويوازن بين الأناقة التقليدية والأجواء الدافئة والترحيبية. Credit: Fakhreldin

وشملت القائمة التي كانت نتيجة لتصويت أكثر من 250 خبيراً في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء المنطقة، على مطاعم موجودة في 14 مدينة في هذه المنطقة.

وكانت أُطلقت قائمة أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022، ما يعكس النمو السريع لمشهد المطاعم في المنطقة. ومع مشهد الطهي المزدهر الذي يضم أكثر من 13 ألف مطعم، سيطرت دبي على القائمة منذ إنشاء الجائزة، مع ضمّها 15 مطعمًا موزعة في هذه المدينة من أصل 50، في النسختين السابقتين.

وفاز مطعم Orfali Bros Bistro باللقب الأول للسنة الثانية على التوالي. افتتحه ثلاثة أشقاء، محمد ووسيم وعمر، عام 2021، ومن خلال قائمة مطبخهم يحتفلون بتراث المطبخ السوري الذي أدخلوا عليه تأثيرات دولية استقوها من مروحة المغتربين الكثر الذين يقطنون في دبي.

وقال محمد أورفلي لـCNN: "نحن سعداء للغاية، ويشرفنا جدًا أن نحصل على هذه الجائزة"، مضيفاً أنّ القائمة المتنوّعة تمثل "مجتمع دبي وتنوع الناس هنا".

وفي بيان صحفي، أشاد ويليام درو، مدير المحتوى لأفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمطعم Orfali Bros Bistro على "الإبداع والابتكار وكيفية تقديم الطعام، الذي يكمله أسلوب الخدمة الحميم".

يقع مطعم 3 Fils، في مبنى صياد قديم على طول الواجهة البحرية لدبي، وقد تأسّس عام 2016، وأصبح المفضل لتناول الطعام الآسيوي غير الرسمي. الأسماك تشكّل عامل الجذب الرئيسي فيه. لكن القائمة غنية بمجموعة متنوعة من الأطباق مستوحاة من المطبخ الياباني. Credit: 3Fils

أما مطاعم دبي الأخرى ضمن المراكز العشرة الأولى فتشملت مطعم Trèsind Studio (مطعم فاخر متخصص بالمأكولات الهندية التجريبية والحديثة)، وأوسيانو -Ossiano - (مطعم المأكولات البحرية الشهير "تحت الماء" في أتلانتس النخلة)، ومون رايز - Moonrise - (مطعم حميم م -ستوحى من المطبخ الياباني والشرق أوسطي)، و3 فلس - 3 Fils - (يشتهر بالمأكولات الآسيوية غير الرسمية والمأكولات البحرية الخاصة).

تم افتتاح ستوديو Trèsind "التجريبي الرائع والمفاهيمي" في دبي، عام 2018. متخصّص بالمطبخ الهندي الحديث. يحتوي على 20 مقعدًا فقط، ويقدم بالتوازي مع أطباق الشيف هيمانشو سايني الرائعة، كل ما يتصل بالجانب التجريبي لتناول الطعام. تصوير: Trèsind Studio

منافسة صحية

في العامين الماضيين، منذ إطلاق قائمة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغير نوع الضيوف الذين يزورون مطاعم دبي، بحسب غريغوار بيرجيه، رئيس الطهاة في مطعم أوسيانو الذي حلّ في المرتبة الثالثة كأفضل مطعم في المنطقة.

يقع مطعم Ossiano في فندق أتلانتس، النخلة بدبي.أبرز ما في هذا المطعم حوض السمك الممتد من الأرض حتى السقف. تشمل قائمة الطعام "حكايات ورحلات" رواد المطعم في مسار الطهي الخاص بكل منهم، مع التركيز على نكهات المأكولات البحرية. Credit: Ossiano

وبحسب بيرجيه، تغيّر مشهد المطاعم في دبي بشكل جذري منذ أن بدأ العمل في "أوسيانو" عام 2014، مبتعدًا عن الامتيازات والمشاريع التجارية المفرطة، ومختارًا تجارب تناول الطعام التي تؤكد على مساري الفن والطهي. وقد ساعدت جوائز "أفضل 50 مطعمًا" على "تسليط الضوء" على مشهد الطعام المتنامي، وافتتاح المزيد من مطاعم الوجبات، ما أدّى إلى نشوء منافسة صحية بين المطاعم العديدة في المدينة. وأوضح بيرجيه أن "الأمر يتعلّق أكثر بـ’هل التجربة رائعة؟ هل الطعام رائع؟ هل شخصية (المطعم) موجودة؟".

والآن، يلحظ بيرجيه توافدًا لمزيد من الضيوف الذين يزورون دبي "لاكتشاف وجهات طهي جديدة"، و"العثور على شيء أعتقد أنك لن تجده في مكان آخر".

وقد أضيفت ثلاثة مطاعم جديدة في دبي إلى القائمة: "بيت مريم"، حيث يقوم الشيف سلام دقاق بتقديم المأكولات الفلسطينية على الطريقة المنزلية لمحبي الوجبات الدوليين. ومطعم 21 Grams، وهو عبارة عن مطعم ومخبز يقدم مأكولات روح البلقان، ومطعم Row on 45 الفاخر الذي يديره الشيف الشهير جيسون أثرتون.

تم الإعلان عن القائمة عبر الإنترنت في 13 فبراير/ شباط. ومع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قرر المنظمون التخلي عن حفل توزيع الجوائز المباشر في المنطقة هذا العام.